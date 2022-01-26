Названы самые важные качества машин

Новое исследование показало, что действительно ценят покупатели автомобилей и на что обращают внимание.

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Качество выпускаемых брендом автомобилей является самым значимым аргументом для покупателей новых машин, выяснили специалисты Autovia. Надо уточнить, что опрос проводился в Великобритании, и в ходе него были учтены мнения 1200 автомобилистов, которые из 17 предлагаемых параметров выбрали самые для них важные. Поэтому удивительно, что безопасность и экологичность машин оказались в самом хвосте рейтинга.

Качество машин оказалось важным для 61% опрошенных. Стиль модели ценят 53% людей. На третьем месте стоит положительный предыдущий опыт владения автомобилем (51%), что касается и его обслуживания. Соотношение цены и качества заняло четвертое место.

В хвосте рейтинга оказались безопасность и экологичность, которые важны лишь для 24% и 9% людей соответственно. Менее важным фактором оказались только рекомендации семьи и друзей.

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Отказаться же от покупки людей могут заставить низкое качество автомобилей и негативное восприятие имиджа бренда, а также высокие затраты на обслуживание и ремонт.

А что в новых автомобилях ценят в России? Ниже вы можете это узнать, проголосовав (выбрать можно несколько вариантов) и сразу увидев, сколько автомобилистов разделяют вашу точку зрения.

Фото: Depositphotos