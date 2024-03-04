Недорогие праворульки из Японии — альтернатива Ладе Гранте

«За рулем» выяснил плюсы и минусы японских кей-каров для эксплуатации в РФ

Микровэны и выделяемые внутри них кей-кары – важнейшая тема Японии, где суммарная доля кей-каров близка к 40%. Половина машин на японских улицах – микровэны, выпускают их почти все японские компании. К нам они попадают только в подержанном виде.

Кей-кары (Kei-jidosha) – сугубо японский класс миниатюрных машин с оговоренными характеристиками: двигатель объемом не более 0,66 л мощностью до 64 л. с., не более 3,4 м длины и 1,5 м ширины, четыре посадочных места. Для сравнения – у немецкого четырехместного Smart Forfour длина 3,5 м, у Оки ВАЗ‑1111 – 3,2 м.

В Японии кей-карам положены налоговые и парковочные льготы. В частности, снижен акциз, и в некоторых регионах их можно покупать без подтверждения наличия регулярного места стоянки. Помимо них продают кучу моделей, схожих внешне и по компоновке, но длиной чуть больше 3,4 м. В нашем понимании это тоже «кей-кар», хотя формально – нет.

Чем микровэны интересны нам? ­Разберемся.

Достоинства

Прежде всего, это не утилитарная тележка с сиденьями, а полноценный комфортный автомобиль, сделан в Японии по японским стандартам качества и безопасности. Среди десятков актуальных моделей невозможно найти какую-то особо ломкую, хотя традиционно самыми надежными считаются Honda и Toyota .

Второй большой плюс – цена. В Японии это самые доступные новые автомобили. У нас в возрасте 4–5 лет и с пробегами подчас менее 50 тысяч км они стоят от 750 тысяч рублей . В общем, цена годовалой Гранты с механической коробкой. У подержанного микровэна за эти деньги – автоматическая трансмиссия, а то и полный привод. Плюс множество электронных ассистентов.

Все микровэны заточены под обитание в тесных городах. Компактность полезна в плотном трафике и при парковках. Экономичность никогда никому не вредила: реальный расход топлива в городе – 4–6 л/100 км . Можно упомянуть еще экологичность, но у нас она второстепенна. А маломощные моторы выгодны по налогу и в России.

Наконец, у большинства микровэнов тщательно проработана трансформация салона – на случай, когда надо везти груз.

Недостатки

На Дальнем Востоке машины с правым рулем – основа автопарка, кей-кары охотно используют в такси, и нет нерешаемых проблем с запчастями и специфичными видами ремонта. Чем дальше на запад от Иркутска, тем сложнее содержать малознакомые и редкие японские модели. Не любой сервис берется чинить трехцилиндровые моторы, деталей нет в магазинах – надо заказывать и ждать. Причем кузовные стоят порой, как детали для премиальных марок. Многие расходники сейчас в дефиците – фильтры и фирменные жидкости .

Есть шанс, что чинить очень долго ничего и не придется. Но некоторые узлы могут выйти из строя в интервале 50–80 тысяч км . В группе риска – двигатели с наддувом (нередко рано ломается турбокомпрессор). А к 100 тысячам требует вмешательства ходовая часть. Подвеска у микровэнов короткоходная и жесткая – на неровных дорогах износ подшипников и «резинотехники» идет быстрее. Рулевого механизма – тоже.

В морозы сложно протопить салон – моторчики слабые, антифриз нагревается полчаса. Так что зимой утепляют радиаторы. А комплект обогревов обычно ограничен сиденьем водителя и зеркалами.

Лакокрасочное покрытие, как у всех недорогих «японок», тонкое и мягкое – сколы и царапины неизбежны. Остальные минусы обусловлены самой концепцией. Багажная емкость около 200 л, клиренс в пределах 140–150 мм, и хорошо загруженная машина заметно проседает.

Особенности

В Японии каждый микровэн предлагают в десятке модификаций, варьируя в том числе и дизайн. Дорогие часто имеют приставку Custom в названии. Обычный выбор двигателей – атмосферный бензиновый или он же с турбонаддувом.

В предыдущих поколениях у микровэнов еще встречались гидроавтоматы и механические коробки. У современных – только вариаторы. Большинство моделей имеют полноприводную версию. У некоторых есть гибридная.

Остальные варианты обеспечивают набором оснащения. Так, японцы большие любители «специальных серий», существенно отличающихся дизайном и оснащением. Но и ценой тоже.

Чтобы не изобретать велосипед дважды, компании заимствуют друг у друга готовые шасси и сочетания мотор-коробка. Так, Toyota творчески обменивается с дочерней Daihatsu, Nissan с Mitsubishi (кей-кары выпускает совместное предприятие), а все микровэны Mazda изготавливает Suzuki. Это полезно знать при поиске запчастей: у некоторых моделей каталоги есть только на японском языке, но могут найтись доступные пониманию у клонов.

Типовые решения

Селектор коробки на панели – норма. Между передними сиденьями кей-каров, как правило, нет ниши – выглядит как единый «диван» с выдвижным подлокотником. О «развитой боковой поддержке» забудьте. Сиденье пассажира можно сдвинуть, сложить или демонтировать.

Mitsubishi eK Wagon

Задний ряд также двигается вперед-назад в большом диапазоне – каждая секция отдельно. От их расположения зависит доступный объем пространства для багажа. Постепенно отошли от запаски и ниши для нее – у свежих моделей только ремкомплект.

Daihatsu Tanto Custom

Nissan Dayz Roox

Места для ног в заднем ряду в избытке, а максимальная ширина проема между рядами у большинства кей-каров превышает метр. И вообще салон отнюдь не тесный. Для четверых. А впятером на кей-каре ездить запрещено.

Ресурс

В отзывах российских владельцев микровэнов доминирует позитив: юркий, ломается редко, ест мало, в салон влезает много.

Все двигатели надежны, даже жалобы на масложор крайне редки. Атмосферные в среднем ходят дольше наддувных, но в любом случае ресурс их 180–220 тысяч км, и нормальный капремонт невозможен.

Вариаторы, применяемые на маломерках, у нас изучены поверхностно – в ремонт их берут неохотно, а чаще предлагают замену контрактным. Зная общие нюансы вариаторов, можно считать, что их предел – 180–200 тысяч км.

Полный привод на основе многодисковой муфты не вытащит из грязей, он для скользких твердых покрытий. Ну и вообще на микровэне лучше не покидать асфальт. Распространенная у нас поломка – оторванные бампер или защита картера после заезда в сугроб. Всё это подчеркивает, что кей-кары созданы для города . И только в городе на них хорошо, а загородные обгоны – мучение и риск (правый руль и хилая динамика).

На японском рынке есть порядка полусотни моделей, к нам стабильно привозят наиболее массовые. Обзор шести самых распространенных кей-каров — по этой ссылке.