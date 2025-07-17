Шведский премиум по цене обычного «корейца» – всё так плохо?
Седан С‑класса, привод передний или полный. Сборка – Бельгия или Швеция. На момент разработки компания Volvo принадлежала Форду, что отразилось в наборах моторов и трансмиссий.
По ходу выпуска несколько раз пересматривали линейку силовых агрегатов.
Обилие сочетаний затрудняет выбор: у S60 дюжина возможных двигателей.
Версия S60 Cross Country (4×4, клиренс 201 мм) у нас крайне редка.
Достоинства
- Надежная машина.
- Отличная защита от коррозии.
- Жизнестойкие материалы салона.
Недостатки
- Нет атмосферного мотора.
- Клиренс 136 мм.
- Дорогие запчасти.
- Низкая ликвидность.
Моторы
Основные моторы до рестайлинга 2013 года: фордовские 1.6 (150 или 180 л. с.) и 2.0 (203 л. с.), пятицилиндровые Volvo 2.0 (180 л. с.) и 2.5 (249 л. с.). Все – турбо с непосредственным впрыском.
Оба фордовских наделены множеством болячек и часто не доживали до 100 тысяч км без ремонта, а сочетаются с роботом. Вольвовский 2.0 также капризен, но, по крайней мере, не страдает разрушениями поршневой группы.
Объективно лучший и наиболее ресурсный – 2.5, хотя могут подвести водяная помпа и термостат. Неплоха и рядная шестерка 3.0 (304 л. с.), однако отпугивает налогами.
После рестайлинга вольвовские моторы остались, от фордовских постепенно отказались, а базовым стал 1.5 (152 л. с.). Нагар на клапанах, масложор, течи, в остальном всё неплохо. Как и другие двигатели Volvo, связан с гидроавтоматом.
Дизельных S60 у нас мало, а возможных дизелей при этом четыре. Среди них нет каких-то особо неудачных. Лучшими по надежности считают старые D52 2.0 и 2.5, что с пятью цилиндрами. Французскому 8‑клапанному 1.6 (115 л. с.) от Peugeot можно попенять лишь на слабосильность, а ресурс достойный.
Почти все моторы – с высокой термонагруженностью, необходима регулярная промывка радиатора.
Коробки передач
Механические коробки – в единичных экземплярах и при разных моторах, внятной статистики по ним нет.
Фордовские двигатели обслуживает робот MPS6 (Getrag 6DCT450). Плюсы – шустро работает, а ремонт детально освоен. Основная проблема – быстрый износ сцеплений, при этом засоренное продуктами износа масло эффективно убивает всё остальное. Теоретически доживает до 250 тысяч км, но в ремонт часто попадал в районе 100 тысяч.
Гидроавтоматов три: японские Aisin TF‑80SC (при моторах Volvo 2.0 и 2.5), TF‑71SC (1.5) и TG‑81SC (при новом 2.0 245 л. с.). Ресурс при должном уходе – 250–300 тысяч км. Общий недостаток – недостаточно эффективный теплообменник. Решение – дооснащение внешним радиатором.
Эксплуатационные болячки
- К ходовой части и рулевому управлению нареканий нет. Первые вмешательства назревают к 120–150 тысячам км – замены обычно просят опорные подшипники стоек и ступичные, а также некоторые сайлентблоки. Отдельная тема – опционные электронно-управляемые амортизаторы Four-C. Не очень стойкие и очень дорогие.
- В числе неисправностей, проявлявшихся до 100 тысяч км, – износ электроприводов стояночного тормоза, шланга компрессора кондиционера, отказы вентилятора радиаторов. Потеют фары, выходят из строя копеечные моторчики дверных замков. Прочие поломки носят возрастной характер и вылезают позже.
Euro NCAP: тест не проводился
Самое массовое предложение на вторичке: S60 1.6 4×2 робот
Оптимальный выбор: S60 2.5 4×2 АКП
За те же деньги: Audi A4, Jaguar XF, Kia Optima, Nissan Teana, Mazda 6
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