Насколько дешевле были машины! Цифра вас поразит — журнал За рулем

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Насколько дешевле были машины! Цифра вас поразит

Рост по отношению к 2020 году составил 23%, а за семь лет машины подорожали более чем вдвое...

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Всего за семь лет цена новой машины в России выросла более чем в два раза — к такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «Автостат», взяв за основу исследования т.н. средневзвешенную цену автомобиля. Она рассчитывается исходя из средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом всех модификаций — вариантов двигателя, привода, трансмиссии и кузова.

Получилось, что по итогам 10 месяцев 2021 года средневзвешенная цена автомобиля в России составила 2 070 000 рублей. Рост по отношению к 2020 году — 23%! А если сравнивать с 2014 годом, то машины подорожали на 107%...

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Специалисты агентства особо отмечают, что с 2016 по 2020 годы средневзвешенная цена выросла менее чем на 10%. В 2015 году обвал рубля спровоцировал повышение цен, и рост составил 20%. Но в нынешнем году, как уже отмечалось выше, зафиксирован новый рекорд. Эксперты объясняют ситуацию не только традиционными инфляционными причинами, но и нехваткой машин у дилеров из-за глобального дефицита микрочипов — и уверены, что удручающая тенденция сохранится и в дальнейшем.

Фото: PA Wire / Andrew Matthews

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