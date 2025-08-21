Этот автомобиль рассчитан на 500 тысяч км — почему его записали в неликвиды?

#
Наше масло – для наших пробок: почему российское моторное масло может быть лучше турецкого

Длина этого Ягуара – 4961 мм. Привод – задний или полный.

Сборка – Великобритания. Выпускали также универсал, но он к нам официально не попадал.

При рестайлинге 2012 года пересмотрели гамму главных агрегатов, освежили внешность, светотехнику и набор электронных ассистентов.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
Jaguar XF
Jaguar XF

Достоинства

  • Высокий комфорт.
  • Кожа, дерево, алюминий в салоне.
  • Отличные динамика и управляемость.

Недостатки

  • Безумно дорог в содержании и ремонте.
  • Устаревшая и тормозная медиасистема.
  • Тесноват задний ряд.
  • Клиренс 130 мм.
Заявленный объем багажника – 500 л, в реальности меньше. Проем узковат, форма не оптимальна.
Заявленный объем багажника – 500 л, в реальности меньше. Проем узковат, форма не оптимальна.

Моторы

Из дюжины возможных моторов на вторичке у нас представлены лишь некоторые. В частности, почти не встречаются 5-литровые V8.

Лучший по ресурсу, надежности и ремонтопригодности – атмосферник V6 3.0 (238 л. с.) с распределенным впрыском, применявшийся до 2012 года. Ходит 400 тысяч км, вмешательства назревают на полпути – засоряется система вентиляции картерных газов и накапливается нагар.

Рекомендуем
Есть ли конкуренты у 10-летней Camry (и почему ее так любят в России)

Дизель битурбо V6 3.0 (275 л. с.) также вполне надежен, служит до 500 тысяч км. Много хлопот дает сажевый фильтр – забивается быстро. Но основная проблема – склонность к течам масла, а масляное голодание приводит к провороту вкладышей или клину. Тот же результат может дать и падение производительности маслонасоса.

С 2012 года базовым стал фордовский EcoBoost 2.0 (240 л. с.). Сложный, капризный и не очень надежный. Лечить придется как минимум масложор и муфты фазорегуляторов – еще до 100 тысяч км. В худшем случае – разнообразные последствия перегрева.

Полный привод возможен только с турбомотором V6 3.0 (340 л. с.). Общий ресурс мотора велик, но недолго служат цепь привода ГРМ и водяная помпа, есть другие слабые места, не считая капризов прямого впрыска. И требуется АИ-98.

На ранних машинах встречается мотор V8 4.2 (298 л. с. в атмосферной версии). Смущают огромный расход топлива, ненадежные фазорегуляторы и засоряющийся клапан EGR.

Коробки передач

До рестайлинга – шестиступенчатые гидроавтоматы ZF серии 6HP, после – восьмиступенчатые серии 8HP, в разных модификациях. Более современные 8HP в среднем надежнее.

Рекомендуем
Хотите большой седан по цене Гранты? – есть 4 варианта

Если не допускать перегревов и каждые 40–50 тысяч км менять масло, выдерживают 300 тысяч км. Попенять можно на невысокий ресурс втулок, сальников и муфты блокировки гидротрансформатора – после 150 тысяч км по-любому потребуется их замена.

Течами страдает задний редуктор – если этим пренебречь, главная пара быстро придет в негодность.

Полный привод – подключаемый электроникой, через многодисковую муфту. Заточен на улучшение ходовых качеств.

Эксплуатационные болячки

  • Многорычажная подвеска выносливостью не наделена – после 50–70 тысяч км иногда пора менять сайлентблоки (в сборе с рычагами) и ступичные подшипники. Еще раньше может застучать рулевая рейка, характерны также течи трубок ГУР.
  • В тормозной системе неудачно расположены датчики АБС – обрывается проводка. Не очень долговечны шланги, вздуваются и трескаются, за ними надо постоянно следить.
  • Хромированное покрытие деталей кузова от наших реагентов быстро мутнеет – подчас достаточно одной зимы. В остальном кузов противостоит коррозии хорошо.
  • Электроника надежна, за исключением глюков некоторых датчиков и блока, отвечающего за обогрев сидений.
Euro NCAP: 2011 – четыре звезды. Водитель-пассажир – 79%, ребенок – 73%, пешеход – 62%, системы содействия безопасности – 71%.

Самое массовое предложение на вторичке: XF 3.0 238 л. с., АКП

Оптимальный выбор: XF 3.0 238 л. с., АКП

За те же деньги: Audi A6, Hyundai Grandeur, Toyota Camry, Volvo S60

Зиновьев Сергей
Фото:из архива «За рулем!»
Количество просмотров 3895
21.08.2025 
Фото:из архива «За рулем!»
