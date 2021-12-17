Названы самые выгодные во владении машины

Неожиданности присутствуют: например, владеть хэтчбеком XRAY выходит дешевле, чем Грантой, а самый экономный джип — это Патриот...

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Сколько сейчас стоит владение тем или иным автомобилем? На этот обширный вопрос ответили специалисты аналитического агентства «Автостат» в рамках нового исследования, охватывавшего легковые автмобили 33 брендов, 150 моделей и 370 модификаций, официально продаваемых в России. Разработанная методика учитывает все основные расходы владельца вместе с покупкой самой машины: страхование, транспортный налог, зимние шины, техобслуживание, топливо.

Условия взяты такие: владение в течение 3 лет, пробег 45 000 км, возраст владельца — 35 лет, стаж — 10 лет. Учитывался регион эксплуатации и объемы продаж каждой модификации. Для удобства затраты посчитаны в рублях на 1 километр пробега.

Это Lada XRAY, и на данный момент это самая дешевая в эксплуатации машина в России

Если говорить о массовом секторе рынка (хотя в исследовании затронут и премиальный), то места распределились следующим образом. Позиции с 1 по 3 в сегменте В — это Lada XRAY, Lada Granta и Lada Vesta. В сегменте С — Skoda Octavia, Kia Ceed и Kia Cerato. В сегменте D — Volkswagen Passat, Kia K5 и Hyundai Sonata. В сегменте LCV — Lada Largus, Fiat Doblo и Volkswagen Caddy. А в сегменте пикапов ожидаемо отметились УАЗ Пикап, Mitsubishi L200 и Toyota Hilux.

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Конечно, не обойден вниманием все набирающий популярность класс SUV. В сегменте SUV B (компактные кроссоверы и внедорожники) победителями стали Geely Coolray, Niva Legend и Kia Seltos. В сегменте SUV C — Renault Duster, Renault Kaptur и Nissan Terrano. В сегменте SUV D — УАЗ Патриот, Chery Tiggo 8 и Skoda Kodiaq. А в самом «тяжелом» сегменте SUV E подиум заняли Hyundai Palisade, Mazda CX-9 и Nissan Murano.

А что со стоимостью километра пробега? Давайте пройдемся по некоторым победителям: рекордно низкая стоимость у Lada XRAY — 7,5 рублей; у внедорожника УАЗ Патриот она составляет 10,5 рублей; у семиместного кроссовера Hyundai Palisade — 15,6 рублей.

В другом исследовании посчитали, насколько подорожали популярные модели с 2012 года, и даже на общем неблагополучном фоне некоторые фигуранты списка поистине поражают...

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Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС, АВТОВАЗ