Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Хорошо знакомый кроссовер под новым брендом: в чем тут подвох?

Опубликован отчет с тест-драйва кроссовера Solaris HC

К моменту продажи питерского завода Hyundai российскому холдингу АГР на нем оставалось некоторое количество автокомпонентов. Не пропадать же добру – решили собирать из них автомобили. Так появилась марка Solaris и Solaris HC, ранее известный как Hyundai Creta.

Откуда комплектующие?

«Импортозамещающих» китайских деталей на машине с ходу мы не обнаружили. На ветровом стекле – эмблема Hyundai. На колесных дисках – тоже. На катушках зажигания – маркировка Hyundai Kia. А вакуумный усилитель – Mando (корейский производитель запчастей).

Другое дело, что эти компоненты пролежали как минимум 3,5 года. И если на условной дверной ручке или блоке ESP залежалость вряд ли отразится, то на ряде деталей, особенно резиновых: уплотнители, шланги, дворники – может.

Тут важно вот что. Вопреки распространенному мнению, что машины собирают исключительно из оставшихся компонентов, дело обстоит не совсем так. Какие-то компоненты были в достатке, а каких-то было мало, некоторых – и вовсе не было. Поэтому пришлось воссоздавать цепочки поставок – комплектующие везут из России и из других стран.

Заглянул под капот. Вроде всё опрятно, а потом увидел, что некоторые хомуты на патрубках уже начали рыжеть.

Так же и с корейскими шинами Nexen – судя по маркировке, сварены они летом 2021 года. Еще чуть-чуть, и пора их будет менять на свежие.

А старые карты навигатора наверняка огорчат столичных дорожников – они столько новых трасс понастроили… Впрочем, медиасистема поддерживает Android Auto и CarPlay.

Как едет?

Вибрация после холодного пуска – аж боковые зеркала трясутся. Но через пару минут сходит на нет. Уже на 50 км/ч в салоне стоит сильный гул от шин, а на 80 км/ч его начинает дополнять шум ветра. Шумовиброзащита – не конек HC.

Но чем дольше я ездил на Солярисе, тем сильнее проникался к нему уважением. Подвеска чудо как хороша! Разнокалиберные неровности глотает как сладкоежка конфетки, причем бесшумно (ау, «китайцы»!).

Управляемость тоже понравилась. Прямую держит крепко, в поворотах – сама стабильность. Руль понятный и в меру острый. Привыкать к нему не требуется, как и к тормозам.

Отдельный респект связке мотор/коробка. Да, в предельном разгоне HC помедленнее турбированных соперников, но в повседневной жизни важнее удобство управления тягой. И вот тут атмосферник Nu 2.0 и шестиступенчатый гидроавтомат выигрывают в одну калитку у «китайцев» с наддувом и роботами. Как нажал, так и поехал.

Автомат помогает и на бездорожье. С роботом или вариатором длительная езда в натяг – не вариант. А тут – пожалуйста.

Еще один бонус – возможность принудительной блокировки межосевой муфты. Пожалуй, в этом типоразмере НС – лучший вездеход.

Равнение на старшего

В 2021 году в Индонезии (там у Hyundai налажена сборка) показали рестайлинговую Крету – в духе более крупного и дорогого кроссовера Hyundai Tucson. Спереди машина стала выглядеть солиднее и современнее. Заднюю же часть обновлять не стали, что не очень здорово – она диссонирует с пиксельной стилистикой передка. Если бы корейцы не ушли с нашего рынка, такой дизайн вполне мог бы быть и у российских машин.

Сколько стоит?

Всё бы хорошо, но цена… За «базу» с передним приводом, мотором 1.6 и механикой просят 1,98 млн рублей. «Китайцы» за схожие деньги будут неплохо упакованы, а в Солярисе – лишь фронтальные подушки безопасности, медиасистема да кондиционер.

С полным приводом, автоматом, шестью подушками, климат-контролем и зимним пакетом HC стоит уже 2,92 млн рублей. Дельта на двухлитровые модификации: 2,75–3,53 млн рублей. Для машины такого класса – очень дорого.

Перспективы

Но, похоже, в АГР и не жаждут вывести Solaris в бестселлеры. Машины будут собирать, пока не кончатся складские запасы (по разным оценкам, их хватит еще на несколько месяцев). А далее – начнется сборка китайских автомобилей.

До конца года у Hyundai действует опцион на обратный выкуп предприятия, однако пока рассчитывать на такой шаг не приходится.

Удобная и надежная машина старой школы Комплектующие не первой свежести

Solaris HC

  • Длина / ширина / высота / база 4300 / 1790 / 1620 / 2610 мм
  • Снаряженная масса 1410 кг
  • Объем багажника 433 л
  • Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 110 кВт / 150 л. с. при 6200 об/мин; 191 Н·м при 4500 об/мин
  • Время разгона 0–100 км/ч 11,3 c
  • Максимальная скорость 179 км/ч
  • Топливо / запас топлива АИ‑92…95 / 50 л
  • Средний расход топлива 7,7 л/100 км
  • Трансмиссия полный привод; A6
Тимкин Юрий
Фото:Ян Сегал
Количество просмотров 15185
15.10.2025 
Фото:Ян Сегал
