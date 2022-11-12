ГАЗ-21 — самая культовая модель за всю историю Горьковского автозавода. С ней связано немало мифов и легенд. Порой очень красивых.

Никакая она не копия!

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Некоторое внешнее сходство Волги ГАЗ-М21 (букву М в индексе применяли на машинах так называемых первой и второй серий, а в начале 1960-х от нее официально отказались) с американским Ford Mainline породило утверждение о копировании советского автомобиля именно с этой модели. Это не совсем так, а скорее — совсем не так!

Доступные заводским инженерам и стилистам иномарки пристально изучали. На испытаниях опытные образцы Волги сравнивали с тем самым Ford Mainline и Chevrolet Styleline. Но ГАЗ-М21 похож на Форд ровно настолько, насколько все автомобили тех лет походили друг на друга. В том числе и американские. Кроме того, у Волги — несущий кузов, а все заокеанские модели были в те годы рамными.

Ford Mainline, 1952 г.

На ГАЗ-М21 поставили новый, оригинальный прогрессивный верхнеклапанный мотор, по поршневой группе унифицированный с V8 ГАЗ-13 (размерность цилиндров 92х92 мм). Агрегат в базовом исполнении развивал 70 л.с.

Позднее мощность подняли до 75 л.с., а на части экспортных машин, за счет увеличения степени сжатия, — до 80–85 л.с. Только на ранние версии ГАЗ-М21Г временно монтировали нижнеклапанный двигатель — вариант мотора Победы ГАЗ-М20 с увеличенным до 2,4 л объемом и мощностью 65 сил.

Опытный образец Волги ГАЗ-М21, 1955 г.

Однако фордовские элементы в Волге все-таки присутствовали. В частности, знаменитый голубоватый прозрачный плафон спидометра. А главное — автоматическая коробка передач.

Салон Волги первого выпуска.

Автомат не выстрелил

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Волга ГАЗ-М21 — первый серийный отечественный автомобиль с автоматом.

Трехступенчатый агрегат был сделан на основе конструкции Форда и унифицирован с коробкой Чайки ГАЗ-13. Но Волг с автоматом выпустили всего несколько сотен.

Сложная коробка требовала высокой культуры производства и грамотного квалифицированного обслуживания.

Чайка-то была мелкосерийной. А на ГАЗ-М21 автомат должен был стать базовой коробкой. Механику планировали лишь для автомобилей-такси.

Некоторые владельцы ГАЗ-М21 с автоматами писали письма и даже приезжали на завод, требуя заменить им автомат на простую и надежную трехступенчатую механику. В результате, от версии с автоматом отказались вовсе. Впредь автоматические коробки с моторами V8 ставили лишь на мелкосерийные Волги для спецслужб — ГАЗ-23.

Автоматическая коробка передач Волги.

Почему закатилась звезда

Опытные образцы ГАЗ-М21 имели гармоничную вертикальную решетку радиатора. Но в серию машина пошла с массивным хромированным элементом посредине, да еще и с пятиконечной звездой на нем.

Говорили, что на таком дизайне настоял при правительственной приемке машины маршал Георгий Жуков. Но, скорее всего, это одна из многочисленных красивых легенд из жизни Волги.

Звезда не понравилась иностранным дилерам — Волгу планировали продавать на экспорт. Представители капиталистических стран восприняли такой декор негативно: это уже не просто экспорт автомобилей, а почти пропаганда революции. Волги со звездой делали лишь в 1956–1958 годы. И теперь они самые дефицитные.

Волга ГАЗ-М21Г, 1956 г.

Машины так называемой второй серии, помимо иных усовершенствований, получили нейтральную решетку — похожая стояла на опытных образцах 1955 года. А вскоре завод практически отказался и от двухцветной окраски. Такие машины были нетехнологичными в производстве, и специалисты ГАЗа с самого начала старались откреститься от них. Оставили исключительно для экспорта. Но вскоре и мода на двухцветные автомобили прошла.

Экспортный седан второго выпуска ГАЗ-М21К.

Не хуже иномарок?

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Двухцветную Волгу второй серии выставили в 1958-м на Всемирной выставке в Брюсселе, где ее отметили дипломом. Но это событие не было экстраординарным. Выставка была не автомобильная, и подобных дипломов разным изделиям там раздали несколько десятков.

Волга ГАЗ-21 никогда не была выдающимся автомобилем. Но в конце 1950-х — начале 1960-х машина считалась добротной, современной, прогрессивной — даже на фоне именитых европейских аналогов. Просторный салон, прочность, комфортная подвеска, удовлетворительная мощность.

Но уже к середине 1960-х зарубежных покупателям Волга казалась устаревшей. Конкуренты имели более мощные двигатели (по сравнению даже с форсированным 85-сильным горьковским), коробки с четырьмя и пятью передачами, а в качестве опции — автоматические. Представления о том, какой должна быть управляемость, тоже изменились.

Волга третьего выпуска — ГАЗ-21Л.

В Союзе, где ГАЗ-21 просто не с чем было сравнивать, Волга оставалась эталоном и мечтой миллионов. Но интерес к машине на зарубежных рынках сильно снизился.

Гони на экспорт

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Зарубежные эксперты и в 1960-х отдавали Волге должное за прочность, проходимость, хорошее качество отделки и изготовления.

Но динамика, а особенно управляемость машины на мягких подвесках и с далеко не самым совершенным рулевым управлением, вызывали у западных журналистов сарказм.

Хотя бельгийская компания Scaldia-Volga — крупнейший импортер наших автомобилей — сделала даже рестайлинговый вариант ГАЗ-21. И ставила на Волги дизели Rover. Сначала — объемом 1,6 л мощностью всего 43 л.с., потом — 2,3-литровый 65-сильный.

Главным козырем дизельных Волг была, конечно, экономичность. Но делали такие машины десятками.

Экспортный ГАЗ-21Н с правым рулем.

Немногим больше — около ста автомобилей с правым рулем (из них — полтора десятка универсалов ГАЗ-22П) собрали в Горьком для экспорта в Великобританию и другие страны с левосторонним движением. Спрос на такие машины тоже был невелик.

След в истории

Универсал ГАЗ-22.

ГАЗ-21 во множестве модификаций (в том числе экспортных, отличающихся отделкой) делали до 1970 года. Производили также седаны-такси — машины третьего поколения с раздельными передними сиденьями, универсалы ГАЗ-22 и санитарные автомобили на их базе.

Делали и мелкосерийные ГАЗ-23 с двигателем V8 для КГБ.

Всего изготовили 638 875 автомобилей всех модификаций.

Рестайлинговый прототип Волги условного четвертого выпуска.

В 1965-м в НАМИ построили рестайлинговый прототип Волги (так называемого четвертого выпуска) работы дизайнера Эдуарда Молчанова. Но завод ею не заинтересовался, поскольку уже работал над Волгой ГАЗ-24.

К 1970-му конструкция, да и дизайн первой Волги окончательно устарели. Но у нас ГАЗ-21 продолжали уважать, ценить и числить престижным. Даже сильно поезженные, но ухоженные, крепкие машины у частников работали еще десятилетиями. Благо для них подходили многие детали и агрегаты от более поздних моделей.

Сейчас легендарная Волга первого поколения вновь считается особо уважаемым и престижным автомобилем. Но уже как почтенное ретро. И она это заслужила.

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Фото: из архива «За рулем»