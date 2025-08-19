#
Как уберечь колеса от кражи — свод правил

Эксперты «За рулем» раскрыли тонкости использования секреток

Как предотвратить кражу колес

При парковке машины старайтесь по возможности ставить ее так, чтобы доступ к колесам был затруднен хотя бы с одной стороны – впритык к бордюру, возле стены и так далее. Многие владельцы с той же целью выкручивают в крайнее положение руль.

Старайтесь оставлять машину в освещенном ночью месте. Секретки секретками, а подобная предосторожность не помешает.

А перед каждой поездкой мы рекомендуем окинуть беглым взглядом все крепежные элементы. Ведь эксплуатация автомобиля хотя бы без одного колесного болта (гайки) запрещена.

А вдруг над вашими колесами ночью «поработали», но дело спасла, например, рекомендованная нами секретка. Ну или случайный патруль…

Правила использования секреток

  • Секретный крепеж при снятии колеса отворачивают первым, а при установке затягивают последним.
  • Момент затяжки качественного секретного крепежа должен быть таким же, как и у основного, – в противном случае вся затея теряет смысл. Поэтому затяжку очень желательно проводить ­динамометрическим ключом.
  • При работе с секретными крепежными элементами ключ должен быть строго соосен им. Иначе при малейшем наклоне секретка и ключ могут необратимо повредить друг друга, а потому снять колесо удастся только после неприятной процедуры демонтажа.

  • Если установить на каждое колесо по две секретки, это не позволит вору воспользоваться методом перетяжки соседних штатных болтов, чтобы таким образом ослабить усилие затяжки секретного крепежа.
  • Наиболее продвинутые жулики порой делают слепок с секретного колесного крепежа. Отследить подобные действия вам помогут простейшие одноразовые насадки из пластиковых пузырьков или колпачков от них. Их надо плотно посадить на крепежный элемент – обычно помогает нагрев зажигалкой. Они также помогут содержать секретки в чистоте. А исчезновение одного из колпачков – нехороший симптом: делайте организационные выводы.

Наши советы

Собравшись в магазин за секретками, прихватите с собой родной колесный крепеж – болт или гайку. Если вы используете разные колеса зимой и летом, то и крепеж может различаться – имейте при себе оба варианта. Это поможет сориентироваться как с размерами крепежа, так и с типом сопряжения с конкретным колесом (конус, сфера, шайба).

Имейте в виду, что применяемость секреток во многом зависит от типа колес. Некоторые просто не уместятся в глубоких узких колодцах, а другие, напротив, эффективны только в таких конструкциях.

Наличие на секретном крепеже глубоких кодовых элементов говорит, как правило, о низком качестве примененного металла. Логика простая: производитель знает, что мелкие элементы не выдержат правильной затяжки. А вор знает, что глубокие легче поддаются вскрытию.\

При покупке комплекта секреток при прочих равных лучше выбирать тот, в котором имеется пара ключей. Один можно хранить дома или в гараже, а второй возить с собой.

Ревин Алексей
Колодочкин Михаил
19.08.2025 
