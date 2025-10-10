6 хитростей выбора зимних шин сезона 2025-2026

Эксперт Колодочкин составил понятный путеводитель по выбору зимних шин

Настало время подготовки к зимнему сезону и покупки зимних шин, если их нет. Какие шины выбрать? Как их хранить? И что нужно знать при покупке резины?

Мы расскажем обо всех подводных камнях, которые могут встреться при подборе шин.

1. Какой размер шин выбрать

Рекомендуем Куда сходить с детьми в Москве

Первое, на что нужно обращать внимание, — это размер. В отличие от летних шин, критерии при выборе размера зимних шин иные. Конечно, при условии, что вы не бортируете шины при каждой переобувке, а у вас есть второй комплект дисков.

В этом случае лучше выбрать диаметр дисков поменьше, что позволит установить шины с большим профилем и меньшей шириной протектора. Тут дело не только в стоимости (хотя она тоже может существенно отличаться). Зимой для уверенного пятна контакта важно еще и давление в этом самом пятне. Поэтому шины с меньшей шириной протектора могут обеспечить лучший зацеп. Это касается как шипованных шин, так и фрикционных.

Однако нужно оставаться в рекомендованных производителем автомобиля размерах. Если выйти за их пределы, то могут возникнуть другие проблемы: от вероятности того, что колеса начнут цеплять за арки при максимальных ходах подвески или выкручивании колес, до изменения поведения автомобиля.

2. Грузоподъемность и скоростной предел шин

Не стоит забывать про важные обозначения на боковинах шин, помимо самой размерности. Это индексы нагрузки и скорости. Обычно их стоит искать рядом с размерностью.

Индекс нагрузки обозначается числом. К примеру, 90 означает, что шина может выдержать не больше 600 кг.

Индекс нагрузки шин

Индекс Нагрузка, кг Индекс Нагрузка, кг 62 265 94 670 63 272 95 690 64 280 96 710 65 290 97 730 66 300 98 750 67 307 99 775 68 315 100 800 69 325 101 825 70 335 102 850 71 345 103 875 72 355 104 900 73 365 105 925 74 375 106 950 75 387 107 975 76 400 108 1000 77 412 109 1030 78 425 110 1060 79 437 111 1090 80 450 112 1120 81 462 113 1150 82 475 114 1180 83 487 115 1215 84 500 116 1250 85 515 117 1285 86 530 118 1320 87 545 119 1360 88 560 120 1400 89 580 121 1450 90 600 122 1500 91 615 123 1550 92 630 124 1600 93 650 125 1650 94 670 126 1700

Индекс скорости обозначается латинскими буквами и регламентирует максимальную скорость, которую гарантированно эти шины выдержат.

Индекс скорости шин

Буква Макс. скорость, км/ч Буква Макс. скорость, км/ч J до 100 S до 180 K до 110 T до 190 L до 120 H до 210 M до 130 V до 240 N до 140 W до 270 P до 150 Y до 300 Q до 160 ZR выше 240 (уточняется отдельно) R до 170

Индексы нагрузки и скорости обычно соответствуют размерности (чем тяжелее и мощнее автомобиль, тем больше у него колеса). Как следствие, шины того или иного размера отвечают возможностям и характеристикам автомобиля, для которого они рекомендованы. И все же про эти два индекса при покупке резины забывать не стоит.

3. Возраст шин

Еще один параметр, на который стоит внимательно смотреть, скорее важен для тех, кто покупает подержанные шины. Хотя и при покупке новых шин (особенно импортных) на него стоит обращать внимание. Это дата изготовления. Со временем шины теряют свою эластичность, даже лежа на складах.

Маркировка состоит из четырех цифр. Первые две обозначают неделю, вторые две – год.

Срок службы, например, летних шин обычно составляет 5-6 лет. Далее могут проявиться возрастные разрушения в виде микротрещин на протекторе или боковинах.

Для зимних шин вопрос возраста стоит не так остро ввиду большей мягкости самой резины. И, как следствие, они служат дольше. Но и тут есть ограничения. Покрышек, которым уже 9-10 лет, лучше избегать.

4. Шипованные или фрикционные зимние шины

Один из самых частых вопросов, возникающих при выборе зимних шин, – «липучка» или шипованные? Оба варианта имеют как плюсы, так и свои минусы – все зависит от условий эксплуатации.

Если вы перемещаетесь исключительно по городу и его окрестностям, то лучше отдать предпочтение фрикционным шинам. Они хорошо чувствуют себя в снежной каше и на дорогах, обработанных реагентами. Да и на чистом асфальте с такими шинами комфортнее и надежнее. Особенно при торможениях.

Если приходится ездить и за городом (не только по асфальту, но и по чистому льду), то однозначно стоит выбирать шипованные шины. За скользкие покрытия зацеп у них лучше, это же касается и проходимости в снегу. Но есть и минусы – момент «переобувки» нужно выбирать точнее. Езда на шипах по асфальту ведет к повреждениям. Это касается как самих шин (шипов), так и дорожного покрытия.

5. Как хранить шины

Важно соблюдать простые правила хранения шин. Тут все зависит от того, переставляете ли вы шины на комплект дисков, который у вас один, или у вас есть два полноценных комплекта колес с шинами на дисках.

В случае хранения шин без дисков единственное правильное их расположение – вертикальное. Ни в коем случае нельзя их подвешивать, как и складывать стопкой. Шины лучше герметично упаковывать в пакеты и держать в темном проветриваемом помещении.

Если шины сбортированы вместе с дисками, то предлагается два варианта хранения. Горизонтально (стопкой или просто лежа – значения не имеет) или в подвешенном состоянии (за диск). А вот хранить колеса в сборе вертикально, с опорой в нижней точке (стоя), категорически нельзя. Это приведет к повреждениям шин.

6. Бренды шин

Мы рассказали про основные моменты, о которых нужно помнить при выборе шин, дальнейшем их хранении и эксплуатации. Теперь еще один момент – как выбрать бренд.

В России производится немало шин, в том числе иностранных брендов – на тех же заводах, из тех же материалов, по тем же технологиям и теми же людьми. Это, например, Gislaved (не так давно завод принадлежал Continental) или Ikon (бывшие Nokian). Есть и собственные бренды, такие как Cordiant, Viatti или NorTec, а также хорошие китайские шины, такие как Sailun.

Гнаться за иностранными шинами не стоит. Например, продукция корейских брендов Kumho или Hankook дороже, но, как показывают тесты, она уступает тому же Гиславеду или Айкону. А «чистокровные» Michelin или те же Continental будут в три-четыре раза дороже.

Что легче — легкосплавные диски или стальные? Эксперт Ревин рассказал, как облегчить колеса для экономии топлива и динамики.