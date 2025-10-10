#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

6 хитростей выбора зимних шин сезона 2025-2026

Эксперт Колодочкин составил понятный путеводитель по выбору зимних шин

Настало время подготовки к зимнему сезону и покупки зимних шин, если их нет. Какие шины выбрать? Как их хранить? И что нужно знать при покупке резины?

Мы расскажем обо всех подводных камнях, которые могут встреться при подборе шин.

Премия потребительского доверия Проголосуйте за лучшего производителя АКБ. Ваш опыт и мнение помогут другим автомобилистам сделать правильный выбор.
БРЕНД ГОДА
«ЗА РУЛЕМ»

1. Какой размер шин выбрать

Рекомендуем
Куда сходить с детьми в Москве

Первое, на что нужно обращать внимание, — это размер. В отличие от летних шин, критерии при выборе размера зимних шин иные. Конечно, при условии, что вы не бортируете шины при каждой переобувке, а у вас есть второй комплект дисков.

В этом случае лучше выбрать диаметр дисков поменьше, что позволит установить шины с большим профилем и меньшей шириной протектора. Тут дело не только в стоимости (хотя она тоже может существенно отличаться). Зимой для уверенного пятна контакта важно еще и давление в этом самом пятне. Поэтому шины с меньшей шириной протектора могут обеспечить лучший зацеп. Это касается как шипованных шин, так и фрикционных.

Однако нужно оставаться в рекомендованных производителем автомобиля размерах. Если выйти за их пределы, то могут возникнуть другие проблемы: от вероятности того, что колеса начнут цеплять за арки при максимальных ходах подвески или выкручивании колес, до изменения поведения автомобиля.

2. Грузоподъемность и скоростной предел шин

Не стоит забывать про важные обозначения на боковинах шин, помимо самой размерности. Это индексы нагрузки и скорости. Обычно их стоит искать рядом с размерностью.

Индекс нагрузки обозначается числом. К примеру, 90 означает, что шина может выдержать не больше 600 кг.

Индекс нагрузки шин

Индекс

Нагрузка, кг

Индекс

Нагрузка, кг

62

265

94

670

63

272

95

690

64

280

96

710

65

290

97

730

66

300

98

750

67

307

99

775

68

315

100

800

69

325

101

825

70

335

102

850

71

345

103

875

72

355

104

900

73

365

105

925

74

375

106

950

75

387

107

975

76

400

108

1000

77

412

109

1030

78

425

110

1060

79

437

111

1090

80

450

112

1120

81

462

113

1150

82

475

114

1180

83

487

115

1215

84

500

116

1250

85

515

117

1285

86

530

118

1320

87

545

119

1360

88

560

120

1400

89

580

121

1450

90

600

122

1500

91

615

123

1550

92

630

124

1600

93

650

125

1650

94

670

126

1700

Индекс скорости обозначается латинскими буквами и регламентирует максимальную скорость, которую гарантированно эти шины выдержат.

Индекс скорости шин

Буква

Макс. скорость, км/ч

Буква

Макс. скорость, км/ч

J

до 100

S

до 180

K

до 110

T

до 190

L

до 120

H

до 210

M

до 130

V

до 240

N

до 140

W

до 270

P

до 150

Y

до 300

Q

до 160

ZR

выше 240 (уточняется отдельно)

R

до 170

Индексы нагрузки и скорости обычно соответствуют размерности (чем тяжелее и мощнее автомобиль, тем больше у него колеса). Как следствие, шины того или иного размера отвечают возможностям и характеристикам автомобиля, для которого они рекомендованы. И все же про эти два индекса при покупке резины забывать не стоит.

3. Возраст шин

Рекомендуем
Колесные диски на зиму — вот почему вам понравится эта идея

Еще один параметр, на который стоит внимательно смотреть, скорее важен для тех, кто покупает подержанные шины. Хотя и при покупке новых шин (особенно импортных) на него стоит обращать внимание. Это дата изготовления. Со временем шины теряют свою эластичность, даже лежа на складах.

Маркировка состоит из четырех цифр. Первые две обозначают неделю, вторые две – год.

Срок службы, например, летних шин обычно составляет 5-6 лет. Далее могут проявиться возрастные разрушения в виде микротрещин на протекторе или боковинах.

Для зимних шин вопрос возраста стоит не так остро ввиду большей мягкости самой резины. И, как следствие, они служат дольше. Но и тут есть ограничения. Покрышек, которым уже 9-10 лет, лучше избегать.

4. Шипованные или фрикционные зимние шины

Один из самых частых вопросов, возникающих при выборе зимних шин, – «липучка» или шипованные? Оба варианта имеют как плюсы, так и свои минусы – все зависит от условий эксплуатации.

Рекомендуем
Рейтинг зимних шин для бюджетных седанов — от 5000 рублей

Если вы перемещаетесь исключительно по городу и его окрестностям, то лучше отдать предпочтение фрикционным шинам. Они хорошо чувствуют себя в снежной каше и на дорогах, обработанных реагентами. Да и на чистом асфальте с такими шинами комфортнее и надежнее. Особенно при торможениях.

Если приходится ездить и за городом (не только по асфальту, но и по чистому льду), то однозначно стоит выбирать шипованные шины. За скользкие покрытия зацеп у них лучше, это же касается и проходимости в снегу. Но есть и минусы – момент «переобувки» нужно выбирать точнее. Езда на шипах по асфальту ведет к повреждениям. Это касается как самих шин (шипов), так и дорожного покрытия.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Недорогие и добротные «шиповки»: лучшие варианты для зимы 2025-2026
В России появилась новая схема обмана с покупкой авто
Розыгрыш мотоцикла Honda – для участия достаточно подписаться в ТГ!

5. Как хранить шины

Важно соблюдать простые правила хранения шин. Тут все зависит от того, переставляете ли вы шины на комплект дисков, который у вас один, или у вас есть два полноценных комплекта колес с шинами на дисках.

Рекомендуем
5 мифов о шинах для кроссоверов, в которые опасно верить

В случае хранения шин без дисков единственное правильное их расположение – вертикальное. Ни в коем случае нельзя их подвешивать, как и складывать стопкой. Шины лучше герметично упаковывать в пакеты и держать в темном проветриваемом помещении.

Если шины сбортированы вместе с дисками, то предлагается два варианта хранения. Горизонтально (стопкой или просто лежа – значения не имеет) или в подвешенном состоянии (за диск). А вот хранить колеса в сборе вертикально, с опорой в нижней точке (стоя), категорически нельзя. Это приведет к повреждениям шин.

6. Бренды шин

Мы рассказали про основные моменты, о которых нужно помнить при выборе шин, дальнейшем их хранении и эксплуатации. Теперь еще один момент – как выбрать бренд.

Рекомендуем
Выдержит ли шина для асфальта горные тропы — проверили на практике

В России производится немало шин, в том числе иностранных брендов – на тех же заводах, из тех же материалов, по тем же технологиям и теми же людьми. Это, например, Gislaved (не так давно завод принадлежал Continental) или Ikon (бывшие Nokian). Есть и собственные бренды, такие как Cordiant, Viatti или NorTec, а также хорошие китайские шины, такие как Sailun.

Гнаться за иностранными шинами не стоит. Например, продукция корейских брендов Kumho или Hankook дороже, но, как показывают тесты, она уступает тому же Гиславеду или Айкону. А «чистокровные» Michelin или те же Continental будут в три-четыре раза дороже.

  • Что легче — легкосплавные диски или стальные? Эксперт Ревин рассказал, как облегчить колеса для экономии топлива и динамики.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Колодочкин Михаил
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 60093
10.10.2025 
Фото:из архива «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0