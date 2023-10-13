Мы испытали 32 комплекта зимних шин – дайджест тестов «За рулем» (2021-2023)

«За рулем» опубликовал результаты шинных тестов за последние 3 года

Несмотря на то, что многие производители шин официально ушли с нашего рынка, до сих пор на складах довольно много импортных зимних покрышек, которые можно купить в розничной торговой сети.

Какие зимние шины мне нужны?

Зимние шины традиционно делятся на «шиповки» и фрикци­онки (они же «липучки»). Первые лучше работают на льду, но придется мириться с несколько бóльшим, чем у фрикционных шин, тормозным путем на асфальте и повышенным шумом.

Более подробно о том, какой тип шин предпочесть, читайте здесь.

Наши эксперты регулярно проводят испытания шин в условиях полигона... ...и выявляют сильные и слабые стороны каждого комплекта покрышек.

Ниже приведены результаты испытаний нешипованных шин. Подборка тестов шиповок — на второй странице.

Фрикционные шины («липучки»)

Нешипованные, или нешипуемые, шины (они же фрикционные или «липучки») несут на боковине отметку studless (в переводе — «без шипов»). Они делятся на две категории.

Для суровых северных зим («скандинавки») — ориентированы на снег и лед, потому их протектор выполнен из более мягкой резины (от 55 до 50 единиц по Шору и даже чуть ниже).

— ориентированы на снег и лед, потому их протектор выполнен из более мягкой резины (от 55 до 50 единиц по Шору и даже чуть ниже). Для теплых среднеевропейских («европейки») — нацелены, в первую очередь, на мокрый асфальт и помимо более жесткого компаунда имеют развитые канавки, активнее отводящие снежную кашу и воду из пятна контакта, то есть эффективнее борются с аквапланированием и слэшпленингом (скольжением по снежной каше).

«Европейки» больше подходят для большого города, жители которого передвигаются по очищенным от снега и льда улицам, постоянно поливаемым реагентами. Но если в вашем регионе морозные зимы и много снега, лучше предпочесть «скандинавки».

Но перейдем к самим тестам...

1. Тест восьми фрикционных шин-«скандинавок» (2022 год)

Nokian Hakkapeliitta R5 (Финляндия)

(Финляндия) Bridgestone Blizzak Ice (Россия)

(Россия) Continental VikingContact 7 (Россия)

(Россия) Goodyear UltraGrip Ice 2 (Польша)

(Польша) Pirelli IceZero FR (Россия)

(Россия) Nordman RS 2 (Россия)

(Россия) Nankang Ice Activa Ice‑1 (Китай)

(Китай) Cordiant Winter Drive 2 (Россия)

По совокупности свойств на первом месте ожидаемо оказались Nokian Hakkapeliitta R5, за ними: Continental VikingContact 7 и Pirelli IceZero FR. Этот тест запомнился тем, что в компанию к именитым брендам попали малоизвестные китайские шины Nankang Ice Activa Ice‑1, и они продемонстрировали самый короткий (!) тормозной путь на мокром асфальте, обыграв даже победителя теста в этой дисциплине.

Ознакомиться с этим тестом можно здесь:

Часть 1: Испытания на снегу и льду

Часть 2: Испытания на асфальте

Какие фрикционные шины лучше?

В наших тестах за последние годы есть два бессменных лидера: Nokian Hakkapeliitta R3 (на смену этим шинам пришла модель R5) и Continental VikingContact 7. Причем эти же шины показывали лучшие результаты и в предыдущих поколениях. Вплотную за топами обычно следуют: Pirelli Ice Zero FR, Goodyear UltraGrip Ice 2, Hankook Winter i*cept iZ2 и Nordman RS2. Однако если Conti и Nokian наши эксперты оценивают как переоцененные, то все остальные из перечисленных, напротив, недооценены, то есть гораздо выгоднее при покупке по соотношению цена/качество.

Надеемся, что результаты испытаний помогут вам выбрать шины, в которых вы не разочаруетесь.

Тесты шипованных шин, проведенные «За рулем» за последнее время, — на второй странице