Хватит ли миллиона на достойный автомобиль? Есть 4 варианта

Эксперт Виноградов указал на достойные машины В-класса на вторичном рынке

Можно ли купить хороший автомобиль за миллион? А еще чтобы он при этом был довольно свежим. И надежным. Да, такое возможно!

В нашей подборке четыре варианта от известных брендов – расскажем, что выбрать, на что обратить внимание и к чему быть готовым.

Lada Vesta

Самый очевидный вариант за один миллион рублей – это наша Лада Веста. За эти деньги можно найти обновленный автомобиль в возрасте двух-трех лет. Но лучше отдавать предпочтение машинам 2023 года. Первое время после перезапуска у модели были проблемы с качеством из-за быстрого импортозамещения.

Хромированный декор Лады Весты со временем теряет лоск. Качество краски и металла высокое.

На рынке есть как седаны, так и универсалы. Кросс-версии дороже. Больше всего на рынке машин с мотором 1.6 мощностью 106 л.с. Каких-то слабых мест у данного двигателя нет, как и у пятиступенчатой механической коробки передач.

С годами в салоне Лады Весты поселяются «сверчки», но в целом он качественный. Особенно по меркам класса.

Также можно поискать последние дорестайлинговые Весты. Причем с мотором Renault-Nissan (114 л.с.) и вариатором Jatco серии 015. В том числе и кросс-универсал. Все болезни у этих машин уже были вылечены, и они считались самыми надежными автомобилями.

Hyundai Solaris

За один миллион рублей можно найти и довольно свежий Hyundai Solaris, хотя он будет чуть старше Весты, – обновленная версия 2020-2021 годов. У Соляриса два типа двигателя и две коробки. Оптимальным можно назвать мотор Gamma объемом 1.6 литра.

Слой краски на кузове Hyundai Solaris тонковат – сколы и царапины появляются довольно быстро.

При осмотре обязательно нужно проверить состояние цилиндров на предмет задиров. Из-за близкого расположения нейтрализатора его частички (при разрушении) могут залететь в камеры сгорания.

Двигатель 1.4 (100 л.с.) серии Kappa встречается редко. Из проблем можно отметить склонность к масложору и большую вибронагруженность.

Материалы отделки салона Hyundai Solaris не самые стойкие, и по ним сразу виден пробег. Особенно по коже руля.

Из коробок лучше выбрать автомат. Шестиступенчатая гидромеханика A6GF1 надежна при соблюдении регламента обслуживания. При грязном масле очень быстро выходит из строя гидроблок. У механической коробки возможен преждевременный износ муфты включения первой и второй передач. Все сказанное справедливо и для родного брата Соляриса – Kia Rio.

Skoda Rapid

Лифтбек Skoda Rapid за те же деньги будет чуть старше – 2018-2019 годов выпуска. Большая часть машин на рынке – с атмосферным двигателем 1.6 модели CWVA. В отличие от предыдущего CFNA, каких-то слабых мест у него нет.

Первыми от пробега страдают пластик с хромовым покрытием и оптика Skoda Rapid. Слой краски достаточный, чтобы не доставлять проблем.

У мотора отмечается небольшой масложор, а ремень ГРМ нужно менять каждые 100-120 тысяч км. Коробка передач может быть как механическая, так и классический шестиступенчатый автомат Aisin (для моделей VAG он идет под индексом AQ160).

Архитектура рабочего места Skoda Rapid такая же, как у родственного седана Polo. По меркам класса салон качественный.

В целом, это очень надежный автомат, но при условии правильного обслуживания. Грязного масла он не терпит, и при несвоевременной замене жидкости забиваются клапаны гидроблока. В запущенных случаях изнашивается фрикцион гидротрансформатора и разбивается втулка масляного насоса.

Есть машины и с турбомотором CZCA и роботом DSG. Порой у этих моторов клинит тягу актуатора турбины, поэтому перед покупкой стоит загнать автомобиль в профильный техцентр для диагностики.

Volkswagen Polo

За миллион можно найти один из последних седанов Polo 2019-2020 годов выпуска. С большой долей вероятности это будет автомобиль с атмосферным двигателем 1.6 (110 л.с.).

Краска Volkswagen Polo неплохо сопротивляется сколам и царапинам. С годами может потускнеть хром.

Двигатель CWVA серии ЕА211 довольно надежен и не должен доставлять проблем. Нужно только помнить про необходимость замены ГРМ. По регламенту он рассчитан на 120 тысяч км, но лучше сократить этот интервал до 100 тысяч км.

Встречаются машины как с механической коробкой, так и с автоматом. Гидромеханика AQ160 (она же Aisin TF‑60SN) очень надежна и не уступает в ресурсе механике. Этот шестиступенчатый автомат очень чувствителен к чистоте рабочей жидкости.

В свое время посадка водителя в Volkswagen Polo была эталонной для класса. Материалы неплохо сопротивляются истиранию.

Если при переключениях чувствуются толчки, то от покупки такого автомобиля лучше отказаться. Скорее всего, грозит ремонт гидроблока из-за грязного масла. Жидкость нужно обновлять каждые 60 тысяч км.

Иногда попадаются машины с турбомотором CZCA (1.4, 125 л.с.) и роботизированной коробкой DSG. Как и в случае Шкоды, робот обязателен для полной диагностики.

Выводы

За один миллион рублей вполне можно найти надежный и относительно свежий седан, способный прослужить еще много лет. Но нужно помнить о двух вещах.

Во-первых, даже самые надежные и крепкие модели перестают быть таковыми при наплевательском отношении к обслуживанию. Во-вторых, все четыре модели часто работают в такси: экземпляров в базовых версиях и с юрлицами в списках прошлых владельцев стоит избегать.

