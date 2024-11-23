#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Tesla Cybertruck
23 ноября
Tesla отзывает Cybertruck шестой раз в этом году — подробности
Новый отзыв пикапов Cybertruck — они могут...
Такую машину вы точно никогда не продадите и вот почему
23 ноября
Такую машину вы точно никогда не продадите и вот почему
Наибольшие проблемы с продажей доставляют...
Honda Envix
23 ноября
В Россию привезли просторный, хорошо оснащенный и недорогой японский седан
Из КНР в Россию привезли новый седан Honda...

Календарь Pirelli 2025: новая эпоха чувственности и красоты

Фотографии для календаря Pirelli 2025 на этот раз создал Итан Джеймс Грин

Календарь Pirelli 2025 года вновь возвращается к теме наготы, которая стала неотъемлемой частью истории этого культового издания от известного шинного бренда.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Под девизом «Обновить и раскрыть» фотограф Итан Джеймс Грин создал изумительные пляжные съемки, переосмыслив представление о красоте в современном мире. Вдохновленный работами таких мастеров фотографии, как Ричард Аведон и Херб Ритц, Грин стремился создать вневременные образы, которые останутся актуальными и через много лет.

Грин, известный своей интимной и многослойной фотографией, выбрал для своего Календаря звезд мировой культуры. Среди них актриса и модель Хантер Шефер, телеведущая и писательница Падма Лакшми, британские актрисы Симона Эшли и Джоди Тернер-Смит, французский актер Венсан Кассель и британский актер Джон Бойега.

В съемках приняли участие такие известные личности, как итальянская певица Элоди и звезда «Игры в кальмары» Хоен. В этот раз Грин включил в состав календаря и самого себя, представив свои собственные автопортреты.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Особенностью Календаря Pirelli 2025 является использование двух фотографий для каждой модели: одна цветная, снятая на пляже или в океане, и одна черно-белая, выполненная в студии. Съемки проходили в историческом парке Virginia Key Beach в Майами в мае и июне 2024 года.

Календарь Pirelli, начиная с 1963 года, является не просто коллекцией изображений, а почти произведением искусства, которое дарят избранным VIP-персонам, а не продают.

В этом году Итан Джеймс Грин продолжил традицию создания уникальных и мощных образов, исследующих вечные темы красоты и чувственности, что придает новому Календарю особую значимость для современного мира искусства и моды. Полистать его страницы вы можете в нашей фотогалерее ниже.

Падма Лакшми
Симон Эшли
Элоди
Джоди Тёрнер-Смит
Конни Флеминг
Хоен
Хантер Шефер
Венсан Кассель
Джон Бойега
Хоен
Падма Лакшми
Хоен

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: pirellicalendar.pirelli.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Итан Джеймс Грин
Количество просмотров 84
23.11.2024 
Фото:Итан Джеймс Грин
Поделиться:
Оцените материал:
0