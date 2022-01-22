Самые продаваемые модели в других странах — журнал За рулем

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Самые продаваемые модели в других странах

В России и в Италии — самые скромные бестселлеры.

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Составленный Motorрейтинг показывает, насколько отличаются вкусы автомобилистов разных стран и размеры их кошельков. Жители Северной Америки продолжают скупать тяжелые внедорожники и пикапы, европейцы предпочитают небольшие, но укомплектованные автомобили, в Австралии, Аргентине и Бразилии любят среднеразмерные пикапы, в Индонезии — минивэны, а в России — что подешевле.

Самые продаваемые автомобили в разных странах мира с указанием количества проданных экземпляров в 2021 году:

  • Аргентина: Fiat Cronos — 34 435
  • Бразилия: Fiat Strada — 109 107
  • Франция: Peugeot 208 — 88 037
  • Германия: Volkswagen Golf — 91 621
  • Индонезия: Toyota Avanza — 66 109
  • Италия: Fiat Panda — 112 298
  • Великобритания: Vauxhall Corsa — 40 914
  • Россия: Lada Vesta — 113 698
  • Испания: Seat Arona — 21 946
  • США: Ford F-Series — 726 004
  • Турция: Fiat Egea — 49 698
  • Венгрия: Suzuki Vitara — 8349

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Самые продаваемые модели в других странахРоссия
Россия

Самые продаваемые модели в других странахИталия
Италия

Самые продаваемые модели в других странахСША
США

Самые продаваемые модели в других странахВеликобритания
Великобритания

Самые продаваемые модели в других странахТурция
Турция

Самые продаваемые модели в других странахИспания
Испания

Самые продаваемые модели в других странахИндонезия
Индонезия

Самые продаваемые модели в других странахВенгрия
Венгрия

Самые продаваемые модели в других странахГермания
Германия

Самые продаваемые модели в других странахФранция
Франция

Самые продаваемые модели в других странахБразилия
Бразилия

Самые продаваемые модели в других странахАвстралия
Австралия

Самые продаваемые модели в других странахАргентина
Аргентина

Самые продаваемые модели в других странахБестселлеры разных стран мира
Бестселлеры разных стран мира

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Сколько всего было продано автомобилей в разных странах в 2021 году:

  • Аргентина: 381 777
  • Бразилия: 1 974 431
  • Франция: 1 658 453
  • Германия: 2 622 132
  • Индонезия: 887 202
  • Италия: 1 457 952
  • Великобритания: 1 647 181
  • Россия: 1 666 780
  • Испания: 859 477
  • США: 15 060 287
  • Турция: 737 350
  • Венгрия: 121 986

Продажи в США впечатляют, а в Аргентине — удивляют.

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Фото: motor1.com, Brett Zeck / Unsplash

Самые продаваемые модели в других странах

В России и в Италии — самые скромные бестселлеры.

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Самые продаваемые модели в других странах

В России и в Италии — самые скромные бестселлеры.

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