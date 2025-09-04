Шины Bridgestone продолжают выпускать в России, но есть нюанс

Эксперт Гудков оценил новые шипованные шины российского производства

К зимнему сезону в продажу поступили отечественные шипованные шины Cordiant Sno-Max 7000, сделанные на заводе холдинга Кордиант в Ульяновске. Поскольку до декабря 2023 года предприятие управлялось компанией Bridgestone, очевидно, что Sno-Max 7000 стал развитием японской модели Bridgestone Ice Cruiser 7000s – что и не скрывается.

Производитель подчеркивает, что Sno-Max 7000 за счет плечевых блоков, расположенных попарно, с изогнутой формой плечевых граней, улучшает поведение шины в снежной колее и повышает проходимость.

При импортозамещении шины сохранили рисунок протектора, в котором обращает на себя внимание продольное центральное ребро, улучшающее характеристики на асфальте, а также развитые клиновидные канавки, выводящие из пятна контакта снежную кашу и воду.

У шины сохранилась 16-рядная ошиповка, но на части типоразмеров шин вместо французских шипов Ugigrip уже ставятся отечественные – от компании «Теком» из Ленинградской области. В дальнейшем на них перейдут полностью.

Конструкция шины и резиновые смеси призваны обеспечить, в том числе, максимально долгое удержание шипов от выпадения и высокую ходимость.

Отличие шипов в том, что французские имели в круглом корпусе выточки, рассчитанные на повышение эффективности работы шипа на льду. Российские шипы – с чисто круглым корпусом, но в Cordiant заявляют, что по разгону и торможению на льду они работают не хуже, а в плане «ледяной» управляемости и стабильности при износе – даже лучше прежних.

Более глубокая локализация и смена бренда заметно снизили цены на шины. Если Bridgestone Ice Cruiser 7000s оценивался примерно на 20% дороже других шипованных Cordiant, то Sno-Max 7000 дороже лишь на 5%.

Cordiant Sno-Max 7000 вышел на рынок в 21 типоразмере с демократичными посадочными диаметрами от 13 до 17 дюймов. Шипы «Теком» используются уже на шести размерах из 21.

