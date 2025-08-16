Pirelli 2026: календарь, который манит, завораживает и вдохновляет

В календаре Pirelli 2026 фотограф Сольве Сундсбо снял мировых звезд и природу

Новый календарь Pirelli 2026 – это настоящий гимн эмоциям, стилю и гармонии с природой.

Легендарный норвежский фотограф Сольве Сундсбо создал не просто серию снимков, а произведение искусства, наполненное свободой, любопытством и магией.

В календаре блистают иконы стиля и таланта: неподражаемая Ирина Шейк, загадочная Тильда Суинтон, мощная Винус Уильямс, элегантная Изабелла Росселлини, страстная Адрия Архона, дерзкая Гвендолин Кристи и другие яркие личности. Каждая из них – уникальная история, воплощенная через объектив мастера.

Pirelli 2026

Съемки проходили в живописных локациях: от уютных пейзажей Норфолка и Эссекса до футуристичных студий Лондона и Нью-Йорка. Каждый кадр наполнен энергией свободы, тайной, страстью и безграничной фантазией.

Сольве Сундсбо – виртуоз, чьи работы украшают Vogue, Harper’s Bazaar, Louis Vuitton и Tom Ford. Его стиль – это смелая игра света, эмоций и глубины. В этом календаре он раскрыл самые сокровенные человеческие чувства и нашу неразрывную связь с природой.

Официальная премьера календаря Pirelli 2026 состоится в ноябре 2025 года в Праге.

Источник, фото: Pirelli