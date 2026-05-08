#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
9 мая
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Эксперты Лазарев и Семёнов назвали главные...
Интерьер Toyota Sequoia XK80
9 мая
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
В России появились в продаже новые Toyota...
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...

Почему выплаты за ремонт по ОСАГО в два с лишним раза меньше, чем просят сервисы

РСА опубликовал актуальные расценки нормо-часа ремонта по ОСАГО в 2026 году

На портале РСА появились актуальные расценки на ремонтные работы, которыми пользуются эксперты ОСАГО.

Рекомендуем
Что не так с кузовом? — Краска отходит кусками!

Согласно этим цифрам, стоимость нормо-часа сильно отличается в зависимости от марки. Дешевле всего – по 900 рублей – оценили час для российских машин и, например, немецкого Volkswagen. В ту же категорию попали Geely, Land Rover, Infiniti, Haval, Tank, Jetour, Cadillac, Jaecoo, Jeep, Dodge, Honda, Opel, Citroen и Volvo.

Немного выше ценник у Chery, Renault и Kia – 910 рублей. На Subaru, Exeed и Changan установили 920 рублей. Ford идёт по 930, а Mitsubishi с Nissan – по 940 рублей. Относительно дороже всех среди масс-марки оказались Mazda (960) и Toyota (980 рублей). А вот вершина – это ровно 1 тысяча рублей за нормо-час у BMW, Audi, Mercedes-Benz и Lexus.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В основе таких подсчётов лежит «Единая методика» от Центробанка. Именно эти параметры обязаны применять оценщики при расчёте возмещения по ОСАГО, определяя стоимость восстановительного ремонта. Формально всё по закону.

Рекомендуем
Удаляем весенние пятна с кузова: лучшие средства и лайфхаки

Но как эти цифры соотносятся с тем, что просят в реальных мастерских? Оказывается, разрыв колоссальный. По факту минимальный прайс на кузовные работы в столице для машин массового сегмента стартует от 2,5 тыс. рублей за час. А если речь идёт о премиуме, средний чек доходит до 4 тысяч рублей. Получается, что реальная цена выше страховой в 2 с лишним раза – и это напрямую бьёт по карману автовладельцев при выплатах.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 76
08.05.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0