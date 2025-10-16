#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Очень надежная японская машина от 810 тыс. руб. — но есть особенности

Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах бюджетного хэтчбека Toyota Passo

Toyota Passo третьего поколения (2016–2023) – компактный пятидверный хэтчбек. Длина – 3650 мм, клиренс – 150 мм. Привод – передний или полный. Концептуально – экономичный автомобиль для тесных городов.

Технический клон – Daihatsu Boon, и он тоже доступен на вторичном рынке, но в меньших количествах. Обе модели поступают из Япониис пробегом.

В 2018 году слегка освежили внешность и серьезно обновили электронику – в частности, внедрили систему превентивной безопасности третьего поколения Smart Assist. Входит в базовое оснащение.

Достоинства

  • Привлекательная цена.
  • Очень надежная машина.
Toyota Passo
Toyota Passo

Недостатки

  • «Одноразовые» мотор и коробка передач.
  • Маленький багажник.
  • Проблемы с обгонами на трассе.
  • Дефицитные запчасти.
  • Слабая шумоизоляция.
Задний диван — примерно такой же плоский. Подголовников три, но троим взрослым будет очень тесно. Багажник тоже ущербный, около 200 л. Зато машина едет!
Задний диван — примерно такой же плоский. Подголовников три, но троим взрослым будет очень тесно. Багажник тоже ущербный, около 200 л. Зато машина едет!

Моторы

Никаких иных двигателей, кроме трехцилиндрового 1KR-FE 1.0 (69 л. с.) разработки Daihatsu. Применяется на множестве компактных моделей.

Атмосферный, с алюминиевым блоком, без гидрокомпенсаторов, с одним (до 2018 года) или двумя фазовращателями. Склонен к вибрациям, но в целом благополучный и надежный. Ресурс 200–220 тысяч км, хотя есть мнения, что выдержит и 300 тысяч.

Заточен на АИ‑95, приемлет и АИ‑92, но результатом наверняка будет ускоренное накопление нагара на впускных клапанах. Цепь привода ГРМ служит свыше 150 тысяч км, а регулировкой тепловых зазоров обычно никогда никто не занимается – сложно, дорого и ни к чему, мотор прекрасно работает и так. Надо лишь эпизодически всё прочищать, включая дроссельную заслонку.

Главный недостаток агрегата: при повреждениях внутренних деталей и поверхностей ремонт не предусмотрен и практически невозможен. Двигатель просто меняют в сборе, новым или контрактным. Предложений по контрактным много, цена – от 40 тысяч рублей.

Коробки передач

Никаких иных коробок передач, кроме вариатора D‑18C. Его особенность – наличие автоматического режима Dual Mode и планетарной зубчатой передачи. При разгонах, на скоростях до 40 км/ч работает «пониженный ряд», что снижает нагрузки и замедляет износ.

В теории служит 200 тысяч км, на практике иногда приезжает в ремонт задолго до 150 тысяч. В большинстве случаев чинить мало кто берется – в том числе из-за дефицита запчастей, хотя в Дальневосточном округе есть специалисты. При серьезных поломках вариатор обычно заменяют контрактным.

Около 15% машин на вторичке – 4×4. Полный привод с многодисковой муфтой полезен только в частных случаях – например, при пробуксовке на скользком подъеме.

Эксплуатационные болячки

  • В целом до 150 тысяч км машина требует только замены расходников – жидкостей, фильтров, тормозных колодок и перегоревших лампочек.
  • На хороших дорогах с ходовой частью долго ничего не происходит. Гравийных гребенок подвеска не любит – первыми растрясутся стойки и втулки стабилизатора. У приводов колес и рулевого механизма такие же предпочтения. Наконечники, тяги и рейка тоже вполне способны на 150 тысяч км и больше.
  • В младших комплектациях – при обильной электронике – может не быть… заднего дворника, что для хэтчбека неудобно. Продают комплекты для самостоятельной установки.
  • Как и у всех автомобилей с правым рулем, головной свет требует переделки, иначе будет слепить встречных.
Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Passo 1.0 CVT 4×2

Оптимальный выбор: Passo 1.0 CVT 4×2

За те же деньги: Лада XRAY, Nissan Dayz, Renault Sandero, Skoda Rapid

  • Рейтинг лучших японских б/у авто от 750 тыс. рублей – по этой ссылке.
  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Зиновьев Сергей
Фото:Toyota
Количество просмотров 4389
16.10.2025 
Фото:Toyota
