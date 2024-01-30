Надежный и свежий японский автомобиль от 700 000 рублей: что с ним не так?

Эксперт «За рулем» изучил компактный Daihatsu Move 2017–2023 года выпуска

Daihatsu Move шестого поколения (2017–2023 г. в.) – типичный представитель японского класса кей-каров, для которого законодательно ограничены габариты (длина 3,4 м, ширина 1,48 м), объем и мощность двигателя (0,66 л, 64 л. с.), число мест (4) и грузоподъемность (350 кг). У нас такие порой именуют микровэнами.

У компактного автомобильчика есть что-то похожее на багажник объемом около 200 литров плюс большая ниша под фальшполом. Запаски нет – только ремкомплект. Часть машин на вторичке – с полным приводом, сзади в этом случае неразрезной мост. Руль – правый.

Daihatsu Move VI (2017-2023)

Достоинства

Комфортная и надежная машина.

Щедрое оснащение.

Реальный расход топлива 4–5 л/100 км.

Солидный для кей-кара клиренс 145 мм.

Задние сиденья двигаются вперед-назад в широком диапазоне, так что варьируется и глубина багажного отсека. Пятый пассажир не предусмотрен – и сажать его некуда.

Недостатки

Сложно найти любые запчасти и некоторые расходники.

Жесткая подвеска, слабая шумоизоляция. ­

Неизбежны сложности при обгонах.

Моторы

Двигатель серии KF объемом 658 «кубиков» представлен в двух версиях: атмосферной (52 л. с.) и с турбонаддувом (64 л. с.). Массовый агрегат, применен на двух десятках моделей.

Три цилиндра – отсюда склонность к вибрациям. Впрыск распределенный, степень сжатия невысокая, атмосферник приемлет также природный газ. Однако моторы требовательны к качеству топлива и масла, а теоретически пригодный бензин АИ‑92 определенно вызывает ускоренное развитие нагара и закоксовку. Для турбомоторов жалоб на масложор много – и уже при пробегах 50–80 тысяч км.

Иных значимых недомоганий не выявлено, сомнения вызывает только ресурс: 200–250 тысяч км даже по сегодняшним меркам не особо прельщают, ибо к нам привозят уже подержанные авто­мобили.

Максимальный крутящий момент – в районе 4000 об/мин, максимальная мощность – на 6000 об/мин. Загородные обгоны надо тщательно планировать.

Коробки передач

На всех машинах работает вариатор D‑18C. Совместная разработка с Тойотой, выпускается непосредственно фирмой Daihatsu. В конструкцию заложен автоматический режим Dual mode. Это своеобразная «раздатка»: со старта и до 40 км/ч вариатор работает со стандартными передаточными отношениями, далее – на повышенных, благодаря чему поддерживаются умеренные обороты.

Аналогичные агрегаты стоят на многих кей-карах Daihatsu и Toyota после 2012 года, особенности их слабо изучены, ресурс оценивается в 200 тысяч км. То есть помрет почти одновременно с мотором. Все виды ремонта затруднены из-за дефицита запчастей, но есть предложения контрактных вариаторов D‑18C.

Не исключено, что при столь малахольных моторах весь положенный срок вариатор отслужит без разрушений – при хорошем обслуживании и щадящих режимах. Хорошее обслуживание подразумевает применение фирменного масла, например Toyota CVT Fluid TC.

Эксплуатационные болячки

Подвеска заточена под идеальный асфальт – и на нем служит долго, до 120 тысяч км может не потребовать никаких вмешательств. Наши дороги ускоряют все разрушительные процессы: ступичные подшипники часто сдаются после 60–80 тысяч км.

Мелкие поломки редки и бессистемны: до 130–150 тысяч обычно не ломается ничего, содержание сводится к замене расходников.

Ругают систему Старт-стоп: на расход топлива если и влияет, то неощутимо, а на ресурс стартера и аккумулятора – весьма заметно.

В холода не справляется вентиляция и слишком долго разогревается печка – утепляют радиатор.

«Родной» каталог запчастей доступен только на японском языке, используют каталоги родственных Тойот – например, модели Pixis.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Move 0.66 (52 л. с.) CVT 4 ×2

Оптимальный выбор: Move 0.66 (52 л. с.) CVT 4 ×2

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