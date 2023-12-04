Простой, живучий, от 800 тыс. рублей: 7 лучших компактвэнов с пробегом

Эксперт «За рулем» изучил рынок семейных авто б/у

Чем компактвэн отличается от других типов кузова и каковы его преимущества и недостатки, рассказано тут.

ЧТО ИЩЕМ?

Компактвэн

Возраст: 8–10 лет

8–10 лет Пробег: 100–150 тысяч км

100–150 тысяч км Цена: 0,8–1,5 млн рублей

Citroen C4 Picasso II

Продавался с 2013 года. Длина: 4438 мм. Цена: от 800 тысяч рублей, но за машины с пробегами менее 150 тысяч просят 1,4–1,7 млн. Есть семиместная версия (Grand Picasso). Технический близнец Peugeot 5008 (2010–2016) – те же шасси и сочетания агрегатов.

Самый сомнительный выбор – бензиновые моторы 1.6 (120 или 150 л. с.) семейства ЕР6, которые мелкими, но частыми недомоганиями могут измотать, особенно более мощный наддувный. Да и ресурс их скромен, со скрипом 250 тысяч км.

Дизель 1.6 (115, 120 л. с.) требователен и дорог в обслуживании, но без особых болезней. Ходит свыше 400 тысяч км, а чугунный блок позволяет полноценный капремонт. Три четверти машин на вторичке – именно с дизелем, который дружит и с механикой, и с гидроавтоматом (Aisin), и с роботом. Робот ETG6 благополучный, но 220–250 тысяч км для него предел.

По механической части и стойкости кузова к C4 Picasso нареканий нет. Удачно скомпонованный салон и оснащение владельцы хвалят. Не радует их только клиренс 140 мм.

Вердикт. При готовности покупать дизтопливо – можно брать.

Ford C-Max II

Длина: 4333 мм. Платформа общая со «вторым» Фокусом. Есть семиместная версия (Grand). Ford прекратил продажи модели C–Max у нас в 2012 году, но на вторичке есть и свежие машины – вплоть до 2019 года. Цена: от 1,1 млн за десятилетки с умеренным пробегом.

Половина машин – с дизелями 1.5 (95, 120 л. с.) и 2.0 (140 л. с.), которые в родстве с аналогами Peugeot/Citroen. Для дизелей вполне достойные, а двухлитровый славен еще и огромным ресурсом, но некоторая возня с ними неизбежна. В частности, надо прочищать клапан EGR и сажевый фильтр. И само собой, топливная аппаратура не переносит неправильной солярки.

Беда, что почти все сочетаются с непредсказуемым роботом Powershift. Лишь у 1.5 в 95‑сильной версии возможна МКП. Гидроавтомата нет вообще, и все бензиновые моторы к нам попали только с механикой. Трехцилиндровый наддувный 1.0 (100 л. с.) – недоразумение для европейцев, 1.6 Ecoboost (150 л. с.) изводит мелкими недугами еще до 100 тысяч км. Ищите атмосферный Duratec 1.6 (125 л. с.), спокойный и долгоиграющий.

В остальном машина близка к идеалу. Задняя подвеска – сложная многорычажка, ее ремонт довольно дорог. Отказы дверных замков и датчиков парковки знакомы нам по Фокусу.

Вердикт. Бензиновые «турбо» и робот – лучше не надо.

Opel Zafira C

Продавали с 2011 года. Длина: 4658 мм. Использованы решения моделей Astra J и Insignia. Ближайший родственник – компактвэн Chevrolet Orlando, у которого схожие наборы агрегатов. Семь мест – опция. Цена: от 1,0 млн рублей за 10‑летние машины.

От изобилия моторов разбегаются глаза, но наилучший баланс ресурса, надежности и стоимости содержания дают старые атмосферники 1.6 (115 л. с.) и 1.8 (140 л. с.). Однако сочетаются только с МКП.

Если нужен автомат, то путь ведет к наддувному бензиновому 1.4 (140 л. с.) или дизелю 2.0 (165 л. с.). В первом случае получаем не очень надежный гидроавтомат 6T45, во втором – крепкий и выносливый F40. Далее всё сводится к тому, готовы ли вы возиться с нежным и болезненным дизелем, чей ресурс оценивается всего-то в 250 тысяч км, несмотря на чугунный блок.

Бензиновый 1.4 тоже капризен, но больше в части катушек зажигания и термостата, да масложор придется сдерживать.

К подвеске вопросов нет, есть к коррозии – язвы на арках и порогах могут появиться быстро. Надежность вполне немецкая, на многих машинах до 150 тысяч км ничего не ломалось. В пятиместной версии багажник около 700 л.

Вердикт. Все бензиновые версии можно брать.

Renault Scenic III

Выпускали с 2009 по 2016 год, проведя два рестайлинга. Длина: 4344 мм. В основе имеет Megan третьего поколения. Есть семиместная версия (Grand Scenic). Цена: 1–1,2 млн рублей за машины с пробегами около 100 тысяч км.

Дастеры и Логаны приучили к тому, что и после 100 тысяч км любая комбинация агрегатов спокойно прослужит еще столько же. У Сценика всё не так.

Прежде всего, нет гидроавтомата. Хороший двухлитровый ниссановский атмосферник 2.0 (140 л. с.) сочетается исключительно с вариатором Jatco JF011E. Он тоже неплох, но, как и все вариаторы, лотерея – может и умереть к 120 тысячам км, и пробегать 250 тысяч. А недурной дизель 1.5 (110 л. с.) дружит с роботом DC4, суть Getrag 6DCT250 с двумя сухими сцеплениями – ломким и очень дорогим в ремонте.

По счастью, больше половины предложений – с механическими коробками. Они работают и с дизелем, и с простым неприхотливым атмосферником К4М 1.6 (110 л. с.) – оба с ресурсом за 350 тысяч км.

Подвеска из числа неубиваемых, кузов ржаветь не спешит, салон интересный и удобный. И, что важно, на Renault проще найти запчасти.

Вердикт. С механической коробкой можно брать.

Skoda Roomster

Длина: 4214 мм. В основе – платформа «четвертого» Гольфа и компоненты Фабии и Октавии. Продавали до 2014 года. Цена: от 0,8 млн рублей за 10‑летние машины.

Если отбросить все нежизнеспособные сочетания (моторы 1.2 атмосферный и наддувный, проблемный дизель 1.4, робот DSG), в сухом остатке получим приемлемые атмосферники 1.4 (86 л. с.) и 1.6 (105 л. с.). Первый дружит только с МКП, второй еще и с адекватным по надежности и ресурсу шестиступенчатым автоматом Aisin. Оптимальный выбор лежит именно в этих комбинациях.

Серьезных крупных болячек у Румстера не выявлено. Но есть мелкие недочеты. В их числе слабые уплотнители, под которыми селятся грязь и коррозия. Постоянно сбоит различное электрооборудование, часто перегорают лампочки – как наружные, так и внутренние.

Семиместной версии нет, что при небольших габаритах дает багажник свыше 450 л. Клиренс 140 мм не прельщает.

Вердикт. С мотором 1.6 – нормальная машина.

Toyota Verso

Продавалась официально с 2009 года – с левым рулем. Длина: 4460 мм. Создана на шасси Короллы. Семиместный салон в базе. Цена: от 1,4 млн рублей за 10‑летние машины.

Подавляющее большинство – с атмосферным мотором 1.8 (147 л. с.) и вариатором. Много жалоб на большой расход масла, глюки системы изменения высоты подъема клапанов и низкий ресурс водяной помпы. Цепь привода ГРМ служит 150 тысяч км. Тем не менее, мотор надежный, ходит до 250 тысяч км.

Вариатору К311 после 100 тысяч км нередко требуется переборка – с заменой ремня и соленоидов, шлифовкой конусов, чисткой гидроблока. Средний чек такой работы ныне – 150 тысяч рублей.

Альтернатива – МКП в паре с мотором 1.8 или 1.6 (132 л. с.), очень схожим по характеру.

В целом Verso – машина без слабых мест, надежная, поломки как результат естественного износа проявляются ближе к 200 тысячам км.

ЛКП мягкое – сколы и царапины. Салон простоват, оснащение сильно зависит от комплектации: набор возможного оборудования почти необъятен.

Вердикт С .механической коробкой можно брать.

Volkswagen Touran II

Длина: 4397 мм. Пять или семь мест. Считается обновлением первого поколения, однако в 2010 году модель получила новую платформу PQ35. Цена: от 0,9 млн рублей за 10‑летние машины.

Превосходное шасси, отточенная эргономика, богатое оснащение, кузов отлично защищен от коррозии. Но всё это не подкреплено удачными агрегатами.

Самая распространенная комбинация турбомотора 1.4 (140 л. с.) и робота DSG – высокий риск после 100 тысяч км регулярно посещать сервис. Это же касается и турбомотора 1.2 (105 л. с.), сочетаемого с МКП. Теоретически все дуэты способны и на 250 тысяч км, но цена владения может быть слишком высока.

Спасительного атмосферника 1.6 у Турана нет. Остаются дизели 1.6 (105 л. с.) и 2.0 (110, 140 л. с.). Оба чертовски требовательны и капризны, но при хорошем обслуживании доживают до 300 тысяч км. Наиболее годной в подержанном виде можно считать пару 2.0 с МКП, но отыскать ее на вторичке крайне сложно.

Вердикт. Отличная машина, а выбрать не из чего.

Проверено в такси

Некоторые модели активно использовали таксопарки. В них замечены Volkswagen Touran и Renault Scenic, но главным любимцем таксистов был крупный Ford Galaxy (длина 4820 мм).

Почти все Galaxy с 2‑литровым дизелем на вторичке именно после такси и с соответствующими заявленными пробегами 250–400 тысяч км. Цены при этом часто не сниженные, тогда как состояние машин вызывает сомнения. Вряд ли подвески и главные агрегаты после 300 тысяч км пребывают в прекрасном здравии. Будьте осторожны!

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