Рейтинг зимних шин для бюджетных седанов — от 5000 рублей

Какие шипованные шины размерности 185/65 R15 купить этой осенью

Зимний сезон не за горами. Какие шины можно выбрать в одном из самых популярных сегментов – классе В+, чтобы с шипами и при бережной эксплуатации прослужили лет восемь? Рассмотрим, что есть на рынке в размерности 185/65 R15.

Также разберемся, какие зимние шипованные шины могут стать оптимальным выбором для Лады Весты, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и других подобных моделей – представителей класса В+.

6-е место. Tunga: скупой платит дважды

Tunga Nordway

Хочется сэкономить? Есть шины и дешевле 5000 рублей. Например, российские Tunga Nordway. Но чудес не бывает: эти шины подойдут лишь для спокойного перемещения по хорошо вычищенным зимним дорогам.

На снегу и льду с такими шинами автомобиль может стать не только непредсказуемым, но и опасным. Например, могут происходить резкие срывы в занос и потеря контроля при легком переборе скорости. В комфорте Tunga также заметно уступает другим участникам рейтинга. Особенно это касается уровня шума.

5-е место. Hankook: дороже – не значит лучше

Hankook Winter i*Pike

Среди шин иностранного производства в размерности 185/65 R15 можно найти корейские Hankook Winter i*Pike. Они заметно дороже и стоят, в среднем, по 7000 рублей за штуку. Но цена вовсе не гарантирует качество.

На льду сцепные свойства у шины средние и заметно ниже, чем у Гиславеда и Айкона. На снегу с этими шинами можно уверенно себя чувствовать только при торможении и разгоне. А вот маневры даются тяжело – при поперечном ускорении контакт с дорогой теряется быстро.

При этом и на мокром асфальте Hankook ведет себя хуже. К тому же уровень шума из-за них высок. Так что это не тот случай, когда стоит гнаться за иностранной продукцией.

4-е место. Шины Ikon: хорошо, хоть и дорого

Ikon Nordman

Шины Ikon выпускаются на бывшем заводе Nokian в Ленинградской области. И это хорошая новость, так как сами шины в своей основе все те же хорошо знакомые Nordman и Nokian – просто под другим брендом. Самая доступная модель с шипами размерности 185/65 R15 – это Nordman 5. В различных магазинах одна шина стоит от 5500 до 6000 рублей.

Есть и шины более дорогих линеек Autograph и Character. Последние, модели Ice 7, стоят, в среднем, от 6500 рублей за штуку. Autograph Ice 9 еще на полтысячи дороже. Однозначным плюсом шин Ikon стоит назвать поведение как на льду, так и на снежном покрытии. Они отлично цепляются за поверхность, относительно тихие (для шипованных шин) и обладают высоким уровнем комфорта.

Ikon Character

Но есть и минусы, помимо высокой цены. Боковина у всех моделей довольно мягкая: в среднем на 30-40% мягче, чем у других производителей. Это вместе с хорошей плавностью хода привело к двум негативным моментам. Ikon больше восприимчивы к боковым порезам и появлению грыж в случае езды по разбитым дорогам. В таких условиях ресурс может быть несколько ниже, чем у аналогов.

3-е место. Шины Formula Ice: доступный компромисс

Formula Ice

Еще одни шины, сменившие название, – Formula Ice. Это шины, выпускаемые бывшим российским заводом Pirelli. В среднем, они доступнее Ikon. Одна шипованная Formula Ice размерности 185/65 R15 стоит около 6000 рублей.

По сравнению с Айконом Formula Ice обладает более жесткой боковиной. Благодаря этому покрышки лучше переносят плохие дороги и обладают чуть большим ресурсом. Но есть и минусы. На фоне Ikon они уже не так уверенно ведут себя на скользких покрытиях. Особенно это касается тормозных свойств и управляемости.

Однако речь идет о незначительной разнице. Так что, если вы перемещаетесь не только по ровным (пусть и снежным) дорогам, а пробег за год большой, – Formula Ice будет более логичным выбором.

2-е место. Cordiant: недорого и со вкусом

Cordiant Snow Cross

Можно немного сэкономить, выбрав шины Cordiant. Производства Cordiant в Омске и Ярославле входят в группу S8 Capital.

На рынке есть две модели шипованных шин размерностью 185/65 R15. Cordiant Snow Cross, в среднем, обойдется в 5400-5500 рублей за штуку. На асфальте они уступают продукции Ikon и Gislaved, но на снегу и льду едут приемлемо.

Более продвинутая модель Sno-Max 7000 ведет себя лучше, особенно на мокром асфальте. Но и цена чуть выше – в среднем 5800 рублей за шину.

1-е место. Gislaved: хорошо и относительно недорого

Gislaved Nord Frost

У Gislaved в размерности 185/65 R15 есть две шипованные модели: Nord Frost и Spike Control. Первая модель является перелицованной Continental. А Spike Control – это бывшая Bridgestone Blizzak.

Обе модели стоят одинаково – по 6500 рублей за баллон. Внешне их легко отличить по протектору. Nord Frost производится на заводе в Калуге, а Spike Control – на бывшем заводе Bridgestone в Ульяновске.

Gislaved Spike Control

Nord Frost отлично чувствует себя на льду, комфортнее и экономичнее. А сильными сторонами Spike Control можно назвать больший ресурс и лучшие свойства на снегу.

Так что по совокупности из всей подборки именно продукция Gislaved выглядит наиболее сильной со всех точек зрения. Также стоит упомянуть про шины Torero MP30. Это бывший словацкий Matador, входящий в группу Continental. По совокупности они немножко уступают Gislaved, но по сочетанию цена/качество это неплохой вариант. Одна шина, в среднем, стоит 5800 рублей.

Torero MP30

Выводы

Шипованных шин для массовых седанов на рынке хватает. И тут стоит обращать внимание на золотую середину. Пример Hankook показывает, что дороже – не значит лучше. При этом не стоит и экономить на шинах.

Оптимальным выбором среди шин размерности 185/65 R15 можно назвать продукцию Gislaved и Cordiant.

