Просто цифры: как подорожали популярные модели с 2012 года

Они меняли платформы, силовые агрегаты, оснащение — и дорожали, дорожали, дорожали... Шкода Октавия выросла в цене почти втрое!

За последние девять лет популярные автомобили подорожали примерно вдвое, однако некоторые — гораздо существеннее. Своеобразным «лидером» выступила Skoda Octavia — рост цен на нее с 2012 по 2021 годы составил 173,4%! В 2012 году за чешский лифтбек просили — только вдумайтесь — от 564 тысяч рублей. Сейчас же цены стартуют от 1,54 млн рублей.

Дельта в две трети цены (или в миллион рублей), помимо всем понятных причин, объясняется еще и сменой поколений, которая у Октавии за указанный промежуток времени случилась дважды. Фактически менее чем за десятилетие Октавия поменялась кардинально, и перед нами совсем не тот доступный автомобиль, что был.

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А вот Renault Logan за то же время вполне удержался в нише, однако и он подорожал немало: с 339 до 734 тысяч рублей — или на 116,5%, сообщает Газета.ру, основываясь на данных Автостата. На третьем месте по величине прироста цены — Lada Granta: с 259 до 551 тысяч рублей, т.е. на 113%.

Всего же в приведенном исследовании 11 моделей, которые все эти годы находились на российском рынке, меняли платформы, силовые агрегаты, оснащение — и дорожали... Замыкают первую пятерку Toyota Camry (+110%) и Kia Rio (+107%).

Кстати, специалисты отмечают, что у пресловутого двукратного прироста цен было два явных пика: 2015 год (обвал рубля) и постковидный 2021-й...

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Фото: Игорь Генералов / ТАСС, Газета.ру