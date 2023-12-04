Выбираем семейное авто не дороже 1,5 млн рублей: кроссовер? «Каблучок»?..
Чем компактвэн отличается от микро- и минивэна, MPV, универсала или кроссовера? По большому счету ничем. К примеру, многие кроссоверы содержат в себе признаки компактвэна – созданы на шасси легковушки, привод только передний, высокая посадка, возможности трансформации сидений, у некоторых три ряда сидений.
Пассажирские коммерческие «каблучки» тоже сложно отличить от компактвэна – разве только по наличию сугубо грузовой версии.
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Сейчас многие вэны позиционируют как кроссоверы – их так лучше покупают. А шаблоны «семейный автомобиль» или «для всей семьи» успешно применяют ко всем типам кузова. При этом часть моделей заводы изначально именовали компактвэнами. И на современных площадках по продаже подержанных машин рубрика «компактвэн» присутствует.
Плюсы компактвэна – мифические и реальные
Преимущества компактвэна над другими типами кузова во многом надуманные и чисто маркетинговые.
К ним точно не относится повышенная проходимость – это машины для ровных дорог, с клиренсом в пределах 130–165 мм (у Лады Гранты больше).
- Просторный комфортный салон? Бывает и у седанов, и у кроссоверов.
- Удобно перевозить габаритные грузы? Это могут и универсалы, в том числе повышенной проходимости.
- Большой багажник? Даже искажающие реальность заводские данные гласят, что у большинства компактвэнов объем отсека в пределах 400–500 л. Это больше, чем у мелких кроссоверов. Но средненько на фоне массовых седанов: у Rio заявлено 480 л, у Логана – 510 л, у Гранты – 520 л. Форма багажника, правда, у компактвэна более практична.
Иными словами, компактвэн уместно воспринимать как разновидность универсала. Но, как правило, он чуть шире и выше соплатформенного универсала, что и дает в итоге «более просторный салон». Хотя простор этот порой ощутим только над головой.
А вот вторичный рынок добавляет компактвэнам дополнительный плюсик в карму. Годы размывают первоначальную разницу в ценах новых машин. И чем старше машина, тем менее эта разница заметна. Компактвэны 8–10 лет в среднем не дороже универсалов – и дешевле равных по полезному объему кроссоверов.
Конкретные минусы компактвэнов
Первый и главный: компактвэнов у нас мало. Под описание «компактвэн» подходит примерно 5% всего автопарка, но большинство из них – крупные и дорогие микроавтобусы типа Toyota Alphard и Mercedes-Benz V-Class.
Из этой проблемы истекают две другие. Дефицит кузовных деталей по многим моделям ощущался и в лучшие времена. А сейчас отыскать крыло или дверь для компактвэна еще труднее – даже для сравнительно массового.
Непросто найти на вторичке и сам компактвэн: машины в хорошем состоянии улетают молниеносно. Так что именно поиск может занять много времени – особенно при желании добыть определенную модель.
Семь мест в салоне обеспечиваются третьим рядом сидений: он уничтожает багажник, сами сиденья не особо удобные, а проникновение на них обычно требует изрядной гибкости тела.
На этом недостатки заканчиваются. По деталям подвески, силовым агрегатам и прочим узлам компактвэны часто совпадают со своими родственниками по платформе. Чинить и содержать их не сложнее и не дороже, чем седан или универсал.
Не все варианты компактвэнов после 100–150 тысяч км стоят того, чтобы за ними специально гоняться. Но есть и вполне достойные.
Несколько моделей из числа недорогих – длиной 4,3–4,7 м – детально рассмотрены тут.
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