Почему выплаты за ремонт по ОСАГО в два с лишним раза меньше, чем просят сервисы

РСА опубликовал актуальные расценки нормо-часа ремонта по ОСАГО в 2026 году

На портале РСА появились актуальные расценки на ремонтные работы, которыми пользуются эксперты ОСАГО.

Согласно этим цифрам, стоимость нормо-часа сильно отличается в зависимости от марки. Дешевле всего – по 900 рублей – оценили час для российских машин и, например, немецкого Volkswagen. В ту же категорию попали Geely, Land Rover, Infiniti, Haval, Tank, Jetour, Cadillac, Jaecoo, Jeep, Dodge, Honda, Opel, Citroen и Volvo.

Немного выше ценник у Chery, Renault и Kia – 910 рублей. На Subaru, Exeed и Changan установили 920 рублей. Ford идёт по 930, а Mitsubishi с Nissan – по 940 рублей. Относительно дороже всех среди масс-марки оказались Mazda (960) и Toyota (980 рублей). А вот вершина – это ровно 1 тысяча рублей за нормо-час у BMW, Audi, Mercedes-Benz и Lexus.

В основе таких подсчётов лежит «Единая методика» от Центробанка. Именно эти параметры обязаны применять оценщики при расчёте возмещения по ОСАГО, определяя стоимость восстановительного ремонта. Формально всё по закону.

Но как эти цифры соотносятся с тем, что просят в реальных мастерских? Оказывается, разрыв колоссальный. По факту минимальный прайс на кузовные работы в столице для машин массового сегмента стартует от 2,5 тыс. рублей за час. А если речь идёт о премиуме, средний чек доходит до 4 тысяч рублей. Получается, что реальная цена выше страховой в 2 с лишним раза – и это напрямую бьёт по карману автовладельцев при выплатах.