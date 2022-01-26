Названы самые важные качества машин

Качество выпускаемых брендом автомобилей является самым значимым аргументом для покупателей новых машин, выяснили специалисты Autovia. Надо уточнить, что опрос проводился в Великобритании, и в ходе него были учтены мнения 1200 автомобилистов, которые из 17 предлагаемых параметров выбрали самые для них важные. Поэтому удивительно, что безопасность и экологичность машин оказались в самом хвосте рейтинга.
Качество машин оказалось важным для 61% опрошенных. Стиль модели ценят 53% людей. На третьем месте стоит положительный предыдущий опыт владения автомобилем (51%), что касается и его обслуживания. Соотношение цены и качества заняло четвертое место.
В хвосте рейтинга оказались безопасность и экологичность, которые важны лишь для 24% и 9% людей соответственно. Менее важным фактором оказались только рекомендации семьи и друзей.
Отказаться же от покупки людей могут заставить низкое качество автомобилей и негативное восприятие имиджа бренда, а также высокие затраты на обслуживание и ремонт.
А что в новых автомобилях ценят в России? Ниже вы можете это узнать, проголосовав (выбрать можно несколько вариантов) и сразу увидев, сколько автомобилистов разделяют вашу точку зрения.
- А вот рейтинг машин, владение которыми более выгодно.
- «За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен.
Фото: Depositphotos