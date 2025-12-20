#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...
ОСАГО исчезнет, когда этот транспорт заполнит российские дороги
20 декабря
ОСАГО исчезнет, когда этот транспорт заполнит российские дороги
Сергей Худяков: ответственность за беспилотный...

BMW X7 входит в эпоху «Нового класса»: появятся гибридная версия и электрокар

BMW X7 объединит прежние черты с новым оснащением и получит электроверсию

Новое поколение культового флагманского внедорожника BMW X7, дебют которого ожидается в 2027 году, удалось заснять фотошпионам.

Рекомендуем
Выбираем кроссовер за 3 млн рублей — да, китайский, конечно!

Несмотря на плотный камуфляж, прототип раскрывает стратегию марки: эволюция во внешности и революция в технологиях. Компания намеренно сохранит ключевую дизайнерскую ДНК модели, включая знаменитую раздельную оптику, что обеспечит преемственность образа. Однако фары станут меньше, а решетка радиатора – массивнее. Появятся новые аэродинамические дверные ручки, а сзади – современные светодиодные элементы в духе моделей «Нового класса».

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
BMW X7
BMW X7

X7 станет технологическим флагманом бренда, а его салон украсят инновационный панорамный дисплей и центральный сенсорный экран.

При этом модель останется просторным семиместным внедорожником, готовым конкурировать с Mercedes-Benz GLS и Volvo EX90.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Главной новостью станет расширение силовой гаммы. Наряду с гибридными версиями, включая мощный V8, впервые в истории линейки X7 появится полностью электрический iX7. Обе версии будут построены на единой адаптированной платформе, а для топовых модификаций от подразделения M и тюнингового ателье Alpina прочат до 900 л.

Запуск нового BMW X7 и его электрического собрата iX7 намечен на 2027 год, обе модели будут собираться на заводе в США.

BMW X7
BMW X7
BMW X7

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Количество просмотров 49
20.12.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BMW X7

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв