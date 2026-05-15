Популярный российский кроссовер преобразился и стал мощнее

Evolute представил в России новый электрический кроссовер i-Sky

Липецкая компания Evolute, известная выпуском электромобилей и гибридов, официально представила на российском рынке новый электрический кроссовер i-Sky.

Эта модель относится к C-сегменту и, по словам производителя, займет в линейке место между компактным городским паркетником i-Joy и флагманским гибридным i-Space. В пресс-службе бренда «Известиям» 14 мая сообщили, что о ценах станет известно позже.

Под капотом новинки стоит двигатель на 218 лошадиных сил с крутящим моментом 310 Нм. С места до сотни такой кроссовер разгоняется за восемь секунд. Литий-железо-фосфатная батарея объемом 62 кВт·ч, оснащенная жидкостным охлаждением, обеспечивает запас хода до 424 километров. Если нужно быстро пополнить заряд, то с 30% до 80% аккумулятор восстанавливается за 28 минут.

Evolute i-Sky
Evolute i-Sky

Производитель подчеркивает: i-Sky – один из самых крупных автомобилей в своем сегменте. Габариты кроссовера: 4685 мм в длину, при ширине 1900 мм и высоте 1613 мм, колесная база достигает 2775 мм. Машина получила полностью светодиодную оптику, 19-дюймовые легкосплавные колеса и дверные ручки с электроприводом, которые прячутся и поддерживают бесключевой доступ. Сзади разработчики установили вертикальные стоп-сигналы, а завершает картину спойлер.

В салоне – 14,6-дюймовый дисплей медиасистемы и приборная панель на 10,25 дюйма. Из приятных опций – панорамная крыша из стекла, система кругового обзора, электропривод багажника и беспроводная зарядка для телефона. Интерьер отделан текстурированной экокожей, причем кресло водителя настраивается в шести направлениях, а руль регулируется по вылету и высоте. Зеркала с подогревом складываются автоматически.

По части безопасности – шесть подушек и стандартный набор ассистентов водителя. Кроме того, предусмотрен обогрев передних кресел, руля и форсунок стеклоомывателя. Чтобы защитить кузов от коррозии, все его элементы прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катодную цинковку.

Источник:  пресс-служба Evolute
Ушакова Ирина
Фото:Evolute
15.05.2026 
