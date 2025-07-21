#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
После обновления интерьер Lada Granta стал выглядеть лучше, хотя сами материалы отделки остались дешевыми.
21 июля
Надежные моторы, удобные салоны — что купить за полмиллиона
Эксперт Виноградов назвал четыре неплохих...
Светодиоды в «обычных» фарах законны? Глава ГАИ поставил точку в этом вопросе
21 июля
Светодиоды в «обычных» фарах законны? Глава ГАИ поставил точку в этом вопросе
Глава ГАИ подтвердил незаконность установки...
Идеальной семейной машины за миллион рублей не существ...
21 июля
Идеальной семейной машины за миллион рублей не существ...
Эксперт «За рулем» рассказал, как правильно...

Надежные моторы, удобные салоны — что купить за полмиллиона

Эксперт Виноградов назвал четыре неплохих автомобиля за 500 тысяч рублей

Еще несколько лет назад за 500 тысяч можно было купить новенькую Ладу Гранту. Сегодня с таким бюджетом остается только вторичный рынок.

Тем не менее, даже с таким скромным бюджетом можно найти неплохой вариант. Причем, не только из Тольятти. В нашей подборке – четыре неплохих и даже относительно свежих варианта от самых разных производителей.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Лада Гранта

За полмиллиона рублей можно найти обновленную Гранту 2019-2020 годов выпуска. Приятно, что Лада встречается со всеми типами кузова – хэтчбек, лифтбек, седан и универсал. Есть и кросс-версии.

Со временем ситуация с коррозионной стойкостью Lada Granta стала намного лучше. Но все же стоит проверить нижние кромки дверей.
Со временем ситуация с коррозионной стойкостью Lada Granta стала намного лучше. Но все же стоит проверить нижние кромки дверей.

На рынке есть несколько вариантов двигателя и коробок передач. Самый распространенный – это восьмиклапанный двигатель 1.6 (87 л.с.) с пятиступенчатой механикой. В целом двигатель довольно надежный. Слабым местом у него является водяной насос, который при сильном износе может заклинить. Лучше его поменять принудительно вместе с приводным ремнем.

После обновления интерьер Lada Granta стал выглядеть лучше, хотя сами материалы отделки остались дешевыми.
После обновления интерьер Lada Granta стал выглядеть лучше, хотя сами материалы отделки остались дешевыми.

Рекомендуем
Шведский премиум по цене обычного «корейца» – всё так плохо?

Попадаются и машины с мощным 106-сильным двигателем 1.6. Есть Гранты и с мотором мощностью 98 л.с., который работает в паре исключительно с четырехступенчатым автоматом. Автомат Jatco надежен при соблюдении регламента смены масла каждые в 60 тысяч км.

Вне зависимости от двигателя и коробки, одним из главных преимуществ Гранты остается доступность во всех смыслах. Да и с надежностью у автомобиля полный порядок.

Ford Focus

Ford Focus второго поколения даже в возрасте остается популярным. За пол миллиона можно найти рестайлинговый Focus второго поколения 2009-2010 годов выпуска. Как и Гранта, он встречается со всеми типами кузова. Есть седан, хэтчбек и универсал.

Коррозионная стойкость и качество окраски Ford Focus высокие, но время берет свое. Стоит проверить состояние порогов и кромок дверей.
Коррозионная стойкость и качество окраски Ford Focus высокие, но время берет свое. Стоит проверить состояние порогов и кромок дверей.

Чаще всего встречаются экземпляры с бензиновыми атмосферными двигателями. Базовый мотор 1.6 почти не имеет слабых мест, кроме необходимости каждые 80-90 тысяч км менять ремень ГРМ.

У старших моторов объемом 1,8 и 2 литра есть проблемы с плавающими оборотами холостого хода. В большинстве случаев это лечится чисткой дроссельного узла.

Интерьер Ford Focus сделан из качественных материалов, которые очень неплохо переносят активную эксплуатацию.
Интерьер Ford Focus сделан из качественных материалов, которые очень неплохо переносят активную эксплуатацию.

Рекомендуем
Большой автомобиль для семьи по цене новой Нивы — 4 варианта

В качестве автоматической коробки на втором Фокусе использовалась старая четырехступенчатая гидромеханика. Коробка получилась исключительно надежной.

У механической коробки есть нюансы. С двигателями 1.6 и 1.8 ставилась коробка IB5. И если в паре с базовым мотором проблем с ней нет, то вместе с более мощным двигателем (125 л.с.) наблюдался быстрый износ подшипников дифференциала. В паре с двухлитровым двигателем ставилась более выносливая коробка МТХ75.

Renault Logan

Renault Logan первого поколения за 500 тысяч будет 2013-2014 годов выпуска. В гамме моторов было несколько бензиновых двигателей, но больше всего автомобилей на вторичном рынке – с восьмиклапанным мотором 1.6 мощностью 84 л.с.

Обязательно осмотрите состояние металла Renault Logan под дверными уплотнителями. Коррозия в первую очередь появится там.
Обязательно осмотрите состояние металла Renault Logan под дверными уплотнителями. Коррозия в первую очередь появится там.

Рекомендуем
Японская сборка, кузов не ражвеет, но... Есть вопросы к агрегатам!

Двигатель получился надежным. Со временем может проявиться запотевание крышки ГРМ и сальников коленвала. Сам ремень ГРМ нужно менять каждые 90-100 тысяч км. На этом же пробеге стоит заменить термостат. Водяной насос обладает вдвое большим ресурсом и служит до 200 тысяч км пробега.

Механическая коробка передач Логана по своей надежности почти не уступает двигателю. Сцепление выдерживает 150-160 тысяч км. После 100 тысяч км может потечь сальник левого внутреннего ШРУСа.

Салон Renault Logan сделан из очень дешевого и легкоцарапающегося пластика. Посадка за рулем понравится не всем.
Салон Renault Logan сделан из очень дешевого и легкоцарапающегося пластика. Посадка за рулем понравится не всем.

Иногда встречаются Логаны с четырехступенчатым автоматом DP2, но таких машин лучше избегать. Слабым местом остается малый ресурс соленоидов управления этой коробки.

Nissan Almera Classic

Примерно тех же 2013-2014 годов выпуска будет и Nissan Almera Classic за полмиллиона рублей. Двигатель у автомобиля только один – бензиновый атмосферный мотор 1.6 мощностью 107 л.с.

Коррозия на сколах не появляется очень долго. А вот нижние кромки дверей и пороги Nissan Almera Classic ржавеют гораздо охотнее.
Коррозия на сколах не появляется очень долго. А вот нижние кромки дверей и пороги Nissan Almera Classic ржавеют гораздо охотнее.

Рекомендуем
Добротная машина за разумные деньги (от 1,4 млн рублей): почему ее боятся на вторичке

У этого мотора с чугунным блоком почти нет слабых мест – он очень надежен. При пробегах до 300 тысяч км внимания могут потребовать разве что различные датчики и нейтрализатор. Единственным слабым звеном можно назвать цепь ГРМ, которая изнашивается до пробега 200 тысяч км. Примерно такой же ресурс у бензонасоса.

На рынке есть как машины с механической коробкой, так и с автоматом. Лучше выбирать последний вариант. Четырехступечнатый автомат Jatco надежен. Но при активной езде лучше менять в нем жидкость чаще рекомендованных 60 тысяч км.

Салон Nissan Almera Classic выполнен из дешевых материалов, которые очень плохо переносят большие пробеги.
Салон Nissan Almera Classic выполнен из дешевых материалов, которые очень плохо переносят большие пробеги.

С механической коробкой могут быть проблемы. Уже после 60 тысяч км могут износиться синхронизаторы и подшипники валов. На этом же пробеге нередко течет главный цилиндр сцепления.

Выводы

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Тест на интуицию и смекалку: жаркие автовопросы
Как выглядели советские авто до выхода на конвейер
Автовопрос: электросамокаты - зло?

За полмиллиона рублей можно найти очень неплохой и вполне надежный автомобиль. Если хочется максимально свежий экземпляр, то лучше искать Ладу Гранту.

Но и Almera с Фокусом даже в преклонном возрасте остаются довольно надежными. А при должном отношении способны сохранить лоск почти нового автомобиля.

  • Хочется полный привод за миллион? — Есть 4 проверенных варианта: эксперт Виноградов назвал четыре недорогих полноприводных автомобиля.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в
Виноградов Александр
Фото:Компании-производители
21.07.2025 
Фото:Компании-производители
Поделиться:
Оцените материал:
0