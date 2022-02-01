Чтобы машина стала желанной покупкой, она должна соответствовать некоторым простым запросам.

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Не так давно мы писали о том, что ценят в машинах британские автомобилисты. Нас удивило то, что их практически совсем не волнуют экологичность двигателей и безопасность. Признаться, мы ожидали от жителей «продвинутой Европы» полного неприятия «грязных» автомобилей, в которых можно получить травму.

А теперь давайте сравним их мнение с мнением российских автомобилистов и выясним, так ли уж мы отличаемся друг от друга. Если в британском опросе участвовало 1200 человек, то в опросе «За рулем» — более 3,5 тысяч.

Как для россиян, так и для жителей Туманного Альбиона главное — качество и надежность. Но для англичан стиль модели имеет гораздо более высокое значение (53% против 4,3%). Доступные сервис и ремонт важны для 12% автомобилистов России, тогда как без этого не мыслят себе владение автомобилем 51% англичан. Но в нашей стране особое внимание уделяют соотношению цены и качества (третье место против четвертого в Великобритании). Безопасность в России на шестом месте, а в Англии — на третьем с конца. Экологичность же и мнение окружающих мало волнуют и россиян, и англичан.

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То есть, по сути, мы мало чем отличаемся, но в России, кажется, больше привыкли полагаться на себя, ценя доступность сервиса и ремонта ниже комфорта покупаемого автомобиля. И меньше гонятся за стилем.

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