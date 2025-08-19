Как уберечь колеса от кражи — свод правил

Эксперты «За рулем» раскрыли тонкости использования секреток

Как предотвратить кражу колес

При парковке машины старайтесь по возможности ставить ее так, чтобы доступ к колесам был затруднен хотя бы с одной стороны – впритык к бордюру, возле стены и так далее. Многие владельцы с той же целью выкручивают в крайнее положение руль.

Старайтесь оставлять машину в освещенном ночью месте. Секретки секретками, а подобная предосторожность не помешает.

А перед каждой поездкой мы рекомендуем окинуть беглым взглядом все крепежные элементы. Ведь эксплуатация автомобиля хотя бы без одного колесного болта (гайки) запрещена.

А вдруг над вашими колесами ночью «поработали», но дело спасла, например, рекомендованная нами секретка. Ну или случайный патруль…

Правила использования секреток

Секретный крепеж при снятии колеса отворачивают первым, а при установке затягивают последним.

Момент затяжки качественного секретного крепежа должен быть таким же, как и у основного, – в противном случае вся затея теряет смысл. Поэтому затяжку очень желательно проводить ­динамометрическим ключом.

При работе с секретными крепежными элементами ключ должен быть строго соосен им. Иначе при малейшем наклоне секретка и ключ могут необратимо повредить друг друга, а потому снять колесо удастся только после неприятной процедуры демонтажа.

Если установить на каждое колесо по две секретки, это не позволит вору воспользоваться методом перетяжки соседних штатных болтов, чтобы таким образом ослабить усилие затяжки секретного крепежа.

Наиболее продвинутые жулики порой делают слепок с секретного колесного крепежа. Отследить подобные действия вам помогут простейшие одноразовые насадки из пластиковых пузырьков или колпачков от них. Их надо плотно посадить на крепежный элемент – обычно помогает нагрев зажигалкой. Они также помогут содержать секретки в чистоте. А исчезновение одного из колпачков – нехороший симптом: делайте организационные выводы.

Наши советы

Собравшись в магазин за секретками, прихватите с собой родной колесный крепеж – болт или гайку. Если вы используете разные колеса зимой и летом, то и крепеж может различаться – имейте при себе оба варианта. Это поможет сориентироваться как с размерами крепежа, так и с типом сопряжения с конкретным колесом (конус, сфера, шайба).

Имейте в виду, что применяемость секреток во многом зависит от типа колес. Некоторые просто не уместятся в глубоких узких колодцах, а другие, напротив, эффективны только в таких конструкциях.

Наличие на секретном крепеже глубоких кодовых элементов говорит, как правило, о низком качестве примененного металла. Логика простая: производитель знает, что мелкие элементы не выдержат правильной затяжки. А вор знает, что глубокие легче поддаются вскрытию.\

При покупке комплекта секреток при прочих равных лучше выбирать тот, в котором имеется пара ключей. Один можно хранить дома или в гараже, а второй возить с собой.

Экспертиза секреток разного типа — по этой ссылке.