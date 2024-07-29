Что взять вместо «китайца» — в Россию завезли новые модели машин

Эксперт «За рулем» рассказал про 4 новинки параллельного импорта

Поставкам новых машин по схеме параллельного импорта продолжают предрекать серьезный спад. Одна из причин – ужесточение правил ввоза через страны ЕАЭС.

До 1 апреля у продавцов оставалась лазейка, позволявшая платить льготный утильсбор – 3400 рублей, как для машин, ввозимых для личного пользования. По новым правилам, если машина все-таки будет продана, сбор придется доплатить по коммерческому тарифу – от 300 600 рублей. А Минпромторг уже подготовил новые ставки утильсбора. Ожидают их с 1 октября 2024 года, и сумма вырастет на 70-85%.

Другая причина, побуждающая дилеров отказываться от параимпорта, – они по закону обязаны предоставлять гарантию на ввозимые автомобили, а поддержки производителя при этом нет, что выливается в дополнительные расходы и головную боль с запчастями. Гораздо спокойнее торговать моделями, представленными официально. И с доставкой проблем нет.

Тем не менее, спрос на «ушедшие» марки сохраняется: востребованы немецкий премиум, популярные модели японских и корейских марок. А вот различной экзотики в сравнении с прошлым годом стало меньше.

Suzuki Baleno

Компактный пятидверный хэтчбек третьего поколения, вышедший в 2022 году. Цена машин 2024 года составляет от 2,5 млн рублей. Прошлогодние, но тоже новые, без пробега, – дешевле.

Сборка Suzuki Baleno ведется в Японии и в Индии (СП Maruti Suzuki). Однако в Индии машину продают с мотором 1.2, а роль автоматической трансмиссии играет вариатор. К нам же поступает «глобальный» вариант с двигателем 1.5 и четырехступенчатым гидроавтоматом.

Комбинация эта идентична той, что устанавливается на модель Jimny. Двигатель K15B 1.5 (105 л.с.) у нас не особо изучен, хотя в ходу он с 2018 года. Блок у него уже не чугунный, а алюминиевый, но распределенный впрыск остался, так что АИ-92 вполне подойдет. Хотя из-за такого бензина слишком быстро образуется нагар и растет расход масла. Цепь ГРМ особой стойкостью не отличается, но 150 тысяч км выдерживает.

Автомат Aisin TW-40LE, напротив, старый и проверенный – задумчивый, зато очень простой и надежный, ходит более 300 тысяч км.

Представленная в салонах комплектация – GLX, почти максимальная: климат, круиз-контроль, система камер кругового обзора, дисплей 9 дюймов, серьезный комплекс электронных ассистентов. И все Suzuki – очень надежные машины, что в совокупности с ценой делает Baleno интересным предложением.

Chevrolet Onix

По конструкции и оснащению Chevrolet Onix – бюджетный седан. По размерам он чуть крупнее Лады Весты. Цены сдержанные: 1,7-2,2 млн рублей.

Chevrolet Onix – это разработка бразильского отделения GM для латиноамериканского рынка. С 2022 года эту модель собирают и в Узбекистане. К нам автомобили попадают через Казахстан, где продается официально (цена там стартует от 1,1 млн рублей).

На UzAuto Motors освоили и выпуск двигателей для этой модели – агрегатов современного семейства CSS Prime. При объеме 1,2 литра атмосферный вариант имеет 90 л.с., а турбированный – 132 л.с. Впрыск – распределенный, и это хорошо. А вот ремень ГРМ работает в масляной среде, что не очень радует – аналогичные конструкции у Форда проявили себя не лучшим образом.

Младший мотор сочетается с механической коробкой, старший – с шестиступенчатым автоматом 6T40. Он хорошо нам знаком по различным моделям Opel и Chevrolet. После всех модернизаций автомат стал надежнее и работает не хуже, чем робот или вариатор, да и обслуживать его у нас умеют.

Оснащение для бюджетника вполне достойное: есть подогрев сидений, камера заднего вида, кондиционер, круиз-контроль и даже беспроводная зарядка для смартфона.

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe – горячая новинка: общемировые продажи пятого поколения популярного кроссовера стартовали совсем недавно. Выглядит автомобиль очень брутально. Цены кусаются: от 5,7 млн рублей за самые простые комплектации.

Hyundai Santa Fe официально продается в Казахстане с весны 2024 года. К слову, к нам завозят и сугубо южнокорейские вариации. Младшая и самая доступная версия имеет атмосферный двигатель G4KN 2.5 (194 л.с.), работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом.

Эта связка мотора и коробки, по-видимому, лучшая по надежности и стоимости содержания, хотя у двигателя сложная комбинированная система впрыска с двумя рядами форсунок.

Этот же мотор, но турбированный (G4KP, 281 л.с.), сочетается только с роботизированной коробкой передач, равно как и дизель 2.2 (199 л.с.) с алюминиевым блоком, который перешел с прежнего знакомого нам поколения без значимых изменений.

Восьмиступенчатый робот D8LF1 с двумя «мокрыми» сцеплениями выпускают с 2019 года – нашим сервисменам этот агрегат почти неизвестен, а основные болячки еще только предстоит выявить.

Оснащение Hyundai Santa Fe очень щедрое. Самая дешевая комплектация включает в себя, например: 18-дюймовые колеса, обогрев руля и всех сидений, двухзонный климат-контроль, десять подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, систему автоторможения и удержания в полосе.

Samsung QM6

Samsung QM6 – под этим названием в Южной Корее выпускают и продают то, что у нас называлось Renault Koleos. Цена: от 3 млн рублей – весьма умеренная для кроссовера размером с Тойоту RAV4.

В июне представили третье поколение Samsung QM6. Но это и не Renault, и не Samsung. В основе конструкции кроссовера лежит китайский Geely Monjaro. Второе поколение QM6 было переработанным Nissan X-Trail с японскими же агрегатами. И это уже не полный аналог Колеоса второго поколения. Через полтора года после совместного рестайлинга для QM6 провели еще один – собственный. В частности, заменили всю оптику на светодиодную. Даже в базовой комплектации.

В производстве сегодня осталась только переднеприводная версия с двухлитровым атмосферником (Koleos официально у нас продавали только с мотором 2.5 и полным приводом).

Двигатель MR20DD (144 л.с.) прекрасно себя зарекомендовал – до 150 тысяч км ничего плохого с ним не происходит. К надежности вариатора Jatco JF016E вопросы есть, и ресурс его не впечатляет. Но это в точности та же комбинация, которую мы знаем по X-Trail и Кашкаю.

Оснащение Samsung QM6 соответствует статусу – обыкновенный массовый городской кроссовер. Но весь необходимый для комфорта минимум есть уже в базовой комплектации, иначе машина не была бы популярна у себя на родине.

А вот 4 не китайских кроссовера по цене от 2,5 млн рублей.