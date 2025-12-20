BMW X7 входит в эпоху «Нового класса»: появятся гибридная версия и электрокар

BMW X7 объединит прежние черты с новым оснащением и получит электроверсию

Новое поколение культового флагманского внедорожника BMW X7, дебют которого ожидается в 2027 году, удалось заснять фотошпионам.

Несмотря на плотный камуфляж, прототип раскрывает стратегию марки: эволюция во внешности и революция в технологиях. Компания намеренно сохранит ключевую дизайнерскую ДНК модели, включая знаменитую раздельную оптику, что обеспечит преемственность образа. Однако фары станут меньше, а решетка радиатора – массивнее. Появятся новые аэродинамические дверные ручки, а сзади – современные светодиодные элементы в духе моделей «Нового класса».

BMW X7

X7 станет технологическим флагманом бренда, а его салон украсят инновационный панорамный дисплей и центральный сенсорный экран.

При этом модель останется просторным семиместным внедорожником, готовым конкурировать с Mercedes-Benz GLS и Volvo EX90.

Главной новостью станет расширение силовой гаммы. Наряду с гибридными версиями, включая мощный V8, впервые в истории линейки X7 появится полностью электрический iX7. Обе версии будут построены на единой адаптированной платформе, а для топовых модификаций от подразделения M и тюнингового ателье Alpina прочат до 900 л.

Запуск нового BMW X7 и его электрического собрата iX7 намечен на 2027 год, обе модели будут собираться на заводе в США.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»