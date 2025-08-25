Почему вашу машину не покупают? Возможно, вы совершили одну из этих ошибок

Для кого-то торговля — это ремесло. Но продажа машины точно ближе к искусству. Поделимся некоторыми немудреными секретами.

Как точно сказано в фильме «Берегись автомобиля»: каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает это лишь потому, что, продав, останется без машины…» Однако рано или поздно такой момент настает – нужно продавать. Как?

При большом желании можно выгодно продать даже такие бренные останки. У каждого товара есть свой покупатель – нужно его только найти.

Для начала следует определиться с ценой. В век интернета это предельно просто – забиваете в поисковик марку, модель и год выпуска, смотрите среднюю стоимость. Ее и нужно держать в голове. Дальше будете играть вверх-вниз. Снижение цены ускоряет продажу, повышение – замедляет. Но помните, слишком щедрые предложения настораживают потенциальных покупателей. Заодно посмотрите статистику по вторичному рынку, как много продается машин, похожих на вашу по году выпуска, комплектации, пробегу. Очертите круг потенциальных покупателей, прикиньте, сколько времени придется потратить.

Принципиальный момент. Продажа машины может быть только официальной, с заверенным договором купли-продажи, снятием с учета бывшим владельцем и постановкой новым. Вы же не хотите потом получать и оплачивать чужие штрафы? Ходить в полицию, если машина окажется замешана в криминальном происшествии? Даже знакомство с покупателем не страхует от таких историй, к сожалению. Не ленитесь и не торопитесь «закрыть вопрос».

Кстати, друзьям, знакомым – самый неверный способ продажи. Это гарантирует потерю в цене (не будешь же наживаться на близких людях) и грозит осложнениями в будущем. В подержанном автомобиле могут «всплыть» неисправности, о которых вы даже не догадываетесь – возникнут претензии, почему не предупредили. Впрочем, о своей машине нужно знать все. И не обманывать. Спросят – отвечайте. Нет вопросов – молчите. Меньше слов, больше дела. Пригласят проверить техническое состояние и юридическую чистоту – соглашайтесь. Вам же нечего скрывать? Можно договориться о том, что если все соответствует тому, что вы рассказали об автомобиле, диагностику и прочие проверки оплачивает клиент. Если нет – вы. Достав кошелек один раз, потенциальный покупатель задумается, стоит ли его убирать.

Если вы хотите показать небольшой пробег, сфотографируйте комбинацию приборов. Впрочем, давно известно, что пробег можно сделать любым. В данном случае фото имеет скорее психологический эффект – потенциальный покупатель представит себя за рулем машины, то есть начнет садиться на крючок.

Потерю цены гарантирует и продажа машины перекупщикам (к которым я отношу не только частников и специализированные организации по торговле «бэушками», но и автодилеров). Они квалифицированно докажут вам, что вы продаете хлам, за который не дадут и рубля в базарный день, и что единственный способ избавиться от так называемой машины – отдать ее профессионалам. Однако если хочешь что-то сделать хорошо – сделай сам. Зачем дарить свои деньги парню в оранжевом (красном, зеленом) галстуке?

Заведите для продажи отдельные сим-карту и почтовый ящик, чтобы потом вас не тревожили по поводу давно проданной машины. Да и от спама защититесь. На показ машины берите ПТС, паспорт и пустые бланки договора купли-продажи, чтобы не откладывать дело в долгий ящик, если машина приглянется покупателю.

Даже редкую, непопулярную машину можно неплохо продать с помощью клубных форумов, в которых, как правило, есть разделы с объявлениями. Но учтите, что форумчане знают вашу модель не хуже, а иногда и лучше вашего. Так что «впарить» что-то точно не выйдет. А может, обзаведетесь полезными знакомствами и передумаете продавать «ласточку». Ну а если продаете не слишком популярный, даже редкий экземпляр, скажем, какую-нибудь Alfa Romeo, да еще и в отличном состоянии, имеет смысл разместить объявления в соседних городах, с припиской о том, где находится машина. При искреннем интересе со стороны покупателя лучше предложить ему скидку в размере расходов на поездку в ваш город. Иначе рискуете продавать машину очень долго.

Стоит ли фотографировать и показывать двигатель? Да, но только в комплектном виде и чистый. Натирать подкапотку перед фотосессией не нужно – это вызовет подозрение, что пытались скрыть следы масла. Не следует и «чернить» колеса — затраты не оправдаются. Машина должна быть чистой, и только. Любая маскировка дефектов не в вашу пользу. Если они есть – показывайте, рассказывайте. Все равно их найдут и будут трепать нервы.

Если точно решили — размещайтесь на популярных интернет-площадках бесплатных объявлений. Текст объявления должен содержать только лаконичное описание машины. Причину продажи не указывайте — лишняя информация. Если хотите, чтобы объявление запомнилось, в конце текста пошутите. Но не повторяйте известное «одной рукой рулю, другой слезы счастья утираю», «машина – сказка» и тому подобное. Придумайте свое. И не увлекайтесь. Юмор — штука тонкая, легко переборщить. Остальные советы по продаже – в нашей фотогалерее.

