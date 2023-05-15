Кроссовер за миллион – 4 беспроблемных (ну почти!) модели

Новый автомобиль за миллион рублей сегодня не купить, если не брать в расчет классическую Ниву. Поэтому смотрим на вторичку.

Renault Duster

За миллион рублей можно найти рестайлинговый Duster 2017-2018 года выпуска. И это будут самые свежие из подержанных кроссоверов.

Подавляющее большинство Дастеров с полным приводом. Двигателей три: два бензиновых – 1.6 (114 л.с.) и 2.0 (143 л.с.), а также 1,5-литровый дизель К9К мощностью 109 л.с.

Все моторы надежны. Только автомобили с дизелями и бензиновыми двигателями 2.0 будут чуть старше за эти же деньги. А потому и пробеги у них обычно побольше. Впрочем, для спокойной повседневной езды хватает и базового двигателя.

Лучше отдать предпочтение механической коробке передач. Тем более, что автомобилей с автоматами на порядок меньше.

Основные проблемы четырехступенчатой гидромеханической коробки – слабая система охлаждения (частые перегревы снижают ресурс агрегата) и быстрый выход из строя соленоидов управления.

Но это, пожалуй, единственное слабое место Дастера. Если не считать бюджетного салона и не самой удобной посадки за рулем.

На крыше ближе к двери багажника могут появиться трещины в краске. Это конструктивный просчет, который, по счастью, ни на что не влияет. Интерьер прост как на вид, так и на ощупь. Стойкостью материалы отделки тоже не отличаются.

Mitsubishi ASX

«Японец» за миллион рублей будет постарше — 2013-2014 года выпуска. Больше всего на вторичке машин с атмосферным двигателем 1.8 (обозначение 4В10) мощностью 140 л.с.

Мотор легко выхаживает 300-350 тысяч без капитального ремонта. Цепь ГРМ редко требует внимания раньше 250 тысяч км. В приводе клапанов нет гидрокомпенсаторов, и зазоры нужно регулировать каждые 100 тысяч км. Самый маленький ресурс у пластиковых роликов навесных агрегатов — 60-80 тысяч км.

Львиная доля машин с вариатором Jatco JF011. На ASX он в среднем выхаживает 200-220 тысяч км, но только при условии своевременной замены жидкости. В противном случае ремень и конусы быстро изнашиваются, и дорогостоящего ремонта не избежать. Заметно сокращают ресурс коробки вылазки на бездорожье с частыми пробуксовками колес.

В ходовой части больше всего внимания нужно уделить состоянию ступичных подшипников, которые не выдерживают больше 120-130 тысяч км. Чуть дольше «живут» передние рычаги.

Обязательно проверьте состояние пыльников рулевой рейки. Если они потеряли герметичность, механизм вскоре начнет греметь и потребует дорогого ремонта.

Хром на кузове тяжело переносит наши условия и быстро теряет лоск. Настоящий пробег можно определить по состоянию элементов интерьера — к 100 тысячам км руль и сиденья могут потребовать перетяжки.

Еще варианты кроссоверов – на следующей странице.