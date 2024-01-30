#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Советский грузовик-легенда – что он взял от американских машин
30 января
Советский грузовик-легенда – что он взял от американских машин
«За рулем» провел ретротест самого любимого в...
Мало восстановить поврежденный участок электропроводки – еще необходимо его тщательно заизолировать.
30 января
Изолируем проводку на авто: изолента? Термоусадка? Клеевые трубки?
Эксперты «За рулем» рассказывают, чем и как...
ГАЗ-12 ЗИМ с противотуманками. На этом автомобиле дополнительные фары поворачивались вместе с колесами!
30 января
Фишка советских автомобилей, которой позавидуют современные иномарки!
Эксперт «За рулем» нашел уникальное ноу-хау в...

Надежный и свежий японский автомобиль от 700 000 рублей: что с ним не так?

Эксперт «За рулем» изучил компактный Daihatsu Move 2017–2023 года выпуска

Названа самая популярная Honda на вторичке, но есть нюанс!

Daihatsu Move шестого поколения (2017–2023 г. в.) – типичный представитель японского класса кей-каров, для которого законодательно ограничены габариты (длина 3,4 м, ширина 1,48 м), объем и мощность двигателя (0,66 л, 64 л. с.), число мест (4) и грузоподъемность (350 кг). У нас такие порой именуют микровэнами.

У компактного автомобильчика есть что-то похожее на багажник объемом около 200 литров плюс большая ниша под фальшполом. Запаски нет – только ремкомплект. Часть машин на вторичке – с полным приводом, сзади в этом случае неразрезной мост. Руль – правый.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».
Daihatsu Move VI (2017-2023)
Daihatsu Move VI (2017-2023)

Достоинства

  • Комфортная и надежная машина.
  • Щедрое оснащение.
  • Реальный расход топлива 4–5 л/100 км.
  • Солидный для кей-кара клиренс 145 мм.
Задние сиденья двигаются вперед-назад в широком диапазоне, так что варьируется и глубина багажного отсека. Пятый пассажир не предусмотрен – и сажать его некуда.
Задние сиденья двигаются вперед-назад в широком диапазоне, так что варьируется и глубина багажного отсека. Пятый пассажир не предусмотрен – и сажать его некуда.

Недостатки

  • Сложно найти любые запчасти и некоторые расходники.
  • Жесткая подвеска, слабая шумоизоляция. ­
  • Неизбежны сложности при обгонах.

Моторы

Двигатель серии KF объемом 658 «кубиков» представлен в двух версиях: атмосферной (52 л. с.) и с турбонаддувом (64 л. с.). Массовый агрегат, применен на двух десятках моделей.

Три цилиндра – отсюда склонность к вибрациям. Впрыск распределенный, степень сжатия невысокая, атмосферник приемлет также природный газ. Однако моторы требовательны к качеству топлива и масла, а теоретически пригодный бензин АИ‑92 определенно вызывает ускоренное развитие нагара и закоксовку. Для турбомоторов жалоб на масложор много – и уже при пробегах 50–80 тысяч км.

Моторы Toyota неубиваемые – миф или правда?

Иных значимых недомоганий не выявлено, сомнения вызывает только ресурс: 200–250 тысяч км даже по сегодняшним меркам не особо прельщают, ибо к нам привозят уже подержанные авто­мобили.

Максимальный крутящий момент – в районе 4000 об/мин, максимальная мощность – на 6000 об/мин. Загородные обгоны надо тщательно планировать.

Коробки передач

На всех машинах работает вариатор D‑18C. Совместная разработка с Тойотой, выпускается непосредственно фирмой Daihatsu. В конструкцию заложен автоматический режим Dual mode. Это своеобразная «раздатка»: со старта и до 40 км/ч вариатор работает со стандартными передаточными отношениями, далее – на повышенных, благодаря чему поддерживаются умеренные обороты.

«Правый руль» с пробегом: как выбрать, чтобы не пожалеть

Аналогичные агрегаты стоят на многих кей-карах Daihatsu и Toyota после 2012 года, особенности их слабо изучены, ресурс оценивается в 200 тысяч км. То есть помрет почти одновременно с мотором. Все виды ремонта затруднены из-за дефицита запчастей, но есть предложения контрактных вариаторов D‑18C.

Не исключено, что при столь малахольных моторах весь положенный срок вариатор отслужит без разрушений – при хорошем обслуживании и щадящих режимах. Хорошее обслуживание подразумевает применение фирменного масла, например Toyota CVT Fluid TC.

Эксплуатационные болячки

  • Подвеска заточена под идеальный асфальт – и на нем служит долго, до 120 тысяч км может не потребовать никаких вмешательств. Наши дороги ускоряют все разрушительные процессы: ступичные подшипники часто сдаются после 60–80 тысяч км.
  • Мелкие поломки редки и бессистемны: до 130–150 тысяч обычно не ломается ничего, содержание сводится к замене расходников.
  • Ругают систему Старт-стоп: на расход топлива если и влияет, то неощутимо, а на ресурс стартера и аккумулятора – весьма заметно.
  • В холода не справляется вентиляция и слишком долго разогревается печка – утепляют радиатор.
  • «Родной» каталог запчастей доступен только на японском языке, используют каталоги родственных Тойот – например, модели Pixis.

Неубиваемые авто за полмиллиона – 5 вечных легковушек

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Move 0.66 (52 л. с.) CVT 4 ×2

Оптимальный выбор: Move 0.66 (52 л. с.) CVT 4 ×2

За те же деньги: Лада Веста, Nissan Dayz, Renault Sandero, Toyota Vitz

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЗиновьев Сергей
Фото:Daihatsu
Количество просмотров 3
30.01.2024
Фото:Daihatsu
Поделиться:
Оцените материал:
0