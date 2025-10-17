Появились первые рендеры нового кроссовера BMW X7

Общая стилистика нового BMW X7 кардинально не изменится

Новое поколение флагманского кроссовера удивит не смелыми переменами, а разумным сохранением узнаваемого облика, под которым скрывается современная техническая начинка.

В то время как другие модели BMW активно перенимают черты революционной концепции Neue Klasse, будущий BMW X7 демонстрирует удивительную стабильность. Главный сюрприз заключается в том, что общая стилистика машины не изменится кардинальным образом.

Машины нового поколения были замечены на испытаниях, и на на основе фотографий закамуфлированных прототипов редакция Авто Mail сделала собственные изображения.

При взгляде на автомобиль спереди сразу узнаются и мощная «двухэтажная» светодиодная оптика, и внушительные «ноздри» решетки радиатора, давно ставшие визитной карточкой модели.

BMW X7

Сохранятся и фирменные пропорции кузова с его почти вертикальной задней стойкой, обеспечивающей простор и величие. Однако некоторые необычные решения все же присутствуют – например, дверные ручки на тестовых прототипах перенесены на самую линию подоконника. Специалисты предполагают, что это может быть временной мерой для того, чтобы скрыть истинную пластику боковых панелей до официальной премьеры. Заднюю часть автомобиля украшают широкие фонари и крупный логотип производителя между ними.

BMW X7

Габаритные размеры кроссовера также не претерпят существенных изменений, что логично, учитывая его и без того впечатляющую длину в 5181 миллиметр.

Трансмиссия останется полноприводной в паре с 8-ступенчатым «автоматом», дополненным 48-вольтовым стартер-генератором. Кроме того, в планах компании значится и выпуск полностью электрической версии BMW iX7.

Ожидается, что официальный дебют нового флагмана состоится в конце 2026 или начале 2027 года, вслед за представлением следующего поколения модели X5.