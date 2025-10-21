#
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Крепкая подвеска, кузов не ржавеет, клиренс 200 мм — надежный кроссовер от 1,8 млн

Названы плюсы и минусы подержанного Volkswagen Tiguan второго поколения

В базовой версии Volkswagen Tiguan II (2016–2024 годы выпуска) – компактный кроссовер длиной 4486 мм, в удлиненной версии Allspace (4728 мм) – скорее, среднеразмерный.

Рейтинг самых живучих кроссоверов с пробегом

Багажник при пятиместном салоне тоже больше – 700 л против 615 л, поскольку сиденья третьего ряда занимают место.

Привод передний или полный (71% машин). Для России выпускали в Калуге до 2022 года, многие экземпляры пришли с других рынков.

При рестайлинге 2020 года обновили головной свет и медиасистему, расширили список опций, всё остальное причесали слегка.

Volkswagen Tiguan
Достоинства

  • Надежная машина.
  • Крепкая ­подвеска, клиренс 189–200 мм.
  • Хорошая управляемость, прекрасная эргономика.
  • Достойно противостоит коррозии.
По части компоновки Volkswagen — явно один из мировых лидеров. Для кроссовера длиной менее 4,5 м багажник объемом свыше 600 л – выдающийся результат.
Недостатки

  • Нет атмосферного мотора.

Моторы

Все бензиновые турбомоторы первого Тигуана снискали скверную репутацию. К выходу второго поколения их многократно модернизировали, заметно сгладив основные недомогания. В частности, исчезли случаи разрушений приводов ГРМ и поршневой группы на малых пробегах, а масложор проявляется позже и менее ярко.

На выбор четыре варианта: 1.4 (125 или 150 л. с.) и 2.0 (180 или 220 л. с.). У младших самое уязвимое место – сложный модуль с помпой и двумя термостатами. Также необходимо следить за ремнем привода ГРМ. У старших до 100 тысяч км могут износиться водяной и масляный насосы, фазорегуляторы и цепь ГРМ. Но могут и выдержать свыше 150 тысяч.

Всем противопоказан бензин ниже АИ‑95, оптимален АИ‑98. Замена масла желательна каждые 7–8 тысяч км. Ресурс бензиновых моторов – в районе 250 тысяч км.

У дизеля 2.0 (150 л. с.) с чугунным блоком ресурс существенно выше и слабых мест почти нет. Но все дизельные особенности налицо: нетерпимость к некачественному топливу, загрязнение впускной системы, сажевого фильтра и клапана EGR. И в обслуживании он в среднем дороже.

Коробки передач

Механическая коробка передач на российских машинах была доступна только при базовом 125‑сильном моторе. Надежная, может пережить двигатель, хотя есть вопросы к стойкости заднего подшипника первичного вала и муфт синхронизаторов.

Во всех остальных вариантах (кроме Allspace) служат роботы: шестиступенчатый DQ250 и семиступенчатый DQ500, оба с двумя мокрыми сцеплениями. Их также постоянно улучшали, и к 2015 году они перестали быть откровенно проблемными. Однако узлы сцепления остались в группе риска – замена может потребоваться до 100 тысяч км.

Только у Allspace есть классический автомат – восьмиступенчатый Aisin TG‑81SC с ресурсом под 300 тысяч км.

Полный привод обеспечивает живучая муфта BorgWagner (Haldex), вопросов к ней минимум, а способности довольно серьезные.

Эксплуатационные болячки

  • К подвеске особых нареканий нет – на нормальных дорогах всё служит не менее 120 тысяч км, кроме сайлентблоков передних рычагов да стоек и втулок стабилизатора.
  • Стуки рулевого механизма могут возникнуть на небольших пробегах, виновата обычно изношенная втулка.
  • Медиасистема ­ на многих машинах эпизодически глючит – и старая, и новая версия. Прочая электроника работает почти без сбоев.
  • Какие-либо поломки до 100 тысяч км нечасты и бессистемны. После 150 тысяч км начинают шалить различные соединения и контакты – отказать может любое электрооборудование в сфере комфорта, типа стеклоподъемников.
Euro NCAP: 2016 – пять звезд. Водитель/пассажир – 96%, ребенок – 84%, пешеход – 72%, системы содействия безопасности – 68%.

Самое массовое предложение на вторичке: Tiguan 2.0 робот 4×4

Оптимальный выбор: Tiguan 1.4, любая конфигурация

За те же деньги: BMW X1, Hyundai Santa Fe, Mazda CX-5, Toyota C-HR

Зиновьев Сергей
21.10.2025 
Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Недостатки:
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Комментарий:
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л
+75