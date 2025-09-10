5 мифов о шинах для кроссоверов, в которые опасно верить

Эксперт Марков рассказал, чем на самом деле отличаются шины для кроссоверов

Чтобы шины и автомобиль служили долго, необходимо знать, хотя бы примерно, допуски и запас прочности, заложенные в них инженерами. Но часто автолюбители охотнее верят разговорам «знающих» людей, чем технической документации, считая, что от них скрывают какую-то важную правду. Есть такие мифы про аккумуляторы, про масла и технические жидкости, про топливо… Есть и мифы про шины кроссоверов, вера в которые может довести до беды.

Миф 1. Шины для кроссовера значительно крепче обычных

Шины категории SUV большинства производителей имеют усиленный двуслойный каркас, более прочную и толстую боковину и ряд прочих конструктивных доработок относительно шин в легковых типоразмерах. Соответственно, такие шины действительно имеют повышенный запас прочности.

Но это не значит, что они выдерживают любые ударные нагрузки, так как кроссоверы позиционируются самими автопроизводителями как преимущественно городские автомобили с редкими съездами с асфальтовых дорог. Да и ходовая часть большинства кроссоверов не отличается от легковых аналогов в части стойкости к нагрузкам.

Штурм бордюров и различных дорожных неровностей на полном ходу, проезды по грунтовкам на высокой скорости – все это может обернуться повреждением каркаса или брекерных слоев шины, что грозит появлением вздутий или нарушением геометрической целостности шины – подобные дефекты в большинстве случаев не поддаются ремонту и запрещают дальнейшую эксплуатацию шины.

Миф 2. Автомобиль с шинами для кроссовера можно перегружать

Еще одно заблуждение связано с тем, что шины для кроссоверов воспринимают перегруз гораздо легче. Безусловно, в сравнении с легковыми шинами индекс нагрузки шин для кроссоверов выше, однако на перевозку тяжелых грузов, превышающих максимальную загрузку автомобиля, они не рассчитаны.

Даже короткая поездка со значительным превышением предельной нагрузки на шину, которая указана на ее боковине, может привести к необратимым изменениям внутренней структуры шины. А это, в свою очередь, приведет к ее разрушению при дальнейшей эксплуатации.

Шины со значительно увеличенным индексом нагрузки предназначены для легких коммерческих автомобилей (фургонов) и имеют дополнительную маркировку «С», но устанавливать их на кроссоверы нельзя.

Миф 3. С шинами для кроссоверов можно проехать везде

Рисунок протектора многих SUV-шин отличается от легковых версий наличием дополнительных функциональных элементов протектора, которые улучшают сцепление на грунтовых дорогах и защищают протектор от попадания и застревания в нем камней.

Но это не дает значительного преимущества в сложных условиях – например, с глубокой и заполненной водой колеей после дождей по дороге на дачу справится только система честного полного привода и специальные грязевые шины вкупе с правильными действиями водителя.

Для большей уверенности при движении вне асфальта рекомендуется присмотреться к категории шин АТ (All Terrain) – их рисунок ориентирован на легкое бездорожье и является компромиссом между шоссейными и грязевыми шинами.

Миф 4. Шины для кроссоверов – всесезонка

Действительно, многие шины для кроссоверов для использования на бездорожье (категорий АТ и МТ) имеют маркировку, допускающую их эксплуатацию в том числе в зимний период. В южных регионах с мягким климатом и теплой зимой использование данных шин круглый год оправданно, однако в регионах с суровой снежной зимой и обледенелыми дорогами такие шины не смогут обеспечить уровень сцепления, сравнимый с классическими фрикционными шинами, не говоря уже про шипованные.

Поэтому, несмотря на позиционирование некоторых шин для кроссоверов как «всесезонные», для обеспечения наибольшей безопасности и уверенности движения по заснеженным дорогам слеует производить сезонную смену шин на классические зимние – фрикционные или шипованные.

Миф 5. На кроссовер можно поставить шины большего размера

Олег Марков, технический эксперт холдинга «Кордиант»:

— Очень опасное заблуждение, что на кроссовер можно установить шины большего размера, чем рекомендует завод-изготовитель. Допустимые для установки типоразмеры шин указаны на информационной табличке на кузове автомобиля (обычно наклейка располагается в проеме водительской двери или на обратной стороне лючка бензобака).

Установка шин с более широким и высоким профилем увеличит клиренс автомобиля, но есть и ряд сопутствующих минусов: возможный контакт колес с кузовом автомобиля в определенных режимах движения, некорректные показания спидометра, неправильная работа системы стабилизации и полного привода.

Помимо этого, поведение автомобиля на нештатных колесах будет восприниматься иначе – как минимум, более широкие шины сделают его неровным во время движения в колее, что может быть небезопасно.

Также, если желаемый типоразмер не указан на табличке, значит он не прописан и в ОТТС (это свидетельство, подтверждающее соответствие автомобиля требованиям технического регламента Таможенного союза). Соответственно, устанавливать его запрещено законодательно, и проблемы могут возникнуть как при получении диагностической карты во время прохождения техосмотра, так и при осмотре автомобиля сотрудником ДПС во время проверки документов.

Почему бескамерные колеса завоевали мир (но не весь!) — эксперт Ревин назвал плюсы и минусы шин с камерами и без них.