Самые продаваемые модели в других странах

Составленный Motor1 рейтинг показывает, насколько отличаются вкусы автомобилистов разных стран и размеры их кошельков. Жители Северной Америки продолжают скупать тяжелые внедорожники и пикапы, европейцы предпочитают небольшие, но укомплектованные автомобили, в Австралии, Аргентине и Бразилии любят среднеразмерные пикапы, в Индонезии — минивэны, а в России — что подешевле.
Самые продаваемые автомобили в разных странах мира с указанием количества проданных экземпляров в 2021 году:
- Аргентина: Fiat Cronos — 34 435
- Бразилия: Fiat Strada — 109 107
- Франция: Peugeot 208 — 88 037
- Германия: Volkswagen Golf — 91 621
- Индонезия: Toyota Avanza — 66 109
- Италия: Fiat Panda — 112 298
- Великобритания: Vauxhall Corsa — 40 914
- Россия: Lada Vesta — 113 698
- Испания: Seat Arona — 21 946
- США: Ford F-Series — 726 004
- Турция: Fiat Egea — 49 698
- Венгрия: Suzuki Vitara — 8349
Сколько всего было продано автомобилей в разных странах в 2021 году:
- Аргентина: 381 777
- Бразилия: 1 974 431
- Франция: 1 658 453
- Германия: 2 622 132
- Индонезия: 887 202
- Италия: 1 457 952
- Великобритания: 1 647 181
- Россия: 1 666 780
- Испания: 859 477
- США: 15 060 287
- Турция: 737 350
- Венгрия: 121 986
Продажи в США впечатляют, а в Аргентине — удивляют.
Фото: motor1.com, Brett Zeck / Unsplash