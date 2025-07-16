Выдержит ли шина для асфальта горные тропы — проверили на практике

Эксперт Гудков оценил шины Ikon Character на перевалах Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии

Это был самый необычный шинный тест на моей памяти. Повод – напомнить нам всем о том, что бренд Nordman, «вторая линия» марки Ikon, переименовали в Character.

Для этого всеволожские шинники взяли асфальтовые покрышки Ikon Character Aqua SUV (бывший Nordman S2 SUV), «обули» в них несколько кроссоверов и внедорожников Haval и отправили нас… в горы Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, где асфальт редок, как вид на Эльбрус без облаков.

Забегая вперед, скажу – всю красоту Эльбруса с плато Бермамыт мы все-таки увидели. Если вы знаете, что это за место и по какой «дороге» туда надо ехать около 35 километров, разделяю ваше удивление: да, дорожный Character Aqua, не имеющий даже маркировки M+S, выдержал и довез нас весьма уверенно.

Защита от камней и комфорт

Конечно, повезло с сухой погодой. Но и шины эти на самом деле с секретом: в продольных канавках протектора есть выступы сложной формы, способствующие самоочищению, удалению камней и защите от проколов.

Даже жаль, что обошлось без дождей: как следует из названия, Aqua должна раскрыть свой максимальный потенциал на мокром покрытии. На это работают, в частности, расширяющиеся канавки, которые накапливают воду, ускоряя ее перемещение и вывод ее из пятна контакта.

Но и на сухом асфальте у «Аквы» все хорошо: это сбалансированная нешумная шина с достаточным уровнем комфорта, однозначной управляемостью и хорошим для «второй линии» зацепом. Уж точно лучшим, чем у большинства китайских шин, идущих на первичную комплектацию.

Кстати, асфальта в Приэльбрусье становится все больше: дорожные работы идут во многих местах. Например, облагородили красивейший проезд и парковки у 65-метровых Чегемских водопадов.

Надеюсь, когда закончат с дорогами по ущельям, примутся и за перевалы – например, за Актопрак. Красота там – дух захватывает! Но трястись в пыли по грейдерной дороге отважится не каждый турист. Да и не каждая шина выдержит.

Потенциал туризма в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии огромный. Это один из любимейших моих регионов России. Правда, есть и своя специфика. Например, властелины дорог – коровы. Не шучу! И на горных дорогах, и в селах, и на шоссе все время встречаются стада коров без пастухов. Даже сотрудники ГАИ внимания на них не обращают – сам видел их «совместную работу» в пикете.

Ikon Character Aqua SUV на серпантине

Нет, друзья, тут надежда только на себя и на хорошие шины. Ikon Character Aqua SUV при экстренном торможении радует: надежный зацеп, достойное замедление. Резиновая смесь понравилась и на лихом асфальтовом серпантине, ведущем в урочище Джилы-Су: в быстрых поворотах держак есть, а срыв в скольжение происходит плавно и предсказуемо. Между прочим, тоже красивейшая дорога!

Модельный ряд Ikon

Ikon Character Aqua бывает только в исполнении SUV для внедорожников и кроссоверов. Выпускается с посадочным диаметром от 16 до 20 дюймов. Для легковых машин в линейке «Характера» есть еще модели Eco (13-16 дюймов, бывший Nordman SX3) и Ultra (16-20 дюймов, называвшийся раньше Nordman SZ2). И, конечно, зимние шины: шипованные Ice 7 и Ice 8, а также фрикционные Snow 2. А вот шипованного ветерана Nordman 5 переименовывать в Character не стали: возможно, модель скоро снимут с производства.

Выводы

В целом, у шинного направления компании «Татнефть» выстраивается логичный модельный ряд.

На вершине – покрышки бренда Ikon с наилучшими характеристиками, но и самые дорогие.

Character – «вторая линия», которая дешевле, но отнюдь не компромиссна, в чем я и убедился в Приэльбрусье.

А на ступень проще – шины Bars узбекского производства и Attar – казахского.

Выбор есть, и это удобно!

Какие шины лучше на песке – дорожные, универсальные (А/Т) или матерые внедорожные (М/Т)? Ответ есть!