Летом средневзвешенная цена автомобиля перешагнула порог 2 млн рублей, прибавив за полгода свыше 12%. Виной тому дефицит машин — и создан он искусственно.

Причина, по которой дилеры спокойно накидывают 300–800 тысяч рублей, а то и миллион, к востребованным массовым машинам, очевидна: автомобили внезапно стали дефицитом. А случилось это во многом потому, что заводы работают с перебоями из-за дефицита микросхем. Готовые шасси стоят на площадках и ждут, когда подвезут электронику.

Откуда взялся дефицит?

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Первая причина — случайная цепь неурядиц. Снегопад в Техасе, прервавший подачу энергии на предприятия. Пожары на японских фабриках АКМ и Renesas — третьего по величине производителя автоэлектроники в мире. Засуха в Тайване, нарушившая ритм на заводах TSMC — крупнейшего производителя микросхем.

Вторая причина — пандемия и связанные с ней ограничения резко повысили спрос на гаджеты всех типов и игровые консоли. Компьютеров в 2020 году продали на 13% больше, чем годом ранее. Часть микросхем ушла в другую отрасль, поскольку у автопрома было падение спроса. И не вернулась.

И третья, хотя далеко не последняя по значимости, — дефицит кремния, который возник из-за энергетического кризиса в Китае. Кризис затронул тысячи китайских предприятий. И обусловлен необходимостью отказаться от угольных электростанций — благодаря глобальной экологической программе, выпестованной… Евросоюзом. А Китай производит свыше половины мирового кремния.

Что будет с ценами?

Оптимисты предрекали стабилизацию авторынка к середине 2022 года или чуть позже. Но китайские власти предписали кремниевым производителям в провинциях Юньнань и Сычуань (суммарная доля на рынке около 20%) сократить объемы производства на 90% от августовского уровня. В итоге рыночная цена кремния выросла на 300%.

Возможно, выпуск микросхем выйдет на прежний уровень за счет увеличения добычи кремния где-нибудь еще. Однако уже открылся новый дефицит — магниевый (а магний необходим для выпуска сплавов, широко применяемых в автопроме). Причина та же: энергетический кризис в Китае. В сентябре там приняли решение закрыть 35 из 50 плавильных заводов, а на остальных сократить выработку.

Китай обеспечивал около 80% мирового производства магния. Европа 95% нужного ей магния получала из Китая.

Поездили на литых колесах? Ладно, диски можно заменить стальными. Но магниевые сплавы применяются в элементах кузова, топливной системы, рулевого управления, коробок передач и многих других узлах автомобиля.

Кому это выгодно

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По всему выходит, что дефицит автомобилей создан искусственно — и понятно кем. Заводы давно запустили после пожаров и снегопадов, но микросхемы попросту не из чего делать. Стоимость их будет расти соответственно ценам на сырье, а сырья не хватает, и дефицит превращается в неизлечимый.

Прогноз «За рулем»: ни к концу 2022 года, ни даже в 2023‑м ситуация не нормализуется. Перебоев на автозаводах станет больше, так как скажется еще и нехватка магния.

Увы, дефицит выгоден всем, кроме покупателей автомобилей. Заводы могут обоснованно поднимать отпускные цены, ссылаясь на подорожавшие компоненты. Сокращать выпуск — и экономить на ресурсах и зарплатах. И при снижении продаж — оставаться при своих доходах. Дилеры могут накручивать сотни тысяч — всё равно продадут.

Продажи не упадут, видимо, только у китайских производителей. Да и дилеры китайских марок пока ведут себя прилично: в августе на Haval Jolion для ускорения сделки просили всего-то 20–100 тысяч рублей накинуть за «допы на выбор».

СРЕДНИЙ ВЕС Материалы по теме Машины не подешевеют: 4 причины «почему» Показатель средневзвешенной цены получают, поделив сумму, за которую продали все автомобили, на их количество. Обычно сопоставляют с инфляцией или с другими видами товаров. В нашем случае это бессмысленно, так как в России ввели утилизационный сбор, который несколько лет влиял на цены сильнее, чем инфляция. В этот же период поэтапно снижалась ввозная пошлина на иномарки с 30 до 15%. ­Заметили? Но и без этих тонкостей видно, что за десять лет автомобили подорожали почти втрое. Это не согласуется ни с хлебом (батон в 2011 году стоил около 25 рублей), ни с энергоносителями (литр АИ‑92 в 2011‑м — около 27 рублей), ни с ростом зарплат. Летом средневзвешенная цена автомобиля перешагнула порог 2 млн рублей, прибавив за полгода свыше 12% (при ожидаемой годовой инфляции 7–8%). А к концу года добавит еще сколько-то. По всей видимости, из средства передвижения автомобиль превращается обратно в роскошь.

Россия — в тренде

В России на дюжине площадок собирают больше половины всех продаваемых в стране иномарок. Плюс АВТОВАЗ, почти всю электронику закупающий у иностранных производителей. У него тоже в этом году были остановки конвейера.

В сентябре АВТОВАЗ отгрузил дилерам машины, недоукомплектованные блоками ЭРА-ГЛОНАСС. Электронику установят позже по мере ее поступления, о чем покупатели подписывают дополнительный договор с продавцом.

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Вот когда пригодилась бы локализация электроники! Но процесс идет очень медленно, и «Стратегию развития электронной промышленности РФ на период до 2030 года» утвердили только год назад. Пока что российская доля в мировом выпуске электроники — менее 1%. А крупнейшее предприятие отрасли «Микрон» озабочено созданием микросхем для электронных паспортов граждан.

Есть три способа отказаться от ненужных допов, покупая машину в салоне.

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