Мы испытали 32 комплекта зимних шин – дайджест тестов «За рулем» (2021-2023)
Несмотря на то, что многие производители шин официально ушли с нашего рынка, до сих пор на складах довольно много импортных зимних покрышек, которые можно купить в розничной торговой сети.
Какие зимние шины мне нужны?
Зимние шины традиционно делятся на «шиповки» и фрикционки (они же «липучки»). Первые лучше работают на льду, но придется мириться с несколько бóльшим, чем у фрикционных шин, тормозным путем на асфальте и повышенным шумом.
Более подробно о том, какой тип шин предпочесть, читайте здесь.
Ниже приведены результаты испытаний нешипованных шин. Подборка тестов шиповок — на второй странице.
Фрикционные шины («липучки»)
Нешипованные, или нешипуемые, шины (они же фрикционные или «липучки») несут на боковине отметку studless (в переводе — «без шипов»). Они делятся на две категории.
- Для суровых северных зим («скандинавки») — ориентированы на снег и лед, потому их протектор выполнен из более мягкой резины (от 55 до 50 единиц по Шору и даже чуть ниже).
- Для теплых среднеевропейских («европейки») — нацелены, в первую очередь, на мокрый асфальт и помимо более жесткого компаунда имеют развитые канавки, активнее отводящие снежную кашу и воду из пятна контакта, то есть эффективнее борются с аквапланированием и слэшпленингом (скольжением по снежной каше).
«Европейки» больше подходят для большого города, жители которого передвигаются по очищенным от снега и льда улицам, постоянно поливаемым реагентами. Но если в вашем регионе морозные зимы и много снега, лучше предпочесть «скандинавки».
Но перейдем к самим тестам...
1. Тест восьми фрикционных шин-«скандинавок» (2022 год)
- Nokian Hakkapeliitta R5 (Финляндия)
- Bridgestone Blizzak Ice (Россия)
- Continental VikingContact 7 (Россия)
- Goodyear UltraGrip Ice 2 (Польша)
- Pirelli IceZero FR (Россия)
- Nordman RS 2 (Россия)
- Nankang Ice Activa Ice‑1 (Китай)
- Cordiant Winter Drive 2 (Россия)
По совокупности свойств на первом месте ожидаемо оказались Nokian Hakkapeliitta R5, за ними: Continental VikingContact 7 и Pirelli IceZero FR. Этот тест запомнился тем, что в компанию к именитым брендам попали малоизвестные китайские шины Nankang Ice Activa Ice‑1, и они продемонстрировали самый короткий (!) тормозной путь на мокром асфальте, обыграв даже победителя теста в этой дисциплине.
Ознакомиться с этим тестом можно здесь:
Часть 1: Испытания на снегу и льду
Часть 2: Испытания на асфальте
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ - СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Какие фрикционные шины лучше?
В наших тестах за последние годы есть два бессменных лидера: Nokian Hakkapeliitta R3 (на смену этим шинам пришла модель R5) и Continental VikingContact 7. Причем эти же шины показывали лучшие результаты и в предыдущих поколениях. Вплотную за топами обычно следуют: Pirelli Ice Zero FR, Goodyear UltraGrip Ice 2, Hankook Winter i*cept iZ2 и Nordman RS2. Однако если Conti и Nokian наши эксперты оценивают как переоцененные, то все остальные из перечисленных, напротив, недооценены, то есть гораздо выгоднее при покупке по соотношению цена/качество.
Надеемся, что результаты испытаний помогут вам выбрать шины, в которых вы не разочаруетесь.
Тесты шипованных шин, проведенные «За рулем» за последнее время, — на второй странице
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