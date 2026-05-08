Электрический BMW iX3 внезапно оказался дешевле бензинового X3

BMW iX3 оказался дешевле бензинового X3 на 40 тыс. рублей на старте продаж в США

Электрический BMW iX3 в базовой версии будет стоить меньше, чем кроссовер X3 с двигателем внутреннего сгорания. Производитель объявил стартовую цену на новинку – она составила 52 990 долларов (3,95 млн рублей). Для сравнения, классический X3 xDrive30 с двухлитровым турбомотором обойдется в 53 475 долларов (3,99 млн рублей). Разница, хоть и небольшая, всё же есть.

BMW iX3

Правда, стоит учитывать, что покупателям электрокар доступен только в одной модификации с одним мотором и задним приводом. А вот у бензиновой версии есть полный привод в базе – и это, кстати, немаловажный нюанс. Зато максимальная комплектация iX3 с M-пакетом и расширенным оснащением потянет на 61 490 долларов (4,59 млн рублей).

BMW X3

По сути, баварцы решили не переплачивать за «зелёный» имидж, а назначили цену, сопоставимую с традиционными версиями. Между прочим, дальнобойность у новинки тоже неплохая – на одном заряде она проезжает до 480 километров по циклу EPA. Аккумулятор ёмкостью 81,5 кВт·ч позволяет разгоняться до 100 км/ч за 6 секунд.

Пока iX3 будет доступен только в США, но в компании не исключают, что география продаж расширится. В целом, шаг смелый: обычно электромобили премиум-брендов стоят ощутимо дороже. Зато здесь покупателю не придётся выбирать между экологичностью и бюджетом.

