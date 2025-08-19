Болт или гайка: какая секретка не уступит экстрактору

Названы лучшие секретки для защиты от кражи колес

Что общего между автомобильными колесами, зеркалами и фарами? Правильно – в наши дни именно эти элементы лидируют в списках похищаемых запчастей. Сегодня поговорим о защите колес: ведь без них и до магазина-то не доехать…

Покупать первые попавшиеся секретки неразумно. Ведь дважды в год, при сезонной смене колес, шиномонтажники будут испытывать их на стойкость – и не всегда эти действия будут грамотными.

Износ кодовых элементов при этом может быть значительным. А примитивные секретки быстро сдадутся похитителям, квалификация которых заведомо высокая.

Чтобы обеспечить одинаковые условия испытаний для секретных болтов и гаек, мы вворачивали шпильку в тормозной барабан редакционного Ларгуса, колеса которого обычно крепятся болтами. Все испытуемые секретные гайки и болты были предварительно затянуты с помощью динамометрического ключа до номинального момента, составляющего 105 Н·м.

Для экспертизы секретного крепежа мы приобрели десять различных комплектов стоимостью от 650 до 7800 рублей. Огромный разброс по цене! Будет ли таким же разброс по качеству?

Все секретные болты и гайки с кодовым элементом в виде широкой юбки можно отвернуть с помощью зубила и килограммовой кувалды. С гайки Farad сбить колпачок разумными усилиями не удалось.

Результаты наших исследований относятся именно к этим образцам и не могут служить основанием для суждений обо всей одноименной продукции в целом.

Наша цель – показать на этих примерах плюсы и минусы различных подходов к решению задачи.

И с секретного болта Starleks, и с гайки колпачок легко сбивается кувалдой. А на цилиндрический хвостовик хорошо садится экстрактор.

Мы испытывали болты и гайки с резьбой М12×1,5, но у всех нормальных производителей в ассортименте есть также болты и гайки М12×1,25 и более мощные М14×1,5. Поэтому результаты можно аппроксимировать и на этот крепеж, хотя у последних моменты затяжки немного выше.

Как испытывали?

Натурные испытания проводили на редакционном Ларгусе. Каждый проверяемый секретный элемент устанавливали вместо штатного болта, затягивали с моментом 105 Н·м, а потом пытались удалить всеми подручными средствами – от зубила и мощной отвертки до экстракторов и болгарки. Наготове была и сварка, но удалось обойтись без нее.

Воистину, победителем нашего теста стали экстракторы, которые справились с большинством секреток. Гайка Вектор, потеряв защитную втулку, легко поддается экстрактору «на 17».

Для проверки секретных гаек в тормозной барабан Ларгуса мы предварительно вворачивали шпильку.

Мы постарались разделить ситуации, когда мы играем за жулика – и должны обойтись без особого шума и искр, и когда владелец-растеряха утратил единственный (или последний) ключ.

Гайку из набора McGard 34195 SL мучили всеми возможными способами. Экстрактор не взял, а зубило только откалывает мелкую стружку. Нерадивого хозяина, потерявшего ключ, спасет или паз, прорезанный болгаркой при мелком колодце, или только сварка при глубоком.

Секретки – участницы испытаний

Anmax L2207 Примерная цена 2100 ₽

Гайки имеют защитный кодовый элемент на торце. Защитных втулок нет, а потому экстрактор «на 24» легко и бесшумно отвернул гайку. Единственной преградой для вора может быть колесо с глубокими и узкими колодцами, когда ключ имеет меньший наружный диаметр, чем экстрактор. При таких колесах потеря ключа для владельца выльется в сварочные работы. Рекомендуем при отсутствии альтернативы. Farad Kosmos DLF2/M Примерная цена 6300 ₽

Защитный кодовый элемент расположен на широкой «юбке». Установить секретки на колеса с глубокими и узкими колодцами не получится. Можно использовать на стальных колесах. Демонтаж экстрактором невозможен, а потому и вору, и владельцу-растеряхе придется воспользоваться зубилом, но это шумно, а потому степень защиты – высокая. Ну или сварка решает. Цена, правда, кусается. Рекомендуем.

McGard 34012 SU Примерная цена 4700 ₽

Именитый производитель сделал специальные секретные гайки для автомобилей концерна Hyundai/Kia, которые имеют наружную резьбу для крепления «фирменных» колпаков. Для тихого вскрытия нужен экстрактор большого размера. Можно отвернуть зубилом. А вот сваркой воспользоваться не удастся, или придется менять шпильку, что сложно и затратно. Рекомендуем ограниченное применение. McGard 34195 SL Примерная цена 7800 ₽

Дорогую, но качественную секретку с грамотно спроектированной защитной втулкой экстрактором не возьмешь. Зубило тоже работает плохо – сталь твердая. Стойкость к краже – высокая. Потеряв ключ, придется воспользоваться сваркой либо прорезать в гайке шлиц и вывернуть мощной отверткой. А в глубоком колодце – только сварка. Рекомендуем в первую очередь.

Skyway S10701003 Примерная цена 650 ₽

Тоненькая защитная втулка легко удаляется отверткой, а дальше можно воспользоваться экстрактором либо набить двенадцатигранную инструментальную головку. Защита от кражи слабая даже в колесе с глубокими колодцами. Не рекомендуем. Крепеж колес Примерная цена 1500 ₽

Секретные гайки отличаются «плавающим» конусом. А в остальном это – обычные гайки без защитных втулок, которые без проблем отворачиваются экстрактором. Защитные свойства низкие. Использовать можно лишь при узких глубоких колодцах в легкосплавных колесах – тогда для демонтажа потребуется сварка. Рекомендуем ограниченное применение.

Starleks болт Примерная цена 3100 ₽

Болты имеют конструкцию с широкой кодовой «юбкой». Можно установить на стальные колеса, но не получится использовать при глубоких колодцах на литье. Экстрактором болт можно отвернуть, если предварительно сбить шестигранный колпачок. Отворачивается и зубилом. Также можно отвернуть крепеж сваркой. Защита – невысокая. Не рекомендуем. Starleks гайка Примерная цена 3200 ₽

Гайки с прижимными шайбами. Такая конструкция используется только с легкосплавными колесами и не особенно глубокими колодцами. Широкая кодовая «юбка». Шестигранный колпачок легко сбить кувалдой, а затем воспользоваться экстрактором. Можно отвернуть зубилом или сваркой. Стойкость к похищению невысока. Не рекомендуем.

Vector Примерная цена 2200 ₽

Монолитная гайка из не очень твердой стали довольно легко отвернулась экстрактором. Защитные функции может реализовать только в узких глубоких колодцах колес. На стальных дисках легко можно отвернуть всеми способами. Рекомендуем только в особых условиях. Вектор Примерная цена 1100 ₽

Интересная особенность этих секреток: производитель снабдил изделия защитными колпачками, что на наших грязных дорогах весьма полезно. Отвернули секретки оригинальным способом: вначале большим экстрактором сняли втулку, а затем маленьким – саму гайку. Всё тихо, а потому уровень защиты – низкий. Не рекомендуем.

Наш выбор и рекомендации

Из десятка проверенных наборов уверенно рекомендуем всего два – McGard 34195 SL и, с оговорками, Farad Kosmos DLF2/M. Как часто бывает, именно они оказались и самыми дорогими в нашей выборке.

Недостатком комплекта Farad Kosmos DLF2/M является его ограниченная применяемость: в узких глубоких колодцах колес он просто не уместится.

Для обладателей автомобилей концерна Hyundai/Kia подойдут также секретки McGard 34012 SU.

Секретки без защитных втулок поголовно отворачиваются экстракторами. Но если металл болта каленый, то потребуется качественный экстрактор, а не первый попавшийся. Увы – не все секретки McGard одинаково полезны. Модель 34012 SU зубило с кувалдой отворачивают «на раз». Сильный грохот ­жулику не понравится.

Если колеса имеют вышеуказанные колодцы, могут подойти недорогие секретки Anmax L2207 и Vector, а также безымянный «Крепеж колес». Их защитные свойства скромные, однако добраться до них в тесном пространстве жулику будет непросто. Остальные изделия не столь совершенны.

Слабенькие защитные втулки легко удаляются мощной отверткой.

Самый надежный и быстрый прием демонтажа любой секретной гайки или болта: приварить отрезок трубы, а затем отвернуть «газовым» ключом. Но этот способ неприменим, если гайка имеет сквозное отверстие и велик риск «привариться» к шпильке.

Главный победитель

Наш тест показал, что многие секретки беззащитны перед экстракторами, которые изначально были разработаны для отворачивания крепежа, поврежденного коррозией или неумелыми попытками демонтажа. Шесть косых «зубов» впиваются в цилиндрическое тело гайки или болта. Если усилия зацепления недостаточно, экстрактор можно набить кувалдой. И только грамотно расположенная защитная втулка или очень закаленное тело болта или гайки может предотвратить кражу.