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Кроссовер за миллион – 4 беспроблемных (ну почти!) модели

Новый автомобиль за миллион рублей сегодня не купить, если не брать в расчет классическую Ниву. Поэтому смотрим на вторичку.

Renault Duster

За Рулем6 новых кроссоверов, за которыми (точно!) выстроятся очереди

За миллион рублей можно найти рестайлинговый Duster 2017-2018 года выпуска. И это будут самые свежие из подержанных кроссоверов.

Подавляющее большинство Дастеров с полным приводом. Двигателей три: два бензиновых – 1.6 (114 л.с.) и 2.0 (143 л.с.), а также 1,5-литровый дизель К9К мощностью 109 л.с.

Все моторы надежны. Только автомобили с дизелями и бензиновыми двигателями 2.0 будут чуть старше за эти же деньги. А потому и пробеги у них обычно побольше. Впрочем, для спокойной повседневной езды хватает и базового двигателя.

Лучше отдать предпочтение механической коробке передач. Тем более, что автомобилей с автоматами на порядок меньше.

Основные проблемы четырехступенчатой гидромеханической коробки – слабая система охлаждения (частые перегревы снижают ресурс агрегата) и быстрый выход из строя соленоидов управления.

Но это, пожалуй, единственное слабое место Дастера. Если не считать бюджетного салона и не самой удобной посадки за рулем.

На крыше ближе к двери багажника могут появиться трещины в краске. Это конструктивный просчет, который, по счастью, ни на что не влияет.
На крыше ближе к двери багажника могут появиться трещины в краске. Это конструктивный просчет, который, по счастью, ни на что не влияет.
Интерьер прост как на вид, так и на ощупь. Стойкостью материалы отделки тоже не отличаются.
Интерьер прост как на вид, так и на ощупь. Стойкостью материалы отделки тоже не отличаются.
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Mitsubishi ASX

За Рулем4 практичные модели взамен «китайцев» – от 1,4 млн рублей

«Японец» за миллион рублей будет постарше — 2013-2014 года выпуска. Больше всего на вторичке машин с атмосферным двигателем 1.8 (обозначение 4В10) мощностью 140 л.с.

Мотор легко выхаживает 300-350 тысяч без капитального ремонта. Цепь ГРМ редко требует внимания раньше 250 тысяч км. В приводе клапанов нет гидрокомпенсаторов, и зазоры нужно регулировать каждые 100 тысяч км. Самый маленький ресурс у пластиковых роликов навесных агрегатов — 60-80 тысяч км.

Львиная доля машин с вариатором Jatco JF011. На ASX он в среднем выхаживает 200-220 тысяч км, но только при условии своевременной замены жидкости. В противном случае ремень и конусы быстро изнашиваются, и дорогостоящего ремонта не избежать. Заметно сокращают ресурс коробки вылазки на бездорожье с частыми пробуксовками колес.

В ходовой части больше всего внимания нужно уделить состоянию ступичных подшипников, которые не выдерживают больше 120-130 тысяч км. Чуть дольше «живут» передние рычаги.

Обязательно проверьте состояние пыльников рулевой рейки. Если они потеряли герметичность, механизм вскоре начнет греметь и потребует дорогого ремонта.

Хром на кузове тяжело переносит наши условия и быстро теряет лоск.
Хром на кузове тяжело переносит наши условия и быстро теряет лоск.
Настоящий пробег можно определить по состоянию элементов интерьера — к 100 тысячам км руль и сиденья могут потребовать перетяжки.
Настоящий пробег можно определить по состоянию элементов интерьера — к 100 тысячам км руль и сиденья могут потребовать перетяжки.

Еще варианты кроссоверов – на следующей странице.

На крыше ближе к двери багажника могут появиться трещины в краске. Это конструктивный просчет, который, по счастью, ни на что не влияет.
Интерьер прост как на вид, так и на ощупь. Стойкостью материалы отделки тоже не отличаются.
Хром на кузове тяжело переносит наши условия и быстро теряет лоск.
Настоящий пробег можно определить по состоянию элементов интерьера — к 100 тысячам км руль и сиденья могут потребовать перетяжки.
У машин с системой адаптивного света AFL часто отваливается окантовка поворотной линзы.
Салон не рекордсмен по стойкости, но на фоне многих азиатских моделей неплохо переносит пробег.
Со временем начинают провисать двери, что лечится регулировкой петель.
Материалы отделки быстро изнашиваются. Кожаная оплетка руля может протереться уже к 50 тысячам км.
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За рулем в Дзен
За РулемВиноградов Александр
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