Шины Bridgestone продолжают выпускать в России, но есть нюанс
К зимнему сезону в продажу поступили отечественные шипованные шины Cordiant Sno-Max 7000, сделанные на заводе холдинга Кордиант в Ульяновске. Поскольку до декабря 2023 года предприятие управлялось компанией Bridgestone, очевидно, что Sno-Max 7000 стал развитием японской модели Bridgestone Ice Cruiser 7000s – что и не скрывается.
При импортозамещении шины сохранили рисунок протектора, в котором обращает на себя внимание продольное центральное ребро, улучшающее характеристики на асфальте, а также развитые клиновидные канавки, выводящие из пятна контакта снежную кашу и воду.
У шины сохранилась 16-рядная ошиповка, но на части типоразмеров шин вместо французских шипов Ugigrip уже ставятся отечественные – от компании «Теком» из Ленинградской области. В дальнейшем на них перейдут полностью.
Отличие шипов в том, что французские имели в круглом корпусе выточки, рассчитанные на повышение эффективности работы шипа на льду. Российские шипы – с чисто круглым корпусом, но в Cordiant заявляют, что по разгону и торможению на льду они работают не хуже, а в плане «ледяной» управляемости и стабильности при износе – даже лучше прежних.
Cordiant Sno-Max 7000 вышел на рынок в 21 типоразмере с демократичными посадочными диаметрами от 13 до 17 дюймов. Шипы «Теком» используются уже на шести размерах из 21.
- При выборе зимних шин многие упускают этот параметр – тесты доказали его важность: «За рулем» рассказал о влиянии ширины шин на поведение автомобиля в зимнее время.
