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Импорт автомобилей в Россию из ЕАЭС рекордно упал: в чем причина?

Импорт автомобилей в Россию значительно снизился из-за новых таможенных правил

Российский авторынок переживает очередную трансформацию. После взлета параллельного импорта и доминирования азиатских брендов фокус смещается. Если еще весной Киргизия была одним из ключевых поставщиков автомобилей, то к лету ее доля сократилась практически до нуля. Что происходит с импортом автомобилей в Россию и какие тренды определяют его будущее?

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Ключевым фактором, повлиявшим на сокращение потока машин из стран ЕАЭС, стали новые таможенные правила, вступившие в силу с 1 апреля. Теперь занижение таможенной стоимости автомобилей приводит к необходимости доплаты налогов и сборов в рамках утилизационного сбора. Это сделало невыгодными «серые» схемы импорта, когда машины попадали в Россию по заниженной стоимости через страны-посредники.

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На фоне сокращения поставок из ЕАЭС усиливается доминирование Китая на российском авторынке. По данным «Автостата», на долю Поднебесной приходится уже 93,7% всех импортируемых автомобилей. Китайские автопроизводители активно осваивают российский рынок, предлагая широкий модельный ряд по конкурентоспособным ценам.

Несмотря на ужесточение таможенного контроля, эксперты отмечают, что импортеры ищут и находят новые схемы ввоза автомобилей в Россию. В частности, все более популярными становятся маршруты через страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Однако, пока рано говорить о том, насколько эффективными окажутся эти схемы в долгосрочной перспективе.

Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:«За рулем»
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Фото:«За рулем»
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