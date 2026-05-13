Audi подтвердила выход нового Q9: первые подробности и дата премьеры
Уже летом 2026 года немецкий автопроизводитель Audi обещает представить флагманский кроссовер Q9, который составит прямую конкуренцию таким моделям, как BMW X7 и Mercedes-Benz GLS.
А первые поставки новинки ожидаются к концу этого года или началу 2027-го.
Семиместный кроссовер, позиционируемый выше актуального Q7, нацелен в первую очередь на американский, китайский и арабский рынки.
Первые официальные фотографии демонстрируют впечатляющий дизайн с длинным капотом, плавно спадающей крышей без купеобразных черт и короткими свесами – все это сделано для максимального увеличения внутреннего пространства.
При длине, предположительно превышающей 5,2 метра, Audi Q9 получил узкую светодиодную полосу во всю корму, расширенные крылья и массивную решетку радиатора с тонкими блоками дневных ходовых огней. Впрочем, пока это только описание, производитель показал лишь изображения салона автомобиля.
В салоне предусмотрены трехрядные конфигурации на шесть или семь мест, включая опциональный вариант бизнес-класса с двумя раздельными электрическими креслами второго ряда с вентиляцией и множеством регулировок.
Среди особенностей автомобиля – панорамный люк площадью около 1,5 квадратных метра с девятью сегментами, 84 светодиодами и 30 цветами подсветки.
Технически Q9 базируется на расширенной версии платформы PPC с продольным расположением двигателей, что позволяет устанавливать, в том числе, гибридный V8. Но в гамме точно будет версия с 4-литровым битурбированным бензиновым V8, а вот дизельных моторов не планируется.
Особого внимания заслуживает спортивная версия SQ9 с подключаемой гибридной системой на базе 4,0-литрового битурбомотора V8, мощность которого может достигать 782 л.с., что выведет ее в прямые конкуренты BMW XM и Mercedes-AMG GLS 63.
