Как обкатать шины-липучки? 3 совета от экспертов «За рулем»

Принципы обкатки фрикционных шин кардинально отличаются от обкатки шиповок.

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Во‑первых, за время обкатки нужно стереть с протектора тонкий поверхностный слой резины. Он жестче, чем основная масса смеси протектора, а потому более скользкий.

Образуется во время вулканизации из-за непосредственного контакта с горячей поверхностью пресс-формы, почти как похрустывающая корочка при жарке картофеля. Некоторые производители усложняют пресс-форму, создавая на поверхности шашек протектора микронеровности, чтобы повысить сцепление на новой шине на период обкатки. Они стираются вместе с верхним слоем резины, но к тому времени в контакт с дорогой вступает более мягкий и «цеплючий» компаунд.

Во‑вторых, из ламелей (разрезов) на шашках протектора надо удалить смазку, занесенную туда пресс-формами. Она обеспечивает выскальзывание изложниц с протектора уже сваренной шины без повреждения сложных 3D-ламелей.

По этим причинам обкатка «фрикционок» должна быть агрессивнее, чем шиповок. Надо аккуратно тереть и шевелить шашки, а также раздвигать ламели и разрезы, то есть разгоняться, тормозить и поворачивать в меру активно. Обкаточный пробег — 300–500 км.

Подобной прикатки требуют и уже использованные шины после летнего хранения — но тут хватит 100–200 км.

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И обкатку, и «разминку» лучше проводить на чистом асфальте, до появления на дороге снега и льда. Не опасайтесь, что асфальт «съест» мягкую резину. Современные материалы обеспечивают достаточную прочность протектора. Если, конечно, не дрифтить по грубому, как наждак, асфальту.