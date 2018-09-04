Покупаем Гранту с пробегом: на что обратить внимание

Если вы выбираете подержанную Ладу Гранту, значит, имеющийся бюджет и без того трещит по швам. Тем обиднее будет израсходовать его на неподходящий вариант. ЗР поможет не ошибиться с приобретением и разобраться в потенциальных проблемах.

Первым делом обратите внимание на то, что Lada Granta совсем недавно пережила долгожданное обновление, так что на старую модификацию цена должна немного упасть. Правда, и под вас мина замедленного действия заложена: когда вы через некоторое время соберетесь продавать своего коня, он будет выглядеть уже совсем беззубым.

Появившаяся в продаже на днях рестайлинговая Гранта (на фото) не только выглядит хорошо, но и являет собой лишний аргумент при торге за устаревшую модель.

Кузов

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Как и любую другую машину, подержанную Гранту следует оценивать перво-наперво по сохранности кузова. На момент написания материала Гранты предлагались только в кузовах седан и лифтбек (отныне к ним добавятся хэтчбеки и универсалы, в прошлом — Калины). На мой взгляд, лифтбек практичнее, смотрится современнее, да и почти наверняка с ним вы не нарветесь на бывшего извозчика из таксопарка.

Если вы хотите, чтобы машина служила вам долго верой и правдой, постарайтесь подобрать экземпляр с небитым кузовом. Проверка включает в себя осмотр зазоров между кузовными элементами, наличие незаводских сварочных швов, отсутствие разнотона в окраске. Ранее мой коллега Станислав Панин подробно рассказывал, как не нарваться на перекрашенный кузов. Задачу облегчает тот факт, что недорогие автомобили отечественного производства мало кто стремится восстановить «в ноль», чтобы следы ремонта абсолютно не были видны. Так что вариантов всего два. Либо машина действительно «не бита, не крашена», либо следы кузовного ремонта будут относительно хорошо заметны.

Силовой агрегат

Как и во всем мировом автомобилестроении, в конструкции Гранты действует правило: чем агрегат проще, тем он надежнее. Хотя, к сожалению, восьмиклапанные двигатели Гранты уже успели хлебнуть плодов модернизации. Это и снижение ширины приводного ремня до 17 мм вместо прежних 19 мм, и облегченная поршневая группа с узкими шатунами, свободно болтающимися по оси коленчатого вала, и встречающиеся с клапанами при обрыве ремня поршни.

Облегченная поршневая группа. Весит и правда поменьше, а вот надежность?

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Это все веяния нового времени, а также уход от действительно старого доброго и надежного мотора ВАЗ-21083. Но шестнадцатиклапанники, будучи лишь ненамного более мощными, имеют сложную конструкцию с единственным преимуществом, заключающемся в наличии гидротолкателей клапанов. Это исключило необходимость их регулировки. Однако нагрузки на облегченную поршневую группу возросли.

При осмотре конкретных автомобилей предпочтение лучше отдать тому мотору, который ровно работает на холостом ходу, хорошо набирает обороты при нажатии на педаль газа, ровно и без провалов принимает нагрузку и обеспечивает приемлемую динамику. Мотор не должен истекать маслом, а из выхлопной трубы нежелательно лицезреть заметное дымление. Совсем хорошо, если вы померите компрессию. При этом вы оцените замасленность свечей. Различие по цилиндрам должно быть не больше 0,5–0,7 бара, а сама величина должна составлять не менее 11, а лучше 12 бар.

Коробки передач на автомобиль устанавливались двух модификаций — с тяговым приводом и тросовым. Привод тягой — это прошлый век. Нечеткое включение, болтающийся при колебаниях силового агрегата рычаг, трудная и мало что дающая регулировка. Коробка передач с тросовым управлением — это уже почти иномарка. Общение водителя с коробкой (по крайней мере, с исправной) стало как на нормальном автомобиле. При пробной поездке оцените полноту выжима сцепления (задний ход должен включаться без треска) и работу синхронизаторов передач переднего хода. Особое внимание — синхронизатору второй передачи: это извечно слабое место вазовских переднеприводных коробок.

Ходовая часть

Многие элементы ходовой части автомобиля можно осмотреть даже не прибегая к помощи сервиса и подъемника. Все подвески настолько просты, что небольшие недостатки не должны становиться препятствием к покупке: починить их можно быстро и недорого. Надо лишь удостовериться, что, например, сильно и неравномерно лысеющая шина не была следствием серьезной аварии с деформацией мест крепления деталей подвески.

Передняя подвеска Гранты очень проста по конструкции и в ремонте обойдется совсем недорого.

Я бы посоветовал выбирать модификацию автомобиля с АБС. Конечно, без неё в современном плотном движении обходиться можно, но расширение ОСАГО больно дорогое, а въехать в филейную часть впереди идущего автомобиля и не уложиться в лимит обычной «автогражданки» можно запросто.

Салон и электрика

Эти элементы автомобиля люди могут и любят тюнинговать. Кто меняет большую часть ламп на светодиодные или ксеноновые, кто обшивает и делает обогреваемым рулевое колесо. Есть любители музыки покруче, а кто-то на все сиденья надевает чехлы из экокожи.

Салон Гранты прост, но не лишен определенного строгого шарма.

Здесь необходимо проследить, чтобы весь этот тюнинг не скрывал дефектов автомобиля — чехлы не маскировали просиженные и прожжённые сиденья, бухающая музыка не прятала тревожные сигналы из двигателя и ходовой части. И еще важно, чтобы вы не получили на свежекупленной машине неприятностей со стороны ДПС за тонировку или, скажем, ксенон.

Переднюю светотехнику Гранты нельзя тюнинговать всякими ксенонами и светодиодами, иначе конфликта с ДПС не избежать.

Еще возможна плохая работа отопительной установки. Проверьте ее особенно тщательно, если покупаете машину зимой. На незнакомой машине можно и до дома не доехать, если печка не обеспечит обзор.

Антитюнинг

Гранту не все считали простой рабочей лошадкой. Часть владельцев тюнинговали автомобиль, причем этому потворствовали относительно невысокие цены на элементы обвеса. Также недороги и различные растяжки, подрамники, измененные опоры и амортизаторы. С двигателями вытворяли всевозможные тюнинговые экзерсисы. Я могу сказать только одно. Если ваши устремления не соответствуют вкусам прежнего владельца, то тюнинговую Гранту брать не следует. Гарантированы неприятности при получении диагностической карты, а то и просто претензии со стороны инспекторов ДПС на дороге. Надежность двигателя и коробки передач после тюнинга будет почти наверняка ниже. Нужна машина чтобы ездить — не берите тюнингованную Гранту.

Не берите тюнинговую Гранту, если только не именно такая машина вам видится во сне.

Выводы

Желательно искать Гранту с кузовом лифтбек, потому что их меньше используют в такси. Пробег, по-хорошему, не должен превышать 60–80 тыс. км и, самое главное, должен быть честным! Тюнингованных экземпляров, как и в случае с любой другой моделью, лучше держаться подальше: можно нарваться на проблемы с законом и технические неисправности.