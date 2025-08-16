#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Pirelli 2026: календарь, который манит, завораживает и вдохновляет

В календаре Pirelli 2026 фотограф Сольве Сундсбо снял мировых звезд и природу

Новый календарь Pirelli 2026 – это настоящий гимн эмоциям, стилю и гармонии с природой.

Рекомендуем
Лада Веста в новой комплектации: чего она не любит

Легендарный норвежский фотограф Сольве Сундсбо создал не просто серию снимков, а произведение искусства, наполненное свободой, любопытством и магией.

В календаре блистают иконы стиля и таланта: неподражаемая Ирина Шейк, загадочная Тильда Суинтон, мощная Винус Уильямс, элегантная Изабелла Росселлини, страстная Адрия Архона, дерзкая Гвендолин Кристи и другие яркие личности. Каждая из них – уникальная история, воплощенная через объектив мастера.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
Pirelli 2026
Pirelli 2026

Съемки проходили в живописных локациях: от уютных пейзажей Норфолка и Эссекса до футуристичных студий Лондона и Нью-Йорка. Каждый кадр наполнен энергией свободы, тайной, страстью и безграничной фантазией.

Сольве Сундсбо – виртуоз, чьи работы украшают Vogue, Harper’s Bazaar, Louis Vuitton и Tom Ford. Его стиль – это смелая игра света, эмоций и глубины. В этом календаре он раскрыл самые сокровенные человеческие чувства и нашу неразрывную связь с природой.

Официальная премьера календаря Pirelli 2026 состоится в ноябре 2025 года в Праге.

Pirelli 2026
Pirelli 2026
Pirelli 2026
Pirelli 2026
Pirelli 2026
Pirelli 2026
Pirelli 2026
Pirelli 2026
Pirelli 2026
Pirelli 2026
Pirelli 2026
Pirelli 2026
Pirelli 2026
Pirelli 2026
Pirelli 2026

Источник, фото: Pirelli

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Pirelli
Количество просмотров 4981
16.08.2025 
Фото:Pirelli
Поделиться:
Оцените материал:
0