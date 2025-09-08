Рулевая, вариатор, кресла… — что и когда ломается у бюджетного кроссовера Chery

Эксперт Зиновьев нашел все сильные и слабые места Chery Tiggo 4

Chery Tiggo 4 продается в России с 2019 года и пережил уже не одно обновление.

Модель Tiggo 4 мало чем отличается от модели Tiggo 4 Pro. Изначально приставку Pro получила рестайлинговая версия, чтобы ее проще было отличать от «дорестайла» – продавали их параллельно. Затем для Pro тоже провели рестайлинг, а для Tiggo 4 – второй, и до сих пор предлагают оба варианта.

Основные отличия – в дизайне и комплектациях. Есть небольшое отличие по главным агрегатам: у Tiggo 4 был двухлитровый мотор, а у Tiggo 4 Pro его не было. Кстати, с 2023 года в России также продаются немного измененные внешне Tiggo 4 под названиями Kaiyi X3 и X3 Pro. То есть все сказанное ниже в той или иной степени относится и к ним.

Цены Chery Tiggo 4 на вторичном рынке стартуют от 650 тысяч рублей и доходят до 2,2 млн за почти новые машины.

Суть моделей – компактный бюджетный кроссовер-паркетник. Привод только передний (у всех упомянутых версий).

Две трети кроссоверов еще не преодолели отметку 100 тысяч км пробега. Машин, проехавших более 150 тысяч км, на вторичке в принципе немного, а 200 тысяч км можно увидеть на одометрах совсем редко. Объективно говорить можно только о том, что происходит с Tiggo 4 на пробегах до 150 тысяч км.

Сервисмены о нем не лучшего мнения. Одна из причин неприязни – путаница в каталогах запчастей из-за обилия рестайлингов.

У владельцев же отзывы зачастую близки к восторженным. На сотню довольных, впрочем, приходится пара очень недовольных («всё развалилось еще по дороге из автосалона»). Но нас интересует, что конкретно ломалось и как часто.

Плюсы Chery Tiggo 4

Тут все вполне предсказуемо. Как и владельцы многих других китайских моделей, покупатели Chery Tiggo 4 больше всего удовлетворены внешним видом кроссовера, его богатым оснащением, уровнем комфорта и просторным салоном. И все это при сдержанной цене.

По комфорту, впрочем, есть и замечания: например, недоступен климат-контроль – автомобиль предлагается только с кондиционером.

Большинству нравится динамика (даже при связке вариатора с мотором 1.5), невысокий расход топлива, удобство посадки, в том числе для задних пассажиров.

Отдельно хвалят мультимедийную систему и работу головного света. Некоторые отмечают высокий клиренс (190 мм) и проходимость.

Интерьер Chery Tiggo 4 достойный, к качеству пластика претензий практически нет. Есть нарекания к стойкам кузова – они очень широкие и заметно ограничивают обзорность.

Минусы Chery Tiggo 4

Три самые частые причины недовольства машиной: слабая шумоизоляция, небольшой багажник (к тому же без электропривода) и чрезмерно жесткая подвеска.

Подвеска действительно жесткая – и это причина достойного поведения кроссовера на дороге (его тоже отмечают среди плюсов). Обратная сторона – повышенная тряска на разбитых дорогах, которых у нас немало, и, соответственно, ранний выход из строя некоторых элементов. Стойки стабилизатора можно «вытрясти» за 20-30 тысяч км, некоторые детали ходовой сдаются немного позже.

Еще у Chery Tiggo 4 часто перегорают лампочки ближнего света. Это, конечно, плохо, но на ровных дорогах такого не происходит.

Примечателен отзыв владельца, проехавшего на Chery Tiggo 4 более 200 тысяч км. За это время он поменял два опорных подшипника, правую шаровую и левую гранату. И больше, как утверждает, вообще ничего. Верится с трудом, но такой надежности есть и другие подтверждения: проехал 150, 170, 185 тысяч км – менял только расходники.

В ходе эксплуатации кроссовера были выявлены отдельные огрехи сборки: например, на некоторых машинах слишком туго закрывалась дверь, требовалась регулировка замков. По мнению южан, кондиционер слабоват. Северян он вполне устраивает, но вентиляцию ветрового стекла им хотелось бы помощнее. И лючок топливного бака постоянно примерзает.

В мультимедийную систему Chery Tiggo 4, поддерживающую Android Auto и Apple CarPlay, заведено управление многими функциями. Что-то найти в системе на ходу иногда довольно сложно.

Главные агрегаты Chery Tiggo 4

Атмосферные моторы 1.5 E4G15B (113 л.с.) и 2.0 D4G20 (122 л.с.) сочетаются с механической пятиступенчатой коробкой или вариатором (WLY QR019CHA, QR018CHA).

Турбоированный двигатель 1.5 E4T15B (147 л.с.) устанавливается в паре только с роботом Getrag 6DCT250. Самое массовое сочетание на вторичке: 2.0 CVT.

У обоих моторов 1.5 – чугунные блоки, распределенный впрыск, цепной привод ГРМ и ожидаемый ресурс под 400 тысяч км. Двухлитровый – полностью алюминиевый (привод ГРМ у него – ременный) Поэтому данный двигатель, скорее всего, износится раньше.

Никаких нареканий к моторам 1.5 у владельцев нет. Масложор у них начинается при пробегах более 200 тысяч км – нужно менять задубевшие маслосъемные колпачки. У 2.0, судя по всему, не очень надежен термостат, а в остальном тоже полный порядок.

У механики (индекс QR525) наблюдали затрудненное переключение низших передач – виноваты, видимо, синхронизаторы.

Жалобы на роботизированные коробки и вариаторы единичны. Были случаи их замены или ремонта по гарантии на пробегах порядка 50-70 тысяч км. Но все это не чаще, чем у европейских или японских моделей, – примерно одна машина на сотню.

В 2024 году Chery Tiggo 4 получил новую внешность и глубоко переосмысленное оснащение. Исчез мотор 2.0 и вариаторы. Осталось два сочетания: 113 л.с. с механикой и 147 л.с. с роботом.

Частые поломки Chery Tiggo 4

Есть довольно длинный список того, что ломалось. И почти ничего не чинили по гарантии – либо срок вышел, либо негарантийные случаи.

За исключением рулевой рейки, которая как раз под гарантию попадала нередко, в том числе на смешных пробегах 15-30 тысяч км. Определенно в нее были заложены какие-то дефекты, иначе дилеры сказали бы – сам виноват. Вместе с тем, на подавляющем большинстве машин до 100 тысяч км с рейками ничего не случалось. И, возможно, тут стоит поискать связь с ездой по неровным дорогам на слишком высоких скоростях.

Сбоящая электроника присуща многим «китайцам». Tiggo 4, видимо, не из них. Мультимедийная система и все прочие надежны. Даже система контроля давления в шинах, раз уж владельцы ее не упоминают. Отдельные отказы зафиксированы лишь по камере заднего вида и некоторым датчикам – например, АБС.

Есть нарекания к сиденью водителя. Во-первых, довольно часто ломается обогрев. Во-вторых, лопаются нитки и расползается обшивка. Заводской брак или слишком ерзающий водитель? Возможны оба варианта.

Может потечь радиатор кондиционера, иногда что-то происходит с ГУР (насос, тросик, шланг). Зафиксирован единичный случай замены по гарантии всей приборной панели.

Что касается коррозии, то есть отдельные упоминания проблем с задней дверью (типично для многих кроссоверов) и капотом изнутри. Похоже, 4-5 лет металл и ЛКП спокойно выдерживают.

В целом Tiggo 4 производит впечатление вполне надежного автомобиля – до 150 тысяч км пробега. А что будет дальше, пока неизвестно.

Багажник Chery Tiggo 4 объемом 340 л при длине кузова 4,3 м – не большой и не маленький, а среднестатистический. Полка есть не во всех комплектациях.

Выводы по Chery Tiggo 4

В ходе работы над статьей мне попалось сразу несколько отзывов, где владельцы заявляют: «продал Tiggo 4 и купил Tiggo 4 в обновленной версии – хорошая машина и всем устраивает». Думается, этим все сказано.

У кроссовера много достоинств, мало недостатков, ресурсные двигатели, достаточный для бюджетного автомобиля уровень надежности. Сомнения вызывают только вариаторы – мы изучали их конструкцию, и она во многом схожа с аналогами Jatco. То есть, к 150 тысячам км пробега можно ждать неприятностей. Но разве у японских кроссоверов не так? А они на вторичном рынке вдвое дороже.

