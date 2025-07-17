Шведский премиум по цене обычного «корейца» – всё так плохо?

Скромный клиренс, дорогие запчасти: названы все плюсы и минусы Volvo S60 II с пробегом

Седан С‑класса, привод передний или полный. Сборка – Бельгия или Швеция. На момент разработки компания Volvo принадлежала Форду, что отразилось в наборах моторов и трансмиссий.

По ходу выпуска несколько раз пересматривали линейку силовых агрегатов.

Обилие сочетаний затрудняет выбор: у S60 дюжина возможных двигателей.

Версия S60 Cross Country (4×4, клиренс 201 мм) у нас крайне редка.

Volvo S60

Достоинства

Надежная машина.

Отличная защита от коррозии.

Жизнестойкие материалы салона.

Салон даже после рестайлинга выглядит консервативно. Центральный дисплей не впечатляет ни размерами, ни функциональностью. Но всё на своих местах и работает надежно.

Недостатки

Нет атмосферного мотора.

Клиренс 136 мм.

Дорогие ­запчасти.

Низкая ликвидность.

Моторы

Основные моторы до рестайлинга 2013 года: фордовские 1.6 (150 или 180 л. с.) и 2.0 (203 л. с.), пятицилиндровые Volvo 2.0 (180 л. с.) и 2.5 (249 л. с.). Все – турбо с непосредственным впрыском.

Оба фордовских наделены множеством болячек и часто не доживали до 100 тысяч км без ремонта, а сочетаются с роботом. Вольвовский 2.0 также капризен, но, по крайней мере, не страдает разрушениями поршневой группы.

Объективно лучший и наиболее ресурсный – 2.5, хотя могут подвести водяная помпа и термостат. Неплоха и рядная шестерка 3.0 (304 л. с.), однако отпугивает налогами.

После рестайлинга вольвовские моторы остались, от фордовских постепенно отказались, а базовым стал 1.5 (152 л. с.). Нагар на клапанах, масложор, течи, в остальном всё неплохо. Как и другие двигатели Volvo, связан с гидроавтоматом.

Дизельных S60 у нас мало, а возможных дизелей при этом четыре. Среди них нет каких-то особо неудачных. Лучшими по надежности считают старые D52 2.0 и 2.5, что с пятью цилиндрами. Французскому 8‑клапанному 1.6 (115 л. с.) от Peugeot можно попенять лишь на слабосильность, а ресурс достойный.

Почти все моторы – с высокой термонагруженностью, необходима регулярная промывка радиатора.

Коробки передач

Механические коробки – в единичных экземплярах и при разных моторах, внятной статистики по ним нет.

Фордовские двигатели обслуживает робот MPS6 (Getrag 6DCT450). Плюсы – шустро работает, а ремонт детально освоен. Основная проблема – быстрый износ сцеплений, при этом засоренное продуктами износа масло эффективно убивает всё остальное. Теоретически доживает до 250 тысяч км, но в ремонт часто попадал в районе 100 тысяч.

Гидроавтоматов три: японские Aisin TF‑80SC (при моторах Volvo 2.0 и 2.5), TF‑71SC (1.5) и TG‑81SC (при новом 2.0 245 л. с.). Ресурс при должном уходе – 250–300 тысяч км. Общий недостаток – недостаточно эффективный теплообменник. Решение – дооснащение внешним радиатором.

Эксплуатационные болячки

К ходовой части и рулевому управлению нареканий нет. Первые вмешательства назревают к 120–150 тысячам км – замены обычно просят опорные подшипники стоек и ступичные, а также некоторые сайлентблоки. Отдельная тема – опционные электронно-управляемые амортизаторы Four-C. Не очень стойкие и очень дорогие.

В числе неисправностей, проявлявшихся до 100 тысяч км, – износ электроприводов стояночного тормоза, шланга компрессора кондиционера, отказы вентилятора радиаторов. Потеют фары, выходят из строя копеечные моторчики дверных замков. Прочие поломки носят возрастной характер и вылезают позже.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: S60 1.6 4×2 робот

Оптимальный выбор: S60 2.5 4×2 АКП

За те же деньги: Audi A4, Jaguar XF, Kia Optima, Nissan Teana, Mazda 6