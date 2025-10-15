Хорошо знакомый кроссовер под новым брендом: в чем тут подвох?

Опубликован отчет с тест-драйва кроссовера Solaris HC

К моменту продажи питерского завода Hyundai российскому холдингу АГР на нем оставалось некоторое количество автокомпонентов. Не пропадать же добру – решили собирать из них автомобили. Так появилась марка Solaris и Solaris HC, ранее известный как Hyundai Creta.

Рекомендуем Куда сходить с детьми в Москве

Откуда комплектующие?

«Импортозамещающих» китайских деталей на машине с ходу мы не обнаружили. На ветровом стекле – эмблема Hyundai. На колесных дисках – тоже. На катушках зажигания – маркировка Hyundai Kia. А вакуумный усилитель – Mando (корейский производитель запчастей).

Другое дело, что эти компоненты пролежали как минимум 3,5 года. И если на условной дверной ручке или блоке ESP залежалость вряд ли отразится, то на ряде деталей, особенно резиновых: уплотнители, шланги, дворники – может.

Solaris HC

Тут важно вот что. Вопреки распространенному мнению, что машины собирают исключительно из оставшихся компонентов, дело обстоит не совсем так. Какие-то компоненты были в достатке, а каких-то было мало, некоторых – и вовсе не было. Поэтому пришлось воссоздавать цепочки поставок – комплектующие везут из России и из других стран.

Заглянул под капот. Вроде всё опрятно, а потом увидел, что некоторые хомуты на патрубках уже начали рыжеть.

Вопрос о родстве Соляриса и Hyundai отпадает сам собой: повсюду бирки и эмблемы корейских производителей.

Так же и с корейскими шинами Nexen – судя по маркировке, сварены они летом 2021 года. Еще чуть-чуть, и пора их будет менять на свежие.

А старые карты навигатора наверняка огорчат столичных дорожников – они столько новых трасс понастроили… Впрочем, медиасистема поддерживает Android Auto и CarPlay.

Как едет?

Вибрация после холодного пуска – аж боковые зеркала трясутся. Но через пару минут сходит на нет. Уже на 50 км/ч в салоне стоит сильный гул от шин, а на 80 км/ч его начинает дополнять шум ветра. Шумовиброзащита – не конек HC.

Приборы читаются хорошо. При смене ездовых режимов меняется цвет подсветки. Карты в офлайн-навигаторе давно не обновлялись. Экран (10,3 дюйма) уступает китайским в яркости и контрастности.

Салон эргономичен и выглядит неплохо, но мягких материалов – кот наплакал.

Но чем дольше я ездил на Солярисе, тем сильнее проникался к нему уважением. Подвеска чудо как хороша! Разнокалиберные неровности глотает как сладкоежка конфетки, причем бесшумно (ау, «китайцы»!).

Управляемость тоже понравилась. Прямую держит крепко, в поворотах – сама стабильность. Руль понятный и в меру острый. Привыкать к нему не требуется, как и к тормозам.

Сиденье близко к идеалу: удобный профиль, достойная боковая поддержка, регулировка подушки по углу наклона.

Отдельный респект связке мотор/коробка. Да, в предельном разгоне HC помедленнее турбированных соперников, но в повседневной жизни важнее удобство управления тягой. И вот тут атмосферник Nu 2.0 и шестиступенчатый гидроавтомат выигрывают в одну калитку у «китайцев» с наддувом и роботами. Как нажал, так и поехал.

Во втором ряду скромен запас места по коленям, но ступням не тесно. Подушка коротка, набивка тверда.

Автомат помогает и на бездорожье. С роботом или вариатором длительная езда в натяг – не вариант. А тут – пожалуйста.

Еще один бонус – возможность принудительной блокировки межосевой муфты. Пожалуй, в этом типоразмере НС – лучший вездеход.

Равнение на старшего В 2021 году в Индонезии (там у Hyundai налажена сборка) показали рестайлинговую Крету – в духе более крупного и дорогого кроссовера Hyundai Tucson. Спереди машина стала выглядеть солиднее и современнее. Заднюю же часть обновлять не стали, что не очень здорово – она диссонирует с пиксельной стилистикой передка. Если бы корейцы не ушли с нашего рынка, такой дизайн вполне мог бы быть и у российских машин.

Сколько стоит?

Всё бы хорошо, но цена… За «базу» с передним приводом, мотором 1.6 и механикой просят 1,98 млн рублей. «Китайцы» за схожие деньги будут неплохо упакованы, а в Солярисе – лишь фронтальные подушки безопасности, медиасистема да кондиционер.

С полным приводом, автоматом, шестью подушками, климат-контролем и зимним пакетом HC стоит уже 2,92 млн рублей. Дельта на двухлитровые модификации: 2,75–3,53 млн рублей. Для машины такого класса – очень дорого.

Багажник привлекает жесткой полкой, кармашком с подпружиненным ремнем – бутыль со стеклоомывайкой встает как родная. Под полом – полноразмерная запаска на легкосплавном диске.

Перспективы

Но, похоже, в АГР и не жаждут вывести Solaris в бестселлеры. Машины будут собирать, пока не кончатся складские запасы (по разным оценкам, их хватит еще на несколько месяцев). А далее – начнется сборка китайских автомобилей.

До конца года у Hyundai действует опцион на обратный выкуп предприятия, однако пока рассчитывать на такой шаг не приходится.

Удобная и надежная машина старой школы Комплектующие не первой свежести

Solaris HC

Длина / ширина / высота / база 4300 / 1790 / 1620 / 2610 мм

4300 / 1790 / 1620 / 2610 мм Снаряженная масса 1410 кг

1410 кг Объем багажника 433 л

433 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 110 кВт / 150 л. с. при 6200 об/мин; 191 Н·м при 4500 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 110 кВт / 150 л. с. при 6200 об/мин; 191 Н·м при 4500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 11,3 c

11,3 c Максимальная скорость 179 км/ч

179 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92…95 / 50 л

АИ‑92…95 / 50 л Средний расход топлива 7,7 л/100 км

7,7 л/100 км Трансмиссия полный привод; A6