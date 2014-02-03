Volkswagen Tiguan с пробегом: как не купить хлам

Драйверские качества у Тигуана первого поколения неплохие. «За рулем» выяснил, насколько надежны его узлы и агрегаты и как выбрать на вторичке беспроблемный экземпляр.

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Volkswagen Tiguan создан на базе Гольфа пятого поколения. Именно от него кроссовер перенял отличные ездовые качества.

Неплох и дорожный просвет — 200 мм. Кроме того, можно поискать машину в оснащении Track&Field, которую отличает скошенный передний бампер и, следовательно, увеличенный угол въезда.

Tiguan появился в 2007 году, а в 2011-м был проведен плановый рестайлинг. Сначала кроссовер собирали в Калуге методом крупноузловой сборки (SKD), а с 2010 года начали производить по полному циклу, включая сварку кузовных деталей и окраску (CKD).

У VW Tiguan есть версия Track&Field. Ее основное отличие от других модификаций — скошенный книзу передний бампер. Он увеличивает угол въезда c 18 до 28 градусов.

А теперь пройдемся по самым распространенным неисправностям Тигуана. Если обнаружите их при осмотре понравившейся машины, то у вас будет повод поторговаться. Или вовсе отказаться от покупки данного экземпляра.

Кузов

Кузов кроссовера оцинкован. Это помогает противостоять появлению сколов ЛКП. Неокрашенный пластик в нижней части кузова и вовсе не страшно поцарапать. Качество покраски машин, что немецкой, что российской сборки хорошее.

Раньше других под натиском коррозии сдается нижняя кромка пятой двери. Лучше заранее обработать это место антикором. Коррозия также может появиться на сварных швах. Иногда вспучивается герметик и краска облетает в самых неожиданных местах, например в проемах дверей.

Еще одной неприятностью может стать провисающий шумоизоляционный мат капота. Со временем клипсы крепления не выдерживают нагрузки и поочередно выходят из своих посадочных мест.

Типичная проблема в салоне Тигуана — «сверчки» в воздуховодах. Особенно часто посторонние шумы слышны из правого воздуховода. Не слишком надежен и блок климат-контроля. Примерно к 80 000 км кожаная обивка кресел покрывается трещинами.

Мотор

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Базовый мотор 1.4 TSI мощностью 122 л.с. не застрахован от проблем с цепью ГРМ. Отметим также недолговечную турбину и ТНВД. Замена муфты привода компрессора, совмещенная с помпой, обойдется в 45 000 рублей. Муфта — это фактически расходник. Машин с этими моторами, которые большую часть жизни проводят в сервисах, полно, поэтому от покупки Тигуана с этим двигателем лучше отказаться.

Двухлитровые двигатели семейства ЕА888 мощностью 170 или 200 л.с. наиболее распространены и более надежны. Их общая проблема — закоксовка деталей поршневой группы из-за неудачной конструкции маслосъемных колец. Эту проблему решили после 2012 года. Сильные стороны двигателей — отменная тяга во всем диапазоне оборотов.

Двухлитровый дизельный мотор в 140 л.с. надежен. Но и у него есть свои особенности. Общая беда кроссоверов с автономным отопителем — коррозия его трубок и утечка антифриза. Сам мотор чувствителен к качеству топлива. Одна заправка «бодягой», и придется чистить топливные форсунки.

Трансмиссия

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Шестиступенчатая механика надежна и серьезных проблем с ней не бывает. Хотя некоторые владельцы жалуются, что после долгой стоянки на морозе трудно включать первую или вторую передачи. Достаточно просто подождать, пока прогреется масло в коробке передач.

В паре с 2-литровыми моторами, как бензиновыми, так и дизельными, устанавливали 6-ступенчатый гидромеханический автомат. Он относительно беспроблемный. Рабочую жидкость автомата сервисмены рекомендуют менять каждый 40–60 тыс. км пробега.

В основном Тигуаны с пробегом опасаются покупать из-за проблем с роботизированной коробкой передач. Так вот, Тигуаны с 6-ступенчатой DSG начали продавать только в 2011 году. Она склонна к перегреву в пробках или при движении по бездорожью. При этом в масло попадает большое количество продуктов износа. Поэтому интервал замены масла нужно сократить вдвое. Менять примерно раз в 20 000 км.

«Мокрая» 6-ступенчатая DSG с индексом DQ250 появилась на машинах после 2011 года. Она не такая проблемная, нежели «сухая» 7-ступенчатая коробка с индексом DQ200. У последней из-за перегрева может рассыпаться сцепление. Шестиступка этим не страдает.

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Самый мощный мотор 2.0 TSI, развивающий 211 л.с., работает в паре с «мокрой» 7-ступенчатой DSG серии DQ500. Она обладает большей надежностью, нежели 6-ступенчатый агрегат. Изначально эту коробку разрабатывали для коммерческого Volkswagen Transporter. И надо сказать, что сделали ее неплохо. DQ500 неплохо переносит толкотню на малой скорости в пробках, из-за того, что у нее иные передаточные числа, нежели у 6-ступенчатой DSG. К тому же она меньше склонна к сбоям мехатроники, а ресурс сцеплений у нее выше. Такие агрегаты могут ходить по 300–400 тысяч км.

Как распознать проблемы в работе DSG? В движении на городских скоростях появляются рывки, и со временем они становятся более явными. Это сигнал о том, что пора навестить сервис. Можно обойтись малой кровью, то есть обновлением прошивки. Работа по замене сцепления стоит от 1990 рублей. А капитальный ремонт коробки обойдется от 15 000 рублей, плюс запчасти. Последние недешевы. Скажем, блок мехатроники стоит минимум 30 000 рублей.

В приводе задней оси применялась муфта Haldex четвертого поколения. Если часто выезжаете на бездорожье, интервал смены масла в ней лучше сократить до 30–40 тыс. километров. Иначе из строя может выйти насос системы, и машина превратится в переднеприводную.

После рестайлинга стали применять муфту Haldex пятого поколения. Она заметно надежнее, поскольку там стоит защита от перегрева. На приборной панели загорается сигнальная лампа. В любом случае перед покупкой обязательно поинтересуйтесь у владельца Тигуана, менял ли он масло в муфте и коробке передач и с какой периодичностью. Если ничего этого он не делал, а пробег у машины перевалил далеко за 100 000 км, то от покупки такой машины лучше отказаться. Плохое обслуживание может обернуться проблемой в будущем. И решать проблему придется вам за ваши же деньги.

Подвеска

На 80 000 — 100 000 км обычно требуют замены задние сайлент-блоки рычагов передней подвески и тяги стабилизатора поперечной устойчивости. 100–150 тысяч километров служат ступичные подшипники. Учтите, что если они гудят на протяжении 2–3 тысяч км, то могут и заклинить в любой момент. Так что затягивать с ремонтом не стоит.

Ходовая часть Тигуана первого поколения особых проблем не доставляет. Даже учитывая то, что сзади применена многорычажная подвеска.

Что выбрать

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Лучше избегать Тигуаны с 1,4-литровым мотором мощностью 150 л. с. Выбирайте 2-литровую версию: бензиновую или дизельную, — обе считаются достаточно надежными. C DSG нужно быть внимательным, но если предыдущий владелец машины следил за состоянием трансмиссии, вряд ли в ближайшем будущем у вас возникнут серьезные проблемы с ее узлами.

Однако, если вы планируете часто простаивать в пробках, лучше предпочесть вариант в классическим автоматом Aisin. Он в таких условиях эксплуатации выносливее и комфортнее при переключениях. Ну а если обязательно нужен полный привод, тогда выбирайте рестайлинговый автомобиль с муфтой Haldex пятого поколения.