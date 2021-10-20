Производство автомобилей по всему миру может остановиться: из-за Китая

Теперь мировой автомобильной промышленности угрожает дефицит магния.

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Глобальная нехватка микрочипов уже привела к сокращению, а в отдельных случаях и полной остановке автопроизводств. Новый дефицит, вышедший из-под контроля, угрожает нанести еще один сокрушительный удар по отрасли, сообщает Financial Times.

Около 90% мировых запасов магния поступает из Китая. Магний — это металл, который жизненно важен для изготовления ряда различных автомобильных компонентов. Его сплав с алюминием широко распространен и используется во всем: от топливных баков до рам сидений и легкосплавных дисков.

Остановка производства

Правительство Китая из-за энергетического кризиса уже принудительно остановило 35 из 50 плавильных заводов по производству магния, и последствия вскоре почувствуют во всем мире. Первые признаки того, что надвигающийся дефицит магния может нанести еще один жестокий удар по автомобильной промышленности, появились в конце августа 2021 года.

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Комиссия по развитию и исследованиям города Юйлинь выпустила уведомление о новых ограничениях на производство магния в Китае по крайней мере до конца года. Из-за этих ограничений одни заводы полностью остановятся, а другие сократят производство наполовину. Это событие вызвало быстрый и резкий скачок цен на металл. Потребовалось всего 30 дней, чтобы это оказало серьезное влияние на запасы в отрасли.

Цены и прогнозы

По оценкам компании-аналитика сырьевых рынков Fastmarkets, с середины сентября 2021 года стоимость магния составляла 40 000–45 000 юаней (6207–6983 долларов) за тонну, что на 36% больше, чем месяцем ранее. Есть признаки того, что когда появятся отчеты за октябрь и ноябрь, цены окажутся еще больше.

Таким образом сформировался своеобразный дефицитный «дуэт» — микрочипы/магний, что в дальнейшем может привести к тому, что вся автомобильная промышленность будет испытывать серьезные трудности до начала следующего года. Это кошмарный сценарий, к которому отрасль должна готовиться, и к нему нельзя относиться легкомысленно, подчеркивает издание.

Российский автопроизводитель АВТОВАЗ за последние месяцы несколько раз приостанавливал производство из-за нехватки комплектующих.



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