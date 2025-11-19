#
19 ноября
Шикарный советский седан от 600 тыс. рублей: кузов — вечный, ремонтопригодность — выдающаяся!

Опубликован отчет по типичным неисправностям Волги ГАЗ‑21

ГАЗ‑21 Волга (1956–1970 годы выпуска) – заднеприводный седан. Этот автомобиль еще не стал музейной редкостью, но постепенно становится предметом культа – есть всероссийский и региональные клубы владельцев ГАЗ‑21.

Машинв выпускали во множестве вариантов, в том числе такси и различные экспортные версии – с дизелями и даже с правым рулем. Ежедневно на вторичке свыше 400 предложений по ГАЗ‑21 (до 1965 года – ­ГАЗ-М21), в большинстве вполне живых.

Три варианта внешнего дизайна: «звезда» (до 1958 г.), «акулья пасть» (до 1962 г., на фото), «китовый ус». В последней версии выпустили две трети машин. С 1962 года в серию пошел универсал под собственным индексом ГАЗ‑22. У него также два десятка модификаций. На вторичке – единичные экземпляры.

ГАЗ‑21 Волга
ГАЗ‑21 Волга

Разброс цен: от 30 тысяч рублей за «хлам» до 35 млн за коллекционное состояние.

Достоинства

  • Раритет!
  • Высочайшая ремонтопригодность.
  • Несгибаемый кузов.
  • Клиренс 190 мм, багажник 400 л.
Салон шестиместный. Переключатель передач на большинстве машин вынесен на рулевую колонку. «Боковая поддержка» сидений, ремни и подушки безопасности не предусмотрены конструкцией.

Недостатки

  • Ремонт и обслуживание требуют постоянных усилий.
  • Острый недостаток комфорта.
  • Неэффективные тормоза.

Моторы

Основные двигатели для нашего рынка – ГАЗ‑21Б и ЗМЗ‑21 в различных модификациях. В объявлениях о продаже их обычно обозначают как 2.4 и 2.5.

До 1957 года применялся ГАЗ‑21Б – развитие мотора Победы, где мощность повысили до 65 л. с. Потом пришел ЗМЗ‑21 (массовые версии – 70 и 75 л. с.). Карбюраторный, с алюминиевым блоком, изначально заточен на АИ‑72. Неприхотлив и прост в ремонте. Ресурс до капремонта – до 250 тысяч км.

Расход топлива и масла – высокий. Круглогодично оптимальна полусинтетика SAE 10W‑40, летом годна хорошая минералка. Рекомендованный антифриз: «этиленгликолевая смесь марок 40 или 65». Тосол-А40 подойдет.

Слабые места: заднее уплотнение коленвала, направляющие выпускных клапанов, латунные втулки шатуна, кулачки распредвала и так далее. На многих моторах оригинальные детали заменяли более крепкими, в том числе самодельными. На большинстве машин заменен весь двигатель. До сих пор можно найти новый. Восстановлением старых занимаются специализированные фирмы во многих городах.

Коробки передач

Равно как и двигатель, трехступенчатая механика ГАЗ‑21 досконально документирована. О надежности и ресурсе говорить особого смысла нет, отличная ремонтопригодность в гаражных условиях решает всё.

Обслуживание коробки: подтяжка креплений (картера, задней и боковой крышек); проверка, доливка и замена масла; замена фильтров грубой очистки и масляной горловины; смазка нижней опоры вала; регулировка механизма привода.

Машины с трехступенчатым автоматом на вторичке крайне редки и запредельно дороги – в основном свыше 3 млн рублей. Волговский автомат был неудачный, часто ломался, после 1962 года его не применяли.

Эксплуатационные болячки

  • Основного внимания требует подвеска. Регламент обслуживания: каждые пять-шесть тысяч км регулировать ступичные подшипники, смазывать шарнирные соединения, подтягивать крепления, сверять сход-развал.
  • Наибольшее число поломок связано с возрастной электрической частью – контактами и разъемами.
  • Наивысшие сложности с запчастями – по машинам до 1962 года. Ряд российских компаний восстанавливает старые запчасти и выпускает новые. В поиске деталей также помогает клубная жизнь – работают многочисленные форумы.
  • Большинство ГАЗ‑21 сильно «заколхожено». Есть изменения как вредные, так и полезные: например, в тормозную систему внедряют гидровакуумный усилитель ­тормозов от ГАЗ‑24.

Euro NCAP: тест придумали только в 1996 году

Самое массовое предложение на вторичке: ГАЗ‑21 2.5 МКП

Оптимальный выбор: ГАЗ‑21 2.5 МКП

За те же деньги: ВАЗ-2101, ГАЗ-М20 Победа, Москвич-407, Mercedes-Benz W123

Зиновьев Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 1
19.11.2025 
Фото:из архива «За рулем»
