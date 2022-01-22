Самые продаваемые модели в других странах

В России и в Италии — самые скромные бестселлеры.

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Составленный Motor1 рейтинг показывает, насколько отличаются вкусы автомобилистов разных стран и размеры их кошельков. Жители Северной Америки продолжают скупать тяжелые внедорожники и пикапы, европейцы предпочитают небольшие, но укомплектованные автомобили, в Австралии, Аргентине и Бразилии любят среднеразмерные пикапы, в Индонезии — минивэны, а в России — что подешевле.

Самые продаваемые автомобили в разных странах мира с указанием количества проданных экземпляров в 2021 году:

Аргентина: Fiat Cronos — 34 435

Бразилия: Fiat Strada — 109 107

Франция: Peugeot 208 — 88 037

Германия: Volkswagen Golf — 91 621

Индонезия: Toyota Avanza — 66 109

Италия: Fiat Panda — 112 298

Великобритания: Vauxhall Corsa — 40 914

Россия: Lada Vesta — 113 698

— 113 698 Испания : Seat Arona — 21 946

США : Ford F-Series — 726 004

Турция : Fiat Egea — 49 698

Венгрия : Suzuki Vitara — 8349

Россия Италия

США Великобритания

Турция Испания

Индонезия Венгрия

Германия Франция

Бразилия Австралия

Аргентина Бестселлеры разных стран мира

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Сколько всего было продано автомобилей в разных странах в 2021 году:

Аргентина: 381 777

Бразилия: 1 974 431

Франция: 1 658 453

Германия: 2 622 132

Индонезия: 887 202

Италия: 1 457 952

Великобритания: 1 647 181

Россия: 1 666 780

Испания: 859 477

США: 15 060 287

Турция: 737 350

Венгрия: 121 986

Продажи в США впечатляют, а в Аргентине — удивляют.

Вот 10 машин, которые разочаровали своих владельцев.

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Фото: motor1.com, Brett Zeck / Unsplash