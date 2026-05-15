Как сезон цветения деревьев и трав ставит под угрозу безопасность на дороге?

Аллерголог Рафаелян: Поллиноз ведет к потере концентрации за рулем и риску ДТП

Весеннее цветение – не только радость, но и серьезная головная боль для автолюбителей. Как рассказала врач-аллерголог Центра аллергологии «Будь Здоров» на Сущевском Валу Алла Рафаелян, если пешеходы страдают от пыльцы максимум дискомфортом, то водители рискуют жизнью.

По словам специалиста, поллиноз напрямую угрожает безопасности движения сразу по нескольким причинам. Первая и главная – зуд, чихание и слезотечение сильно отвлекают от происходящего на дороге. К тому же отек слизистых и покраснение глаз мешают нормально видеть обстановку вокруг. Причем сам процесс чихания за рулем может длиться доли секунды, за которые машина проезжает десятки метров практически вслепую.

Еще один скрытый фактор риска – сонливость, которую вызывают антигистаминные препараты. Врач предупреждает: при тяжелой форме аллергии возможны приступы кашля, удушья и даже отек дыхательных путей, что за рулем абсолютно недопустимо. Все это вместе превращает обычную сезонную реакцию в прямую угрозу.

Как снизить риски в пути

Чтобы минимизировать проявления поллиноза во время поездки, достаточно соблюдать несколько простых, но действенных правил, отмечает Рафаелян. Во-первых, окна в машине должны быть закрыты – кондиционер работает в режиме рециркуляции, но с обязательным чистым салонным фильтром. Во-вторых, стоит надеть солнцезащитные или обычные очки: они заметно уменьшают попадание пыльцы в глаза. После того как вы вышли из автомобиля, полезно промыть нос физраствором и протереть лицо влажными салфетками, чтобы убрать осевшую пыльцу с кожи.

А если симптомы застали за рулем прямо сейчас?

В такой ситуации нужно срочно принять неседативный антигистаминный препарат, промыть нос и глаза, а также закрыть окна. В качестве профилактики врач советует заранее начинать прием лекарств и следить за уровнем пыльцы в воздухе – тогда сезон пройдет спокойнее.