Календарь Pirelli 2025: новая эпоха чувственности и красоты

Фотографии для календаря Pirelli 2025 на этот раз создал Итан Джеймс Грин

Календарь Pirelli 2025 года вновь возвращается к теме наготы, которая стала неотъемлемой частью истории этого культового издания от известного шинного бренда.

Под девизом «Обновить и раскрыть» фотограф Итан Джеймс Грин создал изумительные пляжные съемки, переосмыслив представление о красоте в современном мире. Вдохновленный работами таких мастеров фотографии, как Ричард Аведон и Херб Ритц, Грин стремился создать вневременные образы, которые останутся актуальными и через много лет.

Грин, известный своей интимной и многослойной фотографией, выбрал для своего Календаря звезд мировой культуры. Среди них актриса и модель Хантер Шефер, телеведущая и писательница Падма Лакшми, британские актрисы Симона Эшли и Джоди Тернер-Смит, французский актер Венсан Кассель и британский актер Джон Бойега.

В съемках приняли участие такие известные личности, как итальянская певица Элоди и звезда «Игры в кальмары» Хоен. В этот раз Грин включил в состав календаря и самого себя, представив свои собственные автопортреты.

Особенностью Календаря Pirelli 2025 является использование двух фотографий для каждой модели: одна цветная, снятая на пляже или в океане, и одна черно-белая, выполненная в студии. Съемки проходили в историческом парке Virginia Key Beach в Майами в мае и июне 2024 года.

Календарь Pirelli, начиная с 1963 года, является не просто коллекцией изображений, а почти произведением искусства, которое дарят избранным VIP-персонам, а не продают.

В этом году Итан Джеймс Грин продолжил традицию создания уникальных и мощных образов, исследующих вечные темы красоты и чувственности, что придает новому Календарю особую значимость для современного мира искусства и моды. Полистать его страницы вы можете в нашей фотогалерее ниже.

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Источник: pirellicalendar.pirelli.com