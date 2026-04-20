На сколько процентов увеличивается расход топлива при открытых окнах в машине?

Эксперт Колодочкин подсчитал, сколько мы переплачиваем за открытое окно на трассе

За удовольствие, как известно, надо платить. Прохлада в жару – это удовольствие. А почем оно?

Понятно, что при малых «пробочных» скоростях, а также при остановке толку от открытого окна – ноль. Зато и на расходе топлива это никак не сказывается. А вот при выезде на трассу сразу ощущаешь приток воздуха – но и расход при этом тут же подпрыгнет.

Насколько вырастет расход топлива?

Такие замеры проводились неоднократно: в среднем можно говорить о 3–10% ухудшения экономичности. Это легко пересчитать в конкретные рубли. К примеру, если при закрытых окнах вы заправляли полный бак, скажем, за 3000 рублей, то естественная вентиляция увеличит эту сумму рублей на 300. Тем, кто не любит кондиционеры, по секрету сообщим, что их вклад в увеличение расходов на охлаждение примерно такой же.

Негативные последствия от открытых окон

Заговорив об открытых окнах, отметим и другие негативные последствия. Их довольно много:

в салон, а значит, и в легкие, обязательно попадут микрочастицы резины и тормозных колодок, всевозможные окиси и двуокиси, сажа и прочие загрязнения;

аллергикам навстречу полетят пух и пыльца;

салон, особенно светлый, очень быстро станет грязным;

в болотистых местах полчища мошки, гнуса и слепней очень быстро окажутся внутри автомобиля;

аэродинамика автомобиля с открытым окном заметно ухудшится, что влияет на курсовую устойчивость;

открытые окна принесут в салон самые разнообразные шумы и «хлопки», способные помешать услышать чей-то звуковой сигнал.

Напомним также, что в жару, когда рядом с вами на светофоре пышет жаром огромный грузовик, в салоне может стать совсем некомфортно. Желаем хорошей погоды – за окном и в машине!