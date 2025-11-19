Шикарный советский седан от 600 тыс. рублей: кузов — вечный, ремонтопригодность — выдающаяся!

Опубликован отчет по типичным неисправностям Волги ГАЗ‑21

ГАЗ‑21 Волга (1956–1970 годы выпуска) – заднеприводный седан. Этот автомобиль еще не стал музейной редкостью, но постепенно становится предметом культа – есть всероссийский и региональные клубы владельцев ГАЗ‑21.

Машинв выпускали во множестве вариантов, в том числе такси и различные экспортные версии – с дизелями и даже с правым рулем. Ежедневно на вторичке свыше 400 предложений по ГАЗ‑21 (до 1965 года – ­ГАЗ-М21), в большинстве вполне живых.

Три варианта внешнего дизайна: «звезда» (до 1958 г.), «акулья пасть» (до 1962 г., на фото), «китовый ус». В последней версии выпустили две трети машин. С 1962 года в серию пошел универсал под собственным индексом ГАЗ‑22. У него также два десятка модификаций. На вторичке – единичные экземпляры.

ГАЗ‑21 Волга

Разброс цен: от 30 тысяч рублей за «хлам» до 35 млн за коллекционное состояние.

Достоинства

Раритет!

Высочайшая ремонтопригодность.

Несгибаемый кузов.

Клиренс 190 мм, багажник 400 л.

Салон шестиместный. Переключатель передач на большинстве машин вынесен на рулевую колонку. «Боковая поддержка» сидений, ремни и подушки безопасности не предусмотрены конструкцией.

Недостатки

Ремонт и обслуживание требуют постоянных усилий.

Острый недостаток комфорта.

Неэффективные тормоза.

Моторы

Основные двигатели для нашего рынка – ГАЗ‑21Б и ЗМЗ‑21 в различных модификациях. В объявлениях о продаже их обычно обозначают как 2.4 и 2.5.

До 1957 года применялся ГАЗ‑21Б – развитие мотора Победы, где мощность повысили до 65 л. с. Потом пришел ЗМЗ‑21 (массовые версии – 70 и 75 л. с.). Карбюраторный, с алюминиевым блоком, изначально заточен на АИ‑72. Неприхотлив и прост в ремонте. Ресурс до капремонта – до 250 тысяч км.

Расход топлива и масла – высокий. Круглогодично оптимальна полусинтетика SAE 10W‑40, летом годна хорошая минералка. Рекомендованный антифриз: «этиленгликолевая смесь марок 40 или 65». Тосол-А40 подойдет.

Слабые места: заднее уплотнение коленвала, направляющие выпускных клапанов, латунные втулки шатуна, кулачки распредвала и так далее. На многих моторах оригинальные детали заменяли более крепкими, в том числе самодельными. На большинстве машин заменен весь двигатель. До сих пор можно найти новый. Восстановлением старых занимаются специализированные фирмы во многих городах.

Коробки передач

Равно как и двигатель, трехступенчатая механика ГАЗ‑21 досконально документирована. О надежности и ресурсе говорить особого смысла нет, отличная ремонтопригодность в гаражных условиях решает всё.

Обслуживание коробки: подтяжка креплений (картера, задней и боковой крышек); проверка, доливка и замена масла; замена фильтров грубой очистки и масляной горловины; смазка нижней опоры вала; регулировка механизма привода.

Машины с трехступенчатым автоматом на вторичке крайне редки и запредельно дороги – в основном свыше 3 млн рублей. Волговский автомат был неудачный, часто ломался, после 1962 года его не применяли.

Эксплуатационные болячки

Основного внимания требует подвеска. Регламент обслуживания: каждые пять-шесть тысяч км регулировать ступичные подшипники, смазывать шарнирные соединения, подтягивать крепления, сверять сход-развал.

Наибольшее число поломок связано с возрастной электрической частью – контактами и разъемами.

Наивысшие сложности с запчастями – по машинам до 1962 года. Ряд российских компаний восстанавливает старые запчасти и выпускает новые. В поиске деталей также помогает клубная жизнь – работают многочисленные форумы.

Большинство ГАЗ‑21 сильно «заколхожено». Есть изменения как вредные, так и полезные: например, в тормозную систему внедряют гидровакуумный усилитель ­тормозов от ГАЗ‑24.

Euro NCAP: тест придумали только в 1996 году

Самое массовое предложение на вторичке: ГАЗ‑21 2.5 МКП

Оптимальный выбор: ГАЗ‑21 2.5 МКП

За те же деньги: ВАЗ-2101, ГАЗ-М20 Победа, Москвич-407, Mercedes-Benz W123

