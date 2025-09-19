Самая первая Волга — как она становилась легендарной и культовой

«За рулем» рассказал о Волге ГАЗ‑21 — передовой модели автопрома СССР середины 1950-х

Отзывы о Волге западных журналистов 50–60‑х годов пестрят почти противоположными оценками. Например: «…русские предложили автомобили, которые хорошо вылеплены, крепко скроены и могут сами за себя постоять… В общем, хорошо сконструированы и продуманы». Или: «езда на Волге мало чем отличается от других иностранных автомобилей».

Вердикт одного из британских тестов начала 60‑х гласил: «Волга не яркая машина, но ее крепость, просторный комфортный салон для некоторых перевесит большой расход топлива, медленный разгон и не лучшую юркость (хотя и надежную устойчивость) в поворотах».

Но писали и совсем иное: «потолок похож на резиновый коврик для душа, а обивка столь же роскошна, как оперение линяющего воробья… в поворотах кренилась, как бумажный стаканчик в ураган… двигатель оказался самым лучшим агрегатом в автомобиле».

Конечно, журналисты соревновались в остроумии. Но все эти оценки, по сути, справедливы. Ведь давались они на протяжении почти десятилетия.

Время стремительно менялось, автомобильные стандарты – тоже. Куда быстрее и значительнее, чем 21‑я Волга…

ГАЗ-М21 первой серии, по терминологии поклонников модели – «звезда».

У истоков Волги ГАЗ-21

Работу над новым автомобилем в Горьком начали еще в 1951 году. Уже предприняли попытки обновления Победы, массовое производство которой начали лишь в 1949 году, хотя серийное – еще в 1946‑м. Но любые попытки рестайлинга Победы ломали ее гармонию, а ее свежая для середины 40‑х годов стилистика в начале 50‑х уже стремительно устаревала.

Опытные Волги на испытаниях, 1955 год.

На рубеже конца 40‑х – начала 50‑х годов заокеанские концерны, в первые послевоенные годы производившие довоенные модели, стремительно меняли дизайн своих автомобилей. Под их влияние тогда попало большинство европейских производителей, и ГАЗ не был исключением.

В целом дизайн ГАЗ-М21 сформировали в 1954 году. Тогда же появилось имя Волга. Завод решительно отказался от идеологизированных названий, хотя на стадии формирования облика будущей машины фигурировали имена Родина и Звезда. Но географическое название (они были популярны и у многих западных компаний) звучало нейтрально и благозвучно.

Волга ГАЗ‑21 унаследовала от Победы очень немного. Гораздо больше от 21‑й наследовал ГАЗ‑24.

Передняя подвеска ранней Волги – с рычажными амортизаторами.

Волга получила совершенно новый кузов, куда просторнее, чем у Победы. В облике автомобиля, сформированном группой под руководством Льва Еремеева, конечно, читались американские мотивы. Но примерно настолько же, насколько во многих европейских аналогах тех лет. Да ведь и заокеанские машины разных концернов подчас походили друг на друга.

А конструктивно несущий кузов Волги к рамным американским автомобилям никакого отношения и вовсе не имел. Поэтому и снаряженная масса ГАЗ-М21 была относительно невелика – 1450 кг.

Для Волги спроектировали абсолютно новый передовой алюминиевый двигатель рабочим объемом 2,45 л, мощностью 70 л. с. при 4000 об/мин – почти на 20 сил мощнее мотора Победы.

Революционный для завода верхнеклапанный двигатель мощностью 70 л. с.

Еще более сенсационной новинкой стала трехступенчатая автоматическая коробка передач, созданная на основе автомата концерна Ford. Механическую трехступенчатую коробку (3,115/1,72/1,0), фактически такую же, как у Победы, поначалу планировали в основном лишь для автомобилей-такси.

Автоматическая трехступенчатая коробка передач.

Другой важной новинкой стала централизованная система смазки узлов передней подвески и рулевого управления. Откровением конструкция не была – в частности, на немецких машинах подобные устройства делали еще в тридцатых годах. Но для СССР возможность смазывать узлы нажатием педали в салоне была, конечно, огромным шагом вперед.

Централизованная система смазки узлов передней подвески и рулевого управления.

В общем, Волга по сравнению с Победой, пусть и обновленной в 1955 году, да и по сравнению с ЗИМом, стала прорывом. В этом смысле восторги советской прессы, описывавшей машину начиная с 1955 года, были вполне оправданны.

На испытания, которые тоже широко освещали в печати, Волги еще с тремя разными облицовками радиатора и двумя панелями приборов вышли как раз в 1955 году. На стоянках новинка, естественно, собирала толпы любопытных. Волга стала еще и символом новой советской эпохи – хрущевской оттепели.

Перед началом серийного производства изменили облицовку радиатора. Горизонтальные брусья и массивный кругляк с пятиконечной звездой посредине сделали машину похожей на Ford Mainline 1952 года. Ведущий конструктор ГАЗ-М21 Александр Невзоров вспоминал, что передок изменили по требованию ставшего в феврале 1955 года министром обороны маршала Георгия Жукова, участвовавшего в правительственном смотре Волги.

Одноклассники – 1956

Во второй половине 50‑х годов ГАЗ‑21 и по дизайну, и по инженерии на фоне зарубежных ровесников‑аналогов был вполне современным.

ГАЗ-М21Г. Кузов – седан, колесная база – 2700 мм. Двигатель – четырехцилиндровый, объемом 2,4 л, 70 л. с. Коробки передач – трехступенчатые, механическая и автоматическая. Ford Zephyr MKII. Кузова – седан, универсал, пикап, колесная база – 2718 мм. Двигатель – четырехцилиндровый, объемом 2,6 л, 86 л. с. Коробка передач – механическая, четырехступенчатая.

Sachsenring P240. Кузова – седан, универсал, кабриолет, колесная база – 2800 мм. Двигатель – шестицилиндровый, объемом 2,4 л, 80 л. с. Коробка передач – механическая, четырехступенчатая. Nash Rambler. Кузова – двух- и четырехдверный седан, универсал, колесная база – 2743 мм. Двигатели – шестицилиндровый, 3,2 л, 120 л. с. и V8, 220 л. с. (SAE). Коробки передач – механические трех- и четырехступенчатая, автоматическая четырехступенчатая.

