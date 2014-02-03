Volkswagen Tiguan с пробегом: как не купить хлам

Неплох и дорожный просвет — 200 мм. Кроме того, можно поискать машину в оснащении Track&Field, которую отличает скошенный передний бампер и, следовательно, увеличенный угол въезда.
Tiguan появился в 2007 году, а в 2011-м был проведен плановый рестайлинг. Сначала кроссовер собирали в Калуге методом крупноузловой сборки (SKD), а с 2010 года начали производить по полному циклу, включая сварку кузовных деталей и окраску (CKD).
А теперь пройдемся по самым распространенным неисправностям Тигуана. Если обнаружите их при осмотре понравившейся машины, то у вас будет повод поторговаться. Или вовсе отказаться от покупки данного экземпляра.
Кузов
Кузов кроссовера оцинкован. Это помогает противостоять появлению сколов ЛКП. Неокрашенный пластик в нижней части кузова и вовсе не страшно поцарапать. Качество покраски машин, что немецкой, что российской сборки хорошее.
Раньше других под натиском коррозии сдается нижняя кромка пятой двери. Лучше заранее обработать это место антикором. Коррозия также может появиться на сварных швах. Иногда вспучивается герметик и краска облетает в самых неожиданных местах, например в проемах дверей.
Еще одной неприятностью может стать провисающий шумоизоляционный мат капота. Со временем клипсы крепления не выдерживают нагрузки и поочередно выходят из своих посадочных мест.
Мотор
Двухлитровые двигатели семейства ЕА888 мощностью 170 или 200 л.с. наиболее распространены и более надежны. Их общая проблема — закоксовка деталей поршневой группы из-за неудачной конструкции маслосъемных колец. Эту проблему решили после 2012 года. Сильные стороны двигателей — отменная тяга во всем диапазоне оборотов.
Трансмиссия
Шестиступенчатая механика надежна и серьезных проблем с ней не бывает. Хотя некоторые владельцы жалуются, что после долгой стоянки на морозе трудно включать первую или вторую передачи. Достаточно просто подождать, пока прогреется масло в коробке передач.
В паре с 2-литровыми моторами, как бензиновыми, так и дизельными, устанавливали 6-ступенчатый гидромеханический автомат. Он относительно беспроблемный. Рабочую жидкость автомата сервисмены рекомендуют менять каждый 40–60 тыс. км пробега.
В основном Тигуаны с пробегом опасаются покупать из-за проблем с роботизированной коробкой передач. Так вот, Тигуаны с 6-ступенчатой DSG начали продавать только в 2011 году. Она склонна к перегреву в пробках или при движении по бездорожью. При этом в масло попадает большое количество продуктов износа. Поэтому интервал замены масла нужно сократить вдвое. Менять примерно раз в 20 000 км.
Как распознать проблемы в работе DSG? В движении на городских скоростях появляются рывки, и со временем они становятся более явными. Это сигнал о том, что пора навестить сервис. Можно обойтись малой кровью, то есть обновлением прошивки. Работа по замене сцепления стоит от 1990 рублей. А капитальный ремонт коробки обойдется от 15 000 рублей, плюс запчасти. Последние недешевы. Скажем, блок мехатроники стоит минимум 30 000 рублей.
После рестайлинга стали применять муфту Haldex пятого поколения. Она заметно надежнее, поскольку там стоит защита от перегрева. На приборной панели загорается сигнальная лампа. В любом случае перед покупкой обязательно поинтересуйтесь у владельца Тигуана, менял ли он масло в муфте и коробке передач и с какой периодичностью. Если ничего этого он не делал, а пробег у машины перевалил далеко за 100 000 км, то от покупки такой машины лучше отказаться. Плохое обслуживание может обернуться проблемой в будущем. И решать проблему придется вам за ваши же деньги.
Подвеска
На 80 000 — 100 000 км обычно требуют замены задние сайлент-блоки рычагов передней подвески и тяги стабилизатора поперечной устойчивости. 100–150 тысяч километров служат ступичные подшипники. Учтите, что если они гудят на протяжении 2–3 тысяч км, то могут и заклинить в любой момент. Так что затягивать с ремонтом не стоит.
Что выбрать
Однако, если вы планируете часто простаивать в пробках, лучше предпочесть вариант в классическим автоматом Aisin. Он в таких условиях эксплуатации выносливее и комфортнее при переключениях. Ну а если обязательно нужен полный привод, тогда выбирайте рестайлинговый автомобиль с муфтой Haldex пятого поколения.
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Фото: Volkswagen
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