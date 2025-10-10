#
Эта марка удивила авторынок: продажи выросли вдвое

«Автостат»: Solaris продал в России более 22,5 тысяч автомобилей в 2025 году

Бренд Solaris по итогам первых девяти месяцев 2025 года продал в России 22 654 автомобиля, что практически вдвое превышает показатель за аналогичный период 2024 года, рассказал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Доля марки на авторынке РФ в этом году составила 2,4%.

Летом текущего года автомобили Solaris KRS (бывшая Kia Rio), KRX (Kia Rio X-Line), HC (Hyundai Creta) вошли в программу льготного автокредитования.

При этом стоит отметить, что в список попали не все модели бренда. Так, в нем нет седана HS (Hyundai Solaris), ставший первой моделью, которую запустили под новым брендом в России.

Производство модельного ряда Solaris стартовало на ООО «Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге 22 февраля 2024 года. Сборка машин проходит на бывшем заводе корейской компании Hyundai Motor.

Solaris KRX
Solaris KRS
Solaris HC
Solaris HS

Ранее «За рулем» сообщал, что в Чехии начали продавать внедорожник Lada Niva по цене от 1,9 млн рублей.

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Фото:Solaris
10.10.2025 
