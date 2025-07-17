Шведский премиум по цене обычного «корейца» – всё так плохо?

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Салон даже после рестайлинга выглядит консервативно. Центральный дисплей не впечатляет ни размерами, ни функциональностью. Но всё на своих местах и работает надежно.
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Скромный клиренс, дорогие запчасти: названы все плюсы и минусы Volvo S60 II с пробегом

Седан С‑класса, привод передний или полный. Сборка – Бельгия или Швеция. На момент разработки компания Volvo принадлежала Форду, что отразилось в наборах моторов и трансмиссий.

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По ходу выпуска несколько раз пересматривали линейку силовых агрегатов.

Обилие сочетаний затрудняет выбор: у S60 дюжина возможных двигателей.

Версия S60 Cross Country (4×4, клиренс 201 мм) у нас крайне редка.

Volvo S60
Volvo S60
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Достоинства

  • Надежная машина.
  • Отличная защита от коррозии.
  • Жизнестойкие материалы салона.
Салон даже после рестайлинга выглядит консервативно. Центральный дисплей не впечатляет ни размерами, ни функциональностью. Но всё на своих местах и работает надежно.
Салон даже после рестайлинга выглядит консервативно. Центральный дисплей не впечатляет ни размерами, ни функциональностью. Но всё на своих местах и работает надежно.

Недостатки

  • Нет атмосферного мотора.
  • Клиренс 136 мм.
  • Дорогие ­запчасти.
  • Низкая ликвидность.

Моторы

Основные моторы до рестайлинга 2013 года: фордовские 1.6 (150 или 180 л. с.) и 2.0 (203 л. с.), пятицилиндровые Volvo 2.0 (180 л. с.) и 2.5 (249 л. с.). Все – турбо с непосредственным впрыском.

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Оба фордовских наделены множеством болячек и часто не доживали до 100 тысяч км без ремонта, а сочетаются с роботом. Вольвовский 2.0 также капризен, но, по крайней мере, не страдает разрушениями поршневой группы.

Объективно лучший и наиболее ресурсный – 2.5, хотя могут подвести водяная помпа и термостат. Неплоха и рядная шестерка 3.0 (304 л. с.), однако отпугивает налогами.

После рестайлинга вольвовские моторы остались, от фордовских постепенно отказались, а базовым стал 1.5 (152 л. с.). Нагар на клапанах, масложор, течи, в остальном всё неплохо. Как и другие двигатели Volvo, связан с гидроавтоматом.

Дизельных S60 у нас мало, а возможных дизелей при этом четыре. Среди них нет каких-то особо неудачных. Лучшими по надежности считают старые D52 2.0 и 2.5, что с пятью цилиндрами. Французскому 8‑клапанному 1.6 (115 л. с.) от Peugeot можно попенять лишь на слабосильность, а ресурс достойный.

Почти все моторы – с высокой термонагруженностью, необходима регулярная промывка радиатора.

Коробки передач

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Механические коробки – в единичных экземплярах и при разных моторах, внятной статистики по ним нет.

Фордовские двигатели обслуживает робот MPS6 (Getrag 6DCT450). Плюсы – шустро работает, а ремонт детально освоен. Основная проблема – быстрый износ сцеплений, при этом засоренное продуктами износа масло эффективно убивает всё остальное. Теоретически доживает до 250 тысяч км, но в ремонт часто попадал в районе 100 тысяч.

Гидроавтоматов три: японские Aisin TF‑80SC (при моторах Volvo 2.0 и 2.5), TF‑71SC (1.5) и TG‑81SC (при новом 2.0 245 л. с.). Ресурс при должном уходе – 250–300 тысяч км. Общий недостаток – недостаточно эффективный теплообменник. Решение – дооснащение внешним радиатором.

Эксплуатационные болячки

  • К ходовой части и рулевому управлению нареканий нет. Первые вмешательства назревают к 120–150 тысячам км – замены обычно просят опорные подшипники стоек и ступичные, а также некоторые сайлентблоки. Отдельная тема – опционные электронно-управляемые амортизаторы Four-C. Не очень стойкие и очень дорогие.
  • В числе неисправностей, проявлявшихся до 100 тысяч км, – износ электроприводов стояночного тормоза, шланга компрессора кондиционера, отказы вентилятора радиаторов. Потеют фары, выходят из строя копеечные моторчики дверных замков. Прочие поломки носят возрастной характер и вылезают позже.
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Зиновьев Сергей
Фото:Архив "За рулем"
17.07.2025 
Фото:Архив "За рулем"
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