Выбираем семейное авто не дороже 1,5 млн рублей: кроссовер? «Каблучок»?..

Эксперт «За рулем» предлагает обратить внимание на компактвэны

Чем компактвэн отличается от микро- и минивэна, MPV, универсала или кроссовера? По большому счету ничем. К примеру, многие кроссоверы содержат в себе признаки компактвэна – созданы на шасси легковушки, привод только передний, высокая посадка, возможности трансформации сидений, у некоторых три ряда сидений.

Пассажирские коммерческие «каблучки» тоже сложно отличить от компактвэна – разве только по наличию сугубо грузовой версии.

Сейчас многие вэны позиционируют как кроссоверы – их так лучше покупают. А шаблоны «семейный автомобиль» или «для всей семьи» успешно применяют ко всем типам кузова. При этом часть моделей заводы изначально именовали компактвэнами. И на современных площадках по продаже подержанных машин рубрика «компактвэн» присутствует.

Плюсы компактвэна – мифические и реальные

Преимущества компактвэна над другими типами кузова во многом надуманные и чисто маркетинговые.

К ним точно не относится повышенная проходимость – это машины для ровных дорог, с клиренсом в пределах 130–165 мм (у Лады Гранты больше).

Просторный комфортный салон? Бывает и у седанов, и у кроссоверов.

Удобно перевозить габаритные грузы? Это могут и универсалы, в том числе повышенной проходимости.

Большой багажник? Даже искажающие реальность заводские данные гласят, что у большинства компактвэнов объем отсека в пределах 400–500 л. Это больше, чем у мелких кроссоверов. Но средненько на фоне массовых седанов: у Rio заявлено 480 л, у Логана – 510 л, у Гранты – 520 л. Форма багажника, правда, у компактвэна более практична.

Иными словами, компактвэн уместно воспринимать как разновидность универсала. Но, как правило, он чуть шире и выше соплатформенного универсала, что и дает в итоге «более просторный салон». Хотя простор этот порой ощутим только над головой.

А вот вторичный рынок добавляет компактвэнам дополнительный плюсик в карму. Годы размывают первоначальную разницу в ценах новых машин. И чем старше машина, тем менее эта разница заметна. Компактвэны 8–10 лет в среднем не дороже универсалов – и дешевле равных по полезному объему кроссоверов.

Конкретные минусы компактвэнов

Первый и главный: компактвэнов у нас мало. Под описание «компактвэн» подходит примерно 5% всего автопарка, но большинство из них – крупные и дорогие микроавтобусы типа Toyota Alphard и Mercedes-Benz V-Class.

Из этой проблемы истекают две другие. Дефицит кузовных деталей по многим моделям ощущался и в лучшие времена. А сейчас отыскать крыло или дверь для компактвэна еще труднее – даже для сравнительно массового.

Непросто найти на вторичке и сам компактвэн: машины в хорошем состоянии улетают молниеносно. Так что именно поиск может занять много времени – особенно при желании добыть определенную модель.

Семь мест в салоне обеспечиваются третьим рядом сидений: он уничтожает багажник, сами сиденья не особо удобные, а проникновение на них обычно требует изрядной ­гибкости тела.

На этом недостатки заканчиваются. По деталям подвески, силовым агрегатам и прочим узлам компактвэны часто совпадают со своими родственниками по платформе. Чинить и содержать их не сложнее и не дороже, чем седан или универса л.

Не все варианты компактвэнов после 100–150 тысяч км стоят того, чтобы за ними специально гоняться. Но есть и вполне достойные.

Несколько моделей из числа недорогих – длиной 4,3–4,7 м – детально рассмотрены тут.