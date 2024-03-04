Пробег до 100 000 км, моложе 6 лет, цена от 750 000 рублей – 6 лучших вариантов

«За рулем» подобрал для вас оптимальные японские б/у авто

О плюсах и минусах японских кей-каров для эксплуатации в России мы подробно рассказали в этой публикации.

Ниже – обзор самых популярных предложений на нашем авторынке.

ЧТО ИЩЕМ?

Микровэн с правым рулем

Возраст: 4–6 лет

Пробег: 50–100 тысяч км

Цена: 0,8–1,2 млн рублей

Daihatsu Tanto

Третье поколение выпускали до 2019 года. Цена: от 750 тысяч рублей.

Daihatsu Tanto

Особенность – слева нет центральной стойки кузова, раскрытые двери (боковые задние у всех кей-каров сдвижные) образуют огромный проем. В базовом оснащении – система безопасности Smart Assist, умеющая в числе прочего предотвращать столкновения. Клиренс – 145 мм.

Трехцилиндровые двигатели серии KF 0,66 л: атмосферный (52 л. с.) или турбо (64 л. с.). Оба сочетаются с передним или полным приводом, старший служит еще и в гибридной версии. Очень надежны, но требования к качеству масла и топлива высокие.

На вариатор Aisin также нет жалоб, равно как и на иные системные недомогания. До 100 тысяч км ничего не ломается, обслуживание сводится к замене расходников. Нарекания вызывает только вялая динамика, но так у всех кей-каров. Набор главных агрегатов сохранился и в четвертом поколении.

Honda N‑WGN

С 2017 года – самый продаваемый в Японии кей-кар. Первое поколение выпускали до 2019 года, цена пятилетних машин – от 850 тысяч рублей.

Honda N‑WGN

Уйма электронных ассистентов, бесключевой доступ, пуск двигателя кнопкой. Топливный бак расположен необычно – под передними сиденьями, что позволило под задними сделать вспомогательную багажную нишу. Клиренс 150 мм.

Двигатель S07A 0,66 л – атмосферный (58 л. с.) или турбо (64 л. с.). Привод передний или полный. Вариатор SZ3A – хондовский, репутация у него хорошая. Капризничать начинает после 150 тысяч км, двигатели – после 170 тысяч км.

Судя по всему, чрезвычайно надежный автомобиль: поломки сводятся к перегоревшим лампочкам и засвистевшим моторчикам печки. Очень жесткая подвеска, скверная «шумка», в остальном – полный восторг.

Mitsubishi eK Wagon

Третье поколение eK Wagon/eK Custom выпускали до 2019 года, цена машин последних лет – от 750 тысяч рублей.

Mitsubishi eK Wagon

Привод передний или полный. Клиренс – 150 мм.

Двигатель 3B20 0,66 л – атмосферный (49 л. с.) или турбо (64 л. с.). Болячка – уплотнительные кольца свечных колодцев, при течи нарушается пуск двигателя.

Сочетается с вариатором – под обозначением F1CJB/W1CJB скрывается модифицированный Jatco JF015E. На кроссоверах с моторами 1.6 не всегда выдерживает 150 тысяч км, с легкими кей-карами можно рассчитывать на 200 тысяч. Примерно столько же ходят и моторы. Расход масла у них ползет вверх после 150 тысяч км, возможно, и потому, что забыли отрегулировать клапанные зазоры.

До 100 тысяч км ничего не ломается. Разве что из-за жесткой подвески на корявых дорогах сдаются элементы ходовой и рулевой части. Попытки «смягчить» подвеску установкой нештатных амортизаторов приводят к сильным кренам и ухудшению управляемости.

Nissan Dayz/Dayz Roox

Технический клон Mitsubishi eK Wagon – шасси, главные агрегаты и общая инженерия идентичны. Dayz больше похож на хэтчбек, версия Dayz Roox – классический угловатый «вагончик». И у каждой есть «подверсии».

Nissan Dayz/Dayz Roox

При полном приводе задняя подвеска – зависимая на продольных рычагах. У дорогих комплектаций есть ассистенты удержания в полосе и экстренного торможения при активном круиз-контроле.

Различия с Mitsubishi – дизайн передней части, интерьер, опции. Хотя не только. Так, по Ниссану встречаются жалобы на ранние разрушения пыльников передних стоек и свистящий ремень генератора, а у Mitsubishi таковых нет.

Suzuki Spacia

Второе поколение выпускают с 2017 года.

Suzuki Spacia

Привод полный или передний. Системы автоматического торможения, слежения за разметкой и распознавания дорожных знаков – в базе. Цена машин 5–6 лет – от 900 тысяч рублей.

Японцы эту модель обожают, у нас она востребована слабо, ибо существует только в ипостаси «мягкого» гибрида. Легкая низковольтная батарея и электромотор (он же стартер и генератор) помогают в основном на разгонах (прибавка момента до 50 ньютон-метров). Бензиновый отключается на торможении при скоростях менее 10 км/ч. Всё ради экономичности!

Двигатель R06A 0,66 л – атмосферный (52 л. с.) или турбо (64 л. с.) – один из немногих трехцилиндровых, что способны на 250 тысяч км. Вариатор – адаптированный Jatco JF015E (как у Mitsubishi eK Wagon).

Машина очень надежная, но даже в лучшие времена поиск расходников был сложноват. И нет вменяемого каталога запчастей. Клон – Mazda Flair.

Toyota Roomy

Несколько лет входил в пятерку самых продаваемых в Японии моделей среди всех категорий. Цена машин 2018 года – от 1 млн рублей.

Toyota Roomy

Предлагается у нас намного обильнее, чем популярный кей-кар от Тойоты Pixis.

При длине 3,7 м и ширине 1,67 м он не «кей». Зато пятиместный! И мотор здесь уже 1.0: атмосферный (64 л. с.) или турбо (98 л. с.).

К двигателю 1KR-FE есть вопросы: вибрации, стуки, недолговечны цепь ГРМ и водяная помпа. Ресурс обыкновенный – 200 тысяч км. Вариатор Aisin держится столько же.

Обгоны на трассе также даются с трудом, а расход топлива в городе уходит за 6 литров. Привод передний или полный. Клиренс ничтожный – 130 мм. Трансформация салона – на высоком уровне, багажник символический. Зато машину не так сильно сдувает боковой ветер, как все кей-кары, страдающие «парусностью». И она более ликвидна на нашей вторичке.

Клоны – Daihatsu Thor, Subaru Justy.

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